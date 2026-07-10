Poranna odprawa: Polski złoty kapituluje! Co przyniesie dzisiejsza sesja❓ (10.07.2026)

Geopolityka
Napięcia USA-Iran pozostają w centrum uwagi, choć rynki traktują konflikt jako "kontrolowany" po tym, jak wysoki urzędnik USA potwierdził w nocy, że rozmowy techniczne z Teheranem będą kontynuowane. Prezydent Trump wcześniej ogłosił na szczycie NATO w Ankarze, że zawieszenie broni z Iranem jest "zakończone", jednak później stwierdził, że Iran zadzwonił chcąc zawrzeć porozumienie. Iran kontroluje ruch przez Cieśninę Ormuz, traktując ją jako swoją "złotą broń" i priorytet ważniejszy niż program nuklearny – ruch tankowców spadł do 13 dziennie ze średnich 33 w poprzednim tygodniu. Katar i Pakistan pośredniczą w próbach powrotu Waszyngtonu i Teheranu do negocjacji.
Gospodarka
Japońskie ceny producenta (PPI) za czerwiec wzrosły o 7,1% r/r, znacznie powyżej oczekiwań (6,8%) i majowego odczytu (6,3%), co utrzymuje Bank Japonii na kursie dalszych podwyżek stóp. Minister finansów Japonii Katayama zapowiedział działania mające skłonić fundusz emerytalny GPIF do znacznie większych inwestycji w krajowe aktywa finansowe, co uspokoiło obawy o niezależność BOJ po wyprzedaży JGB. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych pozostaje stabilna na poziomie 4,541%, choć zarządzający portfelami ostrzegają przed rosnącą zmiennością na rynku Treasuries wraz z reaktywną postawą Fed.
Ruchy głównych indeksów (Wall Street, zamknięcie czwartkowe)
Nasdaq Composite wzrósł o 1,3%, S&P 500 zyskał 0,8%, a Dow Jones zamknął się na plusie 0,3% – wzrosty napędzane rajdem spółek półprzewodnikowych po deklaracji dużych inwestycji jednego z amerykańskich producentów pamięci. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy nieco spadały w piątek rano (S&P i Nasdaq po około -0,1%), podczas gdy Dow był płaski.
Rynki w Azji
Azjatyckie rynki wystrzeliły w piątek napędzane odbiciem sektora chipów AI. Kospi skoczyło o ponad 4% (Kosdaq +5,9%), a Nikkei 225 zyskał około 1,5-2%, natomiast Topix dodał blisko 0,5-0,75%. Hang Seng wzrósł o 0,45-1,86%, a chiński CSI 300 zyskał 0,33-0,4% – Morgan Stanley wskazuje, że Hongkong i Chiny ostatnio wyraźnie wygrywają z rynkami regionalnymi. Kospi mimo piątkowego odbicia pozostaje na kursie trzeciego kolejnego tygodnia spadków.
Waluty
Jen znacząco się wzmocnił po komentarzach Katayamy dotyczących GPIF. Analitycy podkreślają, że strukturalny przepływ kapitału z funduszy emerytalnych (obecnie 50% aktywów zagranicznych) może być trwalszym wsparciem dla jena niż interwencje walutowe. Dolar radzi sobie słabo, ale jeszcze gorzej zachowuje się polski złoty, który i w stosunku do euro i dolara wybija się na najniższe poziomy od roku.
Prof. Adam Glapiński na czwartkowej konferencji brzmiał wyjątkowo łagodnie, mówiąc, że "Polsce obecnie nie grozi istotny wzrost inflacji" i deklarując się jako "zdecydowanie nastawiony gołębio". Inflacja CPI spadła w czerwcu do 2,5% r/r z 3,1% w maju, czyli trafiła w środek celu NBP, co daje prezesowi argumenty do sugerowania możliwości cięć stóp "po wakacjach".
Surowce
Ropa pozostaje stabilna w wąskich zakresach – Brent notowana jest wokół 76,40-76,57 USD/b, a WTI 72,22-72,34 USD/b, po tym jak obawy o infrastrukturę energetyczną osłabły. Citi utrzymuje bazowy scenariusz na Brent na poziomie 75 USD w III kwartale, zakładając porozumienie USA-Iran i ponowne otwarcie Ormuz. Złoto lekko traci (-0,21%, notowane około 4114-4116 USD), srebro zyskuje 0,58% (60,24-60,32), a gaz ziemny rośnie o 0,17% .
Spółki
SK Hynix debiutuje w piątek na Nasdaq poprzez ADR wycenione na 149 USD za akcję, z IPO nadsubskrybowanym i pozyskaniem około 26,5 mld USD kapitału. Spółka notowana jest przy 4,8x prognozowanych zysków wobec medianowego 29,84x w branży, co rodzi pytania o zmniejszenie tzw. "koreańskiego dyskonta". SoftBank Group wzrósł o ponad 11%, a Samsung Electronics zyskał 4,3% w reakcji na rajd chipów AI, natomiast na wynikach kwartalnych Delta Air Lines w piątek rano skupi się uwaga rynku lotniczego.
Kryptowaluty i podsumowanie sesji
Bitcoin notowany jest z zyskiem 1,14%, w przedziale 63 851-64 041 USD, kontynuując pozytywny sentyment rynkowy . Dzisiejsza sesja europejska powinna być kluczowo napędzana debiutem SK Hynix na Nasdaq, danymi Delta Air Lines oraz dalszym rozwojem sytuacji wokół rozmów USA-Iran i przepływów kapitałowych japońskich funduszy emerytalnych.
Zmienność widoczna obecnie na najważniejszych instrumentach. Źródło: xStation
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