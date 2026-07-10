Kalendarz ekonomiczny: SK Hynix i rynek pracy w Kanadzie głównymi punktami dnia 💡

Krypto i surowce prowadzą wzrosty na starcie dnia, podczas gdy główne indeksy giełdowe pozostają lekko pod wodą przed otwarciem sesji kasowej w Europie .

Najważniejsze dane makro dnia

Dzień zdominują dane inflacyjne z Europy – niemieckie CPI i HICP za czerwiec potwierdziły finalny odczyt na poziomie 2,3% r/r (CPI) i 2,4% r/r (HICP), poniżej majowych 2,6% i 2,7%. Czeski CPI za czerwiec (09:00) ma spowolnić do 1,5% r/r z 2,1% r/r, co przy polskim odczycie 2,5% r/r i gołębim tonie prezesa Glapińskiego wpisuje się w regionalny trend dezinflacji. Po południu (14:30) uwagę przyciągnie kanadyjski raport z rynku pracy – prognoza to jedynie 10 tys. nowych miejsc pracy wobec 87,8 tys. miesiąc wcześniej, co przy ryzyku negatywnego zaskoczenia mogłoby wzmocnić oczekiwania na cięcia stóp Banku Kanady.

Źródło: xStation

Sentyment na rynkach przed otwarciem

Bitcoin zyskuje 1,00% i utrzymuje się w okolicach 63 760–63 950 USD, kontynuując pozytywny sentyment kryptowalut z ostatnich dni . Ropa WTI (+0,57%, 72,22–72,28 USD) i ropa Brent (+0,49%, 76,42–76,47 USD) rosną po tygodniu odreagowania od dołków, wspierane napięciami wokół Cieśniny Ormuz . Srebro (+0,30%) zyskuje, a złoto (-0,27%, ok. 4112 USD) lekko traci, co sugeruje ograniczony apetyt na bezpieczne przystanie w porównaniu z ostatnimi tygodniami.

Indeksy i pary walutowe – największa zmienność

Kontrakty na amerykańskie indeksy wyraźnie odstają na minusie – US100 (-0,37%) i US500 (-0,16%) tracą najwięcej wśród indeksów, kontrastując z solidnym odbiciem sesji czwartkowej napędzanym rajdem spółek półprzewodnikowych . Europejskie kontrakty pozostają bardziej stabilne: UK100 zyskuje 0,36%, podczas gdy DE40, EU50 i SPA35 notują niewielkie spadki w przedziale 0,07-0,26% . Na rynku walutowym największym ruchem odznacza się USDJPY (-0,45%, 161,60), co potwierdza umocnienie jena po zapowiedziach ministra finansów Katayamy dotyczących zwiększenia inwestycji funduszu GPIF w krajowe aktywa.

Wydarzenia korporacyjne w centrum uwagi

Debiut SK Hynix na Nasdaq w formie ADR to główne wydarzenie sesji – oferta wzbudziła ponad siedmiokrotny popyt podczas book-buildingu i ma pozyskać nawet 24,5 mld USD kapitału. Rynek będzie też śledził wyniki kwartalne Delta Air Lines, które nadadzą ton sektorowi lotniczemu na starcie amerykańskiej sesji.