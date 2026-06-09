Poranna odprawa: Powrót do wzrostów (09.06.2026)

Weekendowa wymiana ognia między Izraelem a Iranem postawiła pod znakiem zapytania kruche zawieszenie broni obowiązujące w regionie. Pod naciskiem Waszyngtonu, obie strony wstrzymały kolejne uderzenia. Opanowanie sytuacji pomogło uspokoić rynkowe niepokoje, pozwalając spółkom odrobić część poniesionych wcześniej strat. Na zielono zamknęły się wczoraj kluczowe amerykańskie indeksy: S&P 500 (+0,3%) oraz Nasdaq Composite (+0,9%). Mniej jednorodny sentyment obserwowaliśmy na rynkach europejskich. Należy jednak pamiętać o tym, że te znacznie mniej traciły w piątek. Umocniło się włoskie FTSE MIB (+0,6%), brytyjskie FTSE 100 (+0,1%) oraz polski WIG20 (+0,6%).

Stratami dzień zakończył za to niemiecki DAX (-0,6%), francuski CAC40 (-0,2%) oraz hiszpański IBEX 35 (-0,7%). 🌍 Geopolityka Najsilniejszy od kwietnia kryzys na linii Izrael-Iran został wygaszony. Izrael zastrzega sobie prawo do punktowych działań w południowym Libanie, jeśli Hezbollah wznowi ostrzał. Iran deklaruje z kolei wznowienie ataków w razie wznowienia nalotów Izraela na Liban.

🛢️ Surowce Ceny surowców energetycznych wzrosły o blisko 4% po poniedziałkowym otwarciu rynków. Większość z tych zysków została już oddana. Za baryłkę Brent zapłacimy dziś nieco ponad 93$, za WTI zaś ok. 90$. MWh gazu z holenderskiej giełdy TTF ponownie poniżej 50$, NATGAS oscyluje w okolicach 3,15$.

Stabilizują się ceny metali szlachetnych – dziś skromne wzrosty notuje zarówno złoto, jak i srebro. Za uncję trojańską złota zapłacimy obecnie ok. 4347$, srebra zaś 68,5$.

📈 Dane makroekonomiczne Europa: Poniedziałkowe dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle mocno rozczarowały, notując w kwietniu głęboki spadek o 3,8% w skali miesiąca. To kolejne dane, które nie napawają optymizmem odnośnie wzrostu gospodarczego we wspólnym bloku. Już w czwartek decyzja EBC oraz konferencja prezeski Lagarde – jeżeli zaakcentuje ona bolączki gospodarcze, euro może znaleźć się pod presją.

Nieco lepsze od konsensusu okazały się za to dane dot. produkcji przemysłowej, opublikowane dziś rano. W ujęciu rocznym spadek wyniósł zaledwie 0,5%. Azja: Zgoła odmienne wieści dotarły do nas z Chin. Tu odnotowane zostało potężne odbicie w handlu. Majowy eksport wstrzelił aż o 14,1% r/r. Pomimo jeszcze bardziej dynamicznego wzrostu importu (27,4% r/r), wzrósł surplus w zakresie bilansu handlowego, co powinno sprzyjać yuanowi.

Stany Zjednoczone: Zgodnie z wynikami badania ankietowego przeprowadzonego przez nowojorski Fed, nieznacznie spadły jednoroczne oczekiwania inflacyjne (z 3,6% do 3,5%). Rynki wyczekują jednak już środowej publikacji raportu CPI. 🌏 Azja Na azjatyckich rynkach notujemy dziś pokaźne wzrosty. Liderem południowokoreański KOSPI (+8%), który odrabia poniesione wczoraj straty. Zmienność na indeksie jest w ostatnim czasie bardzo wysoka, wzmożona m.in. przez wprowadzenie lewarowanych ETFów na pojedyncze spółki (Samsung i SK Hynix). Pokaźne zyski notuje także japoński Nikkei 225 (+1,9%). Na plusie również chińskie indeksy: Hang Seng (+0,4%) oraz Shanghai SE Composite (+0,7%).

💱 Waluty G10: Skromna poprawa sentymentu względem sytuacji na Bliskim Wschodzie pozwoliła umocnić się nieco nowozelandzkiemu dolarowi (+0,7% względem poniedziałkowego otwarcia) oraz cechującej się wysoką betą szwedzkiej koronie (+0,5%). Nieznacznie na plusie także euro (+0,2%).

Po drugiej stronie spektrum norweska korona, której spadek cen surowców energetycznych względem poniedziałkowych szczytów nie sprzyja. EM: Z racji na ponowny wzrost zainteresowania koreańską giełdą, zyskuje won (+3,2%).

U szczytu zestawienia także waluty krajów, które najbardziej narażone są na długotrwałe zamknięcie Cieśniny Ormuz – południowoafrykański rand oraz węgierski forint. Więcej na temat rynku walutowego przeczytacie we wczorajszym Przeglądzie Walutowym. Bliżej przyglądamy się euro, dolarowi oraz złotemu. ₿ Kryptowaluty Blisko lokalnych minimów pozostają zarówno Bitcoin (63360$), jak i Ethereum (1689$). — Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB

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