Poranna odprawa - Rekordy na Wall Street i stabilizacja na ropie (01.05.2026)

Indeksy na Wall Street zakończyły wczorajszą sesję na zielono, odrabiając wszelkie straty z dwóch poprzednich sesji i wychodząc na nowe historyczne szczyty. Dzisiaj kontrakty otwierają się jeszcze wyżej i US500 notowany jest powyżej 7250 przy wzroście rzędu 0,18%, natomiast US100 rośnie o 0,12% notując poziom 27630 punktów.

Warto podkreślić, że zdecydowana większość rynków europejskich jest dzisiaj zamknięta ze względu na obchody Święta Pracy. Otwarty jest rynek brytyjski, gdzie kontrakt UK100 zyskuje 0,16% na 1,5 godziny przed otwarciem rynku kasowego.

Apple pokazuje mocne wyniki za II kwartał fiskalny 2026 roku, pokazując EPS rzędu 2,01 USD przy oczekiwaniu na poziomie 1,93 USD oraz przychody na poziomie 111,18 mld USD przy oczekiwaniu na poziomie 108,92 mld USD. Spółka informuje o mocnym 20% wzroście sprzedaży telefonów iPhone. Warto wspomnieć, że niedawno spółka dokonała zmiany na pozycji CEO. Apple nieznacznie wzrósł w pierwszej fazie notowań posesyjnych o 2,44%.

PMI dla sektora przemysłowego z Japonii rośnie do 4-letniego szczytu, ale jest to powiązane głównie z indeksem zapasów, który bardzo mocno rośnie w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie. Indeks wypada na poziomie 55,1 z poziomu 51,6.

Japonia niejednoznacznie poinformowała, że dokonała interwencji walutowej na jenie, po tym jak na moment doszło do wzrostu powyżej poziomu 160. USDJPY spadł w pewnym momencie do poziomu 155, natomiast obecnie jest to odbicie w okolice 157.

Starszy urzędnik z ministerstwa finansów, Atsushi Mimura wskazuje, że spekulanci powinni być ostrożni przez cały Złoty Tydzień, jednocześnie wskazując, że nadmierne osłabienie jena ma charakter właśnie spekulacyjny.

Inflacja w Tokio wypada na poziomie 1,5% r/r za kwiecień, poniżej oczekiwań na poziomie 1,6% r/r oraz jest to wzrost z 1,4% r/r w marcu. Z drugiej strony inflacja bazowa wypada na poziomie 1,5% r/r przy oczekiwaniu 1,8% r/r oraz przy poprzednim odczycie 1,7% r/r. Takie dane dają większy komfort BoJ wobec ostatniego braku podwyżek.

Donald Trump otrzymał briefing na temat możliwych celów do bombardowania w Iranie. W planie mają być widoczne uderzenia na infrastrukturę, zajęcie Cieśniny Ormuz oraz wysłanie specjalnej jednostki w celu zajęcia wzbogaconego uranu.

Oczekuje się, że RBA dokona kolejnej, trzeciej z rzędu podwyżki stóp procentowych w przyszłym tygodniu wobec dalszych perspektyw wzrostu inflacji. Co ciekawe, inflacja producencka w Australii zalicza spadek do poziomu 3,0% z poziomu 3,5% w pierwszym kwartale, ale nie powinno to być sygnałem do wstrzymania z podwyżką.

Z drugiej strony mamy spadek indeksu pewności konsumenta w Nowej Zelandii do 3-letniego dołka, bardzo blisko poziomu z 2022 roku, w związku z 30% wzrostem cen paliw. Indeks sięgnął poziomu 80,3 i spadł o 20 punktów w przeciągu ostatnich 2 miesięcy, choć jednocześnie nie znajdował się nawet na poziomach sprzed pandemii.

AUDNZD kontynuuje wzrosty i testuje już poziom 1,22. Patrząc na ruch sprzed dwóch dekad i przy założeniu dalszej dywergencji monetarnej, zasięg potencjalnego ruchu może być liczony nawet do 1,30-1,38.

EURUSD nieco cofa się dzisiaj do poziomu 1,1720. Wczoraj Christine Lagarde dała sygnał do otwarcia furtki do czerwcowej podwyżki, ale będzie to oczywiście zależało od danych. Tymczasem Morgan Stanley przesuwa swoje oczekiwania na podwyżkę ze strony Fed do 2027 roku. Niemniej trudno cokolwiek prognozować dopóki nie zobaczymy pierwszych akcji ze strony Kevina Warsha.

Według Deutsche Banku cena złota może się niemal zdublować i sięgnąć 8000 USD za uncję wobec mocnego popytu ze strony banków centralnych z krajów EM. Cel ten jest ustanowiony na najbliższe 5 lat. Co ciekawe, jednymi z najbardziej kupujących mają być takie kraje Arabia Saudyjska, Katar, ZEA oraz Egipt. Kupno złota ma być związane z dalszą dedolaryzacją rezerw na świecie.

Złoto minimalnie odbija na koniec tygodnia, ale notowane jest przy 4600 USD za uncję.