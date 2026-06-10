Komentarz Giełdowy: Rzeczywistość dogoniła Wall Street

Jeszcze kilka miesięcy temu inwestorzy żyli wizją świata, w którym inflacja stopniowo wraca pod kontrolę, Fed rozpoczyna cykl obniżek stóp procentowych, a amerykańska gospodarka miękko ląduje bez większych turbulencji. Dzisiaj ten scenariusz wydaje się coraz bardziej odległy.

Środowa sesja na Wall Street przyniosła dalsze wyraźne pogorszenie nastrojów. Inwestorzy po raz kolejny musieli zmierzyć się z rzeczywistością mniej optymistyczną od tej, którą rynek żył jeszcze kilka tygodni temu. Wysoka inflacja, napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, rosnące ceny energii oraz rekordowe wydatki inwestycyjne sektora technologicznego tworzą mieszankę skutecznie studzącą apetyt na ryzyko.

Najważniejszym wydarzeniem dnia był oczywiście odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych. Dane pokazały, że presja cenowa nie tylko nie zniknęła, ale ponownie zaczyna przybierać na sile. To sygnał, którego rynek obawiał się od miesięcy. Jeszcze na początku roku inwestorzy zastanawiali się, kiedy Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych. Dziś coraz częściej pojawia się pytanie, czy w najbliższych kwartałach będzie na nie w ogóle przestrzeń.

To wyjątkowo niewygodny moment dla administracji Donalda Trumpa, która od miesięcy przekonuje, że gospodarka pozostaje w bardzo dobrej kondycji. Problem polega jednak na tym, że inflacja jest jednym z tych wskaźników, których nie da się zagłuszyć politycznymi deklaracjami. Jeśli ceny rosną szybciej od oczekiwań, rynek bardzo szybko wystawia własną ocenę.

I właśnie to obserwujemy dzisiaj. Inwestorzy zaczynają dostrzegać, że walka z inflacją nie została jeszcze wygrana. W takiej sytuacji Fed znajduje się w trudnym położeniu. Z jednej strony gospodarka potrzebowałaby niższych kosztów finansowania, z drugiej utrzymująca się presja cenowa ogranicza pole manewru banku centralnego.

Dla rynku akcji oznacza to jedno, że era taniego pieniądza pozostaje odległym wspomnieniem. Jeszcze niedawno wyceny wielu spółek opierały się na założeniu stopniowego spadku kosztu kapitału. Dziś inwestorzy muszą ponownie brać pod uwagę scenariusz podwyżek stóp procentowych.

Szczególnie mocno odczuwa to sektor technologiczny. Wall Street od miesięcy żyje sztuczną inteligencją, a kolejne firmy prześcigają się w ogłaszaniu gigantycznych nakładów inwestycyjnych. Budowa centrów danych, zakup procesorów czy rozwój infrastruktury AI pochłaniają setki miliardów dolarów.

Coraz częściej pojawia się jednak pytanie, kto i za jaką cenę będzie finansował ten wyścig.

Najwięksi gracze technologiczni coraz aktywniej korzystają z rynku długu, emitując obligacje na potrzeby kolejnych inwestycji. Dopóki koszt kapitału pozostawał relatywnie niski, rynek nie widział w tym większego problemu. Jednak wyższa inflacja oznacza ryzyko utrzymywania wysokich stóp procentowych przez dłuższy czas, a więc również wyższe koszty finansowania. Projekty, które przy spadających stopach wyglądały atrakcyjnie, w nowym otoczeniu mogą okazać się znacznie mniej rentowne.

To właśnie dlatego dzisiejsze dane zostały tak chłodno przyjęte przez rynek. Nie chodzi wyłącznie o sam odczyt CPI, ale o konsekwencje, jakie niesie on dla całego modelu finansowania wzrostu.

Jakby tego było mało, rynki muszą mierzyć się również z narastającymi napięciami geopolitycznymi. Wymiana ognia pomiędzy USA a Iranem przypomniała inwestorom, że Bliski Wschód pozostaje jednym z głównych źródeł globalnego ryzyka. Każda eskalacja oznacza wyższe ceny energii i dodatkową presję inflacyjną dla światowej gospodarki.

Sytuacji nie poprawia fakt, że kolejne rundy rozmów nie przynoszą przełomu. Mimo licznych zapewnień o rychłym uspokojeniu sytuacji inwestorzy coraz częściej dochodzą do wniosku, że polityczne deklaracje i rynkowa rzeczywistość zaczynają się od siebie oddalać.

W efekcie kiepskie nastroje nie są skutkiem jednego wydarzenia. To moment, w którym kilka negatywnych czynników zaczęło działać jednocześnie. Wyższa inflacja, ryzyko utrzymywania wysokich stóp procentowych, rekordowe wydatki inwestycyjne Big Techów oraz eskalacja napięć geopolitycznych stworzyły środowisko, w którym inwestorzy postanowili ograniczyć ekspozycję na ryzykowne aktywa.

Najbardziej niepokojące jest jednak to, że inflacja ponownie staje się problemem globalnym. Jeszcze niedawno wielu ekonomistów uważało, że świat znajduje się na ostatniej prostej walki z rosnącymi cenami. Dziś coraz wyraźniej widać, że presja inflacyjna może okazać się znacznie bardziej trwała, niż wcześniej zakładano.

Jeżeli ten scenariusz się potwierdzi, konsekwencje odczuje nie tylko Wall Street. W świecie globalnych przepływów kapitału inflacja w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko staje się problemem całej światowej gospodarki.

Dzisiejsza reakcja rynku może być czymś więcej niż chwilową nerwowością po publikacji danych. Może stanowić kolejny sygnał, że inwestorzy zaczynają kwestionować jeden z fundamentów obecnej hossy, czyli przekonanie, że obniżki stóp procentowych są jedynie kwestią czasu.

Po dzisiejszych danych taki scenariusz wydaje się zdecydowanie mniej oczywisty.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB