Poranna odprawa - Ropa powraca do wzrostów (24.03.2026)

Sytuacja na Bliskim Wschodzie Donald Trump w poniedziałkowym wystąpieniu zasugerował, że porozumienie z Iranem jest blisko , co skutkuje zawieszeniem planu ataku na infrastrukturę energetyczną. Operacja ta miała rozpocząć się o północy czasu brytyjskiego.

Prezydent USA zaznaczył, że porozumienie musi zostać podpisane w ciągu 5 dni , w przeciwnym razie Stany Zjednoczone powrócą do bombardowania kluczowej infrastruktury kraju.

Choć Iran zaprzeczył faktowi prowadzenia negocjacji, co wywołało powrót negatywnego sentymentu na rynku, warto zauważyć, że podobny schemat miał miejsce w zeszłym roku w relacjach z Chinami. Wówczas Trump również ogłosił bliskie porozumienie i zawiesił cła, czemu Pekin początkowo zaprzeczał, by ostatecznie podpisać umowę dwa tygodnie później.

Obecna sytuacja pokazuje, że Stany Zjednoczone dążą do szybkiego zakończenia konfliktu , który wywołał ekstremalne napięcia na rynkach finansowych, szczególnie na rynku ropy, gdzie ceny powróciły powyżej 100 USD za baryłkę.

Izrael kontynuuje operacje militarne, na co Iran odpowiada atakami odwetowymi. Amazon poinformował o problemach z działaniem usług AWS w Bahrajnie wynikających z aktywności irańskich dronów.

Agencja informacyjna Fars donosi o licznych uszkodzeniach infrastruktury gazowej oraz energetycznej na terenie kraju.

Według Wall Street Journal państwa arabskie zwiększają swoje zaangażowanie w konflikt. Arabia Saudyjska udostępniła kluczową bazę powietrzną dla amerykańskiego lotnictwa , a król Mohammed bin Salman rozważa bezpośrednie wsparcie militarne saudyjskich wojsk.

Zjednoczone Emiraty Arabskie podejmują kroki mające na celu izolację gospodarczą Iranu poprzez zamykanie wszelkich powiązanych z nim podmiotów biznesowych.

Ropa naftowa Brent oscyluje wokół poziomu 99,8 USD za baryłkę , przy czym 17 marca nastąpiło rolowanie kontraktów terminowych.

Złoto ponownie spada poniżej 4400 USD za uncję , notując 2% stratę, podczas gdy srebro traci około 4%, osiągając poziom 66 USD za uncję. Spadki cen kruszców są bezpośrednio związane z obawami o rosnącą inflację.

World Gold Council wydało komunikat potwierdzający, że banki centralne zamierzają kontynuować zakupy złota w tym roku. Jest to reakcja na plotki o rzekomej wyprzedaży rezerw przez kraje Bliskiego Wschodu, które miałyby w ten sposób ratować płynność po spadku wpływów ze sprzedaży węglowodorów. Dane i inne wydarzenia Amerykańskie indeksy zaliczyły wczoraj mocne odbicie, jednak dzisiaj obserwujemy spadki US100 i US500 o około 1% w obliczu rynkowej niepewności.

Chińskie kontrakty na indeksy tracą ponad 1%, australijski AUS200 zniżkuje o 1,7%, natomiast japoński JP225 traci niemal 2,7%.

Kurs EURUSD utrzymuje się na wysokich poziomach , znajdując się minimalnie poniżej 1,16.

Indeks PMI dla przemysłu z Japonii spowolnił do 51,4 przy poprzednim odczycie 53. Ochłodzenie gospodarki to trudna informacja dla BoJ, jednak przy obecnym wzroście cen energii podwyżka stóp procentowych w kwietniu jest bardzo prawdopodobna .

Inflacja CPI w Japonii niespodziewanie spadła do 1,3% r/r, przy oczekiwaniach na poziomie 1,5%.

Kryzys energetyczny w państwach azjatyckich staje się coraz bardziej widoczny. Minister energii Korei zapowiedział poluzowanie restrykcji dla elektrowni węglowych, przywrócenie pracy jednostek atomowych oraz wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z pojazdów.

UE oraz Australia podpisały porozumienie handlowe znoszące większość ceł i restrykcji, co ma przynieść oszczędności rzędu 1 biliona euro rocznie i zwiększyć dostępność kluczowych minerałów ziem rzadkich dla Europy .

Anna Breman, szefowa RBNZ, wskazuje na rosnące napięcia finansowe, podkreślając, że obecny poziom stóp procentowych w Nowej Zelandii pozwala na elastyczną reakcję w obie strony.

Zdaniem szefowej RBNZ nawet szybkie zakończenie wojny nie zmieni obecnej trudnej sytuacji i doprowadzi do trwałego ograniczenia potencjału globalnego wzrostu .

Austan Goolsbee z Fed sygnalizuje, że dostrzega potencjalne przesłanki do dalszych podwyżek stóp procentowych w USA.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.