Poranna odprawa 🚩Ropa tąpnęła do 85 USD, indeksy czekają na raport Nvidia

- Kontrakt na ropę Brent (OIL) spadł do ok. 85 USD za baryłkę wobec nadziei związanych z możliwym wznowieniem transportu ropy przez Cieśninę Ormuz oraz sygnałach ograniczających ryzyko dalszej eskalacji konfliktu. Niższe ceny energii zmniejszyły obawy inflacyjne i wsparły rynek obligacji skarbowych.
- Złoto dziś traci 0,3% i cofa się do 4650 USD za uncję, a Bitcoin utrzymuje się w przedziale 78 - 79 tys. USD. Indeks MSCI Asia Pacific zyskał około 1%, wspierany przez blisko 3% wzrosty Samsunga i SK Hynix oraz silniejszy sektor półprzewodników. Rentowność 10-letnich obligacji USA przez spadek cen ropy obniżyła się o około 7 pb. Dolar kanadyjski osłabił się po zaostrzeniu sporu handlowego Kanada–USA.
- AUDUSD rośnie po wyższych od prognoz danych o inflacji z Australii, gdzie inflacja CPI wzrosła o 3,5% r/r wobec 3,3% prognoz i 3,8% poprzednio a obcięta do 3,6% r/r wobec 3,5% oczekiwań i 3,6% poprzednio. ANZ Bank spodziewa się, że australijski RBA podniesie stopy o 25 pb w listopadzie.
- Dane makro, które poznaliśmy wczoraj były mieszane: zaufanie konsumentów w USA spadło do najniższego poziomu od początku roku, wraz z pogorszeniem oceny warunków biznesowych i perspektyw rynku pracy. Inwestorzy pozostają relatywnie ostrożni przed dzisiejszym odczytem preferowanej przez Fed miary inflacji.
- Według niepotwierdzonych doniesień medialnych USA i Iran miały osiągnąć porozumienie w sprawie zawieszenia broni, a oficjalny komunikat może pojawić się w najbliższych dniach - informacje na ten temat jako pierwsze przekazało rosyjskie medium Ria Novosti - fakt ten rynek odebrał jako uwiarygadniający taką ewentualność.
- Nowa umowa ma obejmować swobodną żeglugę przez Cieśninę Ormuz oraz wznowienie negocjacji w ramach memorandum z Islamabadu. Wcześniej portal Axios przekazał, że Marco Rubio miał poinformować, iż ataki na Iran przynajmniej na jakiś czas zostaną wstrzymane.
- Waszyngton i Teheran nie potwierdziły jednak porozumienia, choć Oman i Iran osobno zaproponowały tymczasowy mechanizm przywrócenia ruchu przez cieśninę. Źródła irańskie wskazują, że krajowi negocjatorzy nadal domagają się powrotu USA do pierwotnego memorandum i wdrożenia klauzuli 5, którą Teheran interpretuje jako prawo do ustalania zasad tranzytu przez Cieśninę Ormuz.
- Widać więc relatywnie niezmienione stanowiska obu stron, a postęp wydaje się ograniczony. Wczoraj przez Cieśninę Ormuz przepłynęło pięć statków przewożących surowce, wyraźnie poniżej 10-dniowej średniej wynoszącej 15 jednostek.
- Schnabel z EBC stwierdziła, że europejska gospodarka wydaje rozwijać się w coraz solidniejszym tempie, a mocna gospodarka potrzebuje wyższych stóp procentowych. Niemniej, przekazała, że sytuacja na rynku energii i gazu jest dość niepokojąca.
- Wczoraj po sesji w USA wyniki finansowe przedstawiły spółki Intuit i Zoom Communications - mimo dość solidnych raportów walory obu spółek tracą odpowiednio 10% i 5%.
Wykres ropy (OIL, interwał D1)
Kontrakt na ropę dotarł do 200-sesyjnej średniej EMA200 pierwszy raz od połowy czerwca i to na jej poziomie chwilowo zatrzymał się, co widzimy po dolnych cieniach świec. Formacja wydaje się jednak wspierać niedźwiedzie, z podwójnym szczytem w pobliżu 93,5 - 94 USD. Jeśli poziom 85 USD zostanie utracony jako wsparcie, kolejną strefą są poziomy między 78 a 80 USD za baryłkę (price action).
Źródło: xStation5
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