Poranna odprawa: Ropa wraca powyżej 90 USD, a chińskie AI schładza sektor technologiczny

📈 Giełdy Amerykańskie (Wall Street) Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się szeroką wyprzedażą, która objęła niemal cały rynek.

Indeks Dow Jones spadł o 0,8%, S&P 500 zniżkował o 1%, natomiast technologiczny Nasdaq stracił 1,4%.

Największa presja sprzedażowa koncentrowała się w sektorze technologicznym, gdzie Netflix zakończył dzień z przeceną o 7% po rozczarowujących wynikach kwartalnych. 🌍 Geopolityka i Konflikt na Bliskim Wschodzie Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje w samym centrum uwagi inwestorów.

USA przeprowadziły dziewiątą z rzędu noc nalotów na cele w Iranie.

Według CENTCOM działania te mają na celu osłabienie irańskich zdolności wojskowych, w tym możliwości prowadzenia operacji przeciwko statkom handlowym w rejonie Cieśniny Ormuz.

Konflikt stopniowo rozszerza się na kolejne obszary regionu.

Odnotowano wystrzelenie pocisków z Kuwejtu w kierunku Iranu, eksplozje w południowej części kraju oraz kolejne ataki na cele powiązane z USA w państwach Zatoki Perskiej, m.in. w Kuwejcie, Jordanii i Bahrajnie.

Rosnące napięcia zwiększają ryzyko dalszej eskalacji militarnej oraz zakłóceń w transporcie surowców energetycznych.

Według amerykańskich źródeł administracja Donalda Trumpa przygotowuje się na możliwość szerszego konfliktu z Iranem, przyspieszając rozmieszczanie sił wojskowych w regionie.

Wzmocnienie obecności militarnej USA zwiększa obawy, że działania mogą wykraczać poza dotychczasowe ograniczone operacje.

Minister spraw zagranicznych Iranu poinformował, że negocjacje dyplomatyczne powinny rozpocząć się dopiero po uzyskaniu przewagi militarnej przez Teheran, co wskazuje na brak gotowości do szybkiego kompromisu. 🛢️ Surowce Energetyczne Dodatkowym czynnikiem zwiększającym nerwowość na rynku ropy były doniesienia Iranu o zaminowaniu i eksplozji dwóch tankowców w Cieśtinie Ormuz – jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie.

Iran przeprowadził również kolejną falę ataków rakietowych w rejonie Zatoki Perskiej.

Rynek szybko zwiększył wycenę ryzyka geopolitycznego, gdyż przez Cieśninę Ormuz przepływa około 20% światowego handlu ropą.

Ewentualne ograniczenia w transporcie mogłyby doprowadzić do istotnego spadku podaży surowca.

W efekcie ropa Brent ponownie przekroczyła poziom 90 USD za baryłkę, a inwestorzy zaczęli dyskontować scenariusz dalszej eskalacji konfliktu i potencjalnych problemów z dostawami energii. 🤖 Sektor Sztucznej Inteligencji i Półprzewodników Sektor sztucznej inteligencji (AI) pozostaje drugim kluczowym tematem rynkowym.

Chińska firma AI Moonshot zdecydowała się czasowo ograniczyć nowe rejestracje do modelu Kimi K3, ponieważ zainteresowanie produktem przekroczyło możliwości obecnej infrastruktury obliczeniowej.

Rosnąca popularność chińskich modeli AI nasiliła obawy, że mogą one skutecznie konkurować z zachodnimi rozwiązaniami.

Premiera Kimi K3 wywołała presję sprzedażową na akcjach spółek półprzewodnikowych, ze względu na obawy inwestorów, że bardziej efektywne i tańsze modele AI mogą ograniczyć tempo wydatków na kosztowną infrastrukturę, w tym układy GPU oraz rozwiązania dostarczane przez Nvidia i Micron.

Rynek zaczął ponownie oceniać dominację USA w wyścigu AI, obawiając się powtórzenia efektu „DeepSeek moment”, czyli sytuacji, w której chińskie podmioty tworzą zaawansowane modele przy znacznie niższych kosztach. 🌏 Rynki Azjatyckie i Polityka Monetarna Giełdy w Azji zakończyły sesję w mieszanych nastrojach, przy czym największa presja sprzedażowa dotknęła Koreę Południową oraz Japonię.

Indeks KOSPI spadł o około 4,5%, co było efektem przeceny spółek technologicznych i producentów półprzewodników.

Inwestorzy obawiają się, że wcześniejszy entuzjazm wokół AI doprowadził do zbyt wysokich wycen, a rozwój bardziej efektywnych modeli zmieni oczekiwania dotyczące przyszłego popytu na chipy.

Chiny wyróżniły się pozytywnie na tle regionu, ponieważ inwestorzy dostrzegli potencjalnych beneficjentów krajowego rozwoju sektora AI.

Jednocześnie rynek zachowuje ostrożność wobec sektora półprzewodników, w miarę jak trwa trwająca ponowna ocena zapotrzebowania na infrastrukturę AI.

Ludowy Bank Chin (PBoC) pozostawił stopy kredytowe bez zmian (roczna stopa LPR wyniosła 3,0%, a pięcioletnia 3,5%), co sygnalizuje ostrożne podejście Pekinu do wspierania gospodarki przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania stabilności kursu juana. 💱 Rynek Walutowy Wzrost cen ropy naftowej wywołuje wyraźną presję na waluty azjatyckie.

Analitycy MUFG wskazują, że gospodarki azjatyckie będące dużymi importerami energii szczególnie odczuwają skutki droższego surowca poprzez wyższe koszty importu oraz pogorszenie bilansu handlowego.

Utrzymywanie się napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie może nasilić presję na waluty regionu, co sprzyja dalszemu umocnieniu dolara amerykańskiego (USD). ⛏️ Metale Szlachetne Na rynku surowców złoto pozostaje pod niewielką presją, oscylując w okolicach poziomu 4000 USD za uncję.

Srebro notuje wzrost o około 1,3%, utrzymując się powyżej poziomu 56 USD. 🪙 Aktywa Cyfrowe (Kryptowaluty) Rynek aktywów cyfrowych znajduje się pod lekką presją spadkową.

Bitcoin traci około 0,4% i testuje poziom 64 000 USD.

Ethereum wykazuje większą stabilność, notując niewielkie spadki w rejonie 1850 USD.



Mikołaj Sobierajski Stock Analyst Przejdź do eksperta

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