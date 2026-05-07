Poranna Odprawa: Rozmowy pokojowe USA–Iran w cieniu ultimatum Trumpa

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się w bardzo dobrych nastrojach . Wzrosty były wspierane napływającymi informacjami z regionu Zatoki Perskiej dotyczącymi możliwego porozumienia ramowego oraz trwającym sezonem wyników kwartalnych. W efekcie amerykańskie indeksy zamknęły się na historycznych poziomach. S&P 500 wzrósł o ponad 1,5%, Nasdaq zyskał około 2%, a Dow Jones zakończył sesję zwyżką na poziomie 1,2%.

Sytuacja wokół Iranu pozostaje w centrum uwagi światowych rynków. Według doniesień „Wall Street Journal” przedstawiciele Iranu i Stanów Zjednoczonych przy udziale mediatorów pracują nad krótkim, 14 punktowym memorandum, które miałoby stać się podstawą potencjalnego porozumienia kończącego konflikt.

Teheran ma przedstawić swoją odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową już w czwartek, korzystając z pośrednictwa mediatorów z Pakistanu.

Rosnące oczekiwania dotyczące możliwej deeskalacji napięć zostały pozytywnie odebrane przez inwestorów. W reakcji na pojawiające się sygnały o szansie na porozumienie ceny ropy naftowej spadły do poziomu 100 dolarów za baryłkę. Rynki coraz wyraźniej zakładają scenariusz zakładający ograniczenie ryzyka geopolitycznego i poprawę stabilności w regionie.

Doradcy Donalda Trumpa coraz bardziej obawiają się politycznych konsekwencji przedłużającego się konfliktu z Iranem, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów połówkowych i rosnących cen paliw w USA. W administracji narasta przekonanie, że eskalacja napięć może negatywnie odbić się na notowaniach Republikanów, ponieważ wyborcy coraz mocniej odczuwają wzrost kosztów życia oraz cen energii.

Jednocześnie Trump utrzymuje twarde stanowisko wobec Teheranu. Prezydent postawił Iranowi ultimatum, podkreślając, że brak zgody na proponowane porozumienie doprowadzi do nasilenia bombardowań. Trump zaznaczył również, że Stany Zjednoczone nie dopuszczą do sytuacji, w której Iran wszedłby w posiadanie broni nuklearnej.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Axios, nadal istnieje możliwość, że Trump zdecyduje się na wznowienie działań militarnych przed swoją podróżą do Chin.

Sesja azjatycka również przebiega w bardzo dobrych nastrojach, a inwestorzy wyraźnie zwiększają apetyt na ryzyko w związku z rosnącymi nadziejami na zawieszenie konfliktu wokół Iranu oraz uniknięcie zakłóceń w rejonie cieśniny Ormuz. Poprawa sentymentu wspiera zarówno rynki akcyjne, jak i stabilizację na rynku surowców energetycznych.

Najmocniej wyróżnia się japoński Nikkei 225, który po powrocie z przerwy “Złotego Tygodnia” wzrósł o ponad 6%, osiągając rekordowy poziom powyżej 63 tys. punktów. Silne wzrosty obserwowane są także na innych parkietach regionu. Hang Seng rośnie o ponad 1,3%, natomiast południowokoreański KOSPI notuje wzrost przekraczający 1%. Na plusie pozostają również australijski S&P/ASX 200

Japonia ponownie werbalnie interweniuje na rynku walutowym. Wiceminister finansów Atsushi Mimura poinformował, że władze uważnie monitorują sytuację na jenie i są gotowe reagować na nadmierne ruchy kursowe. Jednocześnie analitycy wskazują, że skuteczność ewentualnych działań może być ograniczona, ponieważ konflikt wokół Iranu wspiera dolara oraz zwiększa presję na japońską walutę poprzez wzrost cen energii.

Dodatkowo protokół z marcowego posiedzenia Banku Japonii pokazał coraz bardziej jastrzębie nastawienie władz monetarnych. Przedstawiciele BOJ sygnalizują gotowość do dalszych podwyżek stóp procentowych, jeśli gospodarka i inflacja będą rozwijać się zgodnie z prognozami, podkreślając jednocześnie, że obecny poziom stóp nadal pozostaje relatywnie niski względem utrzymującej się presji inflacyjnej.

Dane z Australii wyraźnie kontrastowały z ogólnie pozytywnym sentymentem na rynkach. Kraj po raz pierwszy od końca 2017 roku odnotował deficyt handlowy, który w marcu wyniósł 1,8 miliarda dolarów australijskich.

Pozytywny sentyment utrzymuje się również na rynku metali szlachetnych. Złoto zyskuje około 0,4% i przekracza poziom 4700 USD za uncję, natomiast srebro radzi sobie jeszcze lepiej, rosnąc o blisko 1,5%.