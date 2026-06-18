Poranna odprawa – Rynek powraca do normalności po jastrzębich prognozach Fed, ale mieszanym Warshu (11.08.2026)

📊 Makroekonomia i Banki Centralne
- Komitet Otwartego Rynku z USA (FOMC) zgodnie z oczekiwaniami utrzymał główną stopę procentową w przedziale 3,50%-3,75%, co oznacza czwarte posiedzenie z rzędu bez zmian stóp procentowych.
- Prognozy makroekonomiczne, w tym głównie wykres kropkowy (dot-plot), pokazują bardziej jastrzębi obraz, przede wszystkim na 2026 rok, a nowy szef Fed, Kevin Warsh, zaprezentował zdecydowanie bardziej restrykcyjne podejście.
- Z oficjalnego komunikatu Fed wycięto ponad połowę dotychczasowej treści, całkowicie usuwając dotychczasowe „gołębie” wzmianki o potencjalnych obniżkach stóp.
- Szef Fed Kevin Warsh wskazuje na nadchodzące zmiany w prezentowaniu danych, projekcjach oraz komunikacji, uważając jednocześnie, że główną przyczyną inflacji są szoki podażowe, a obecne stopy procentowe są raczej restrykcyjne.
- Duża część członków Fed prezentuje obecnie bardziej jastrzębie stanowisko niż w marcu, a mediana prognoz stóp procentowych na koniec 2026 roku wzrosła do poziomu 3,8%.
- Aż połowa członków FOMC (9 z 12) spodziewa się przynajmniej jednej podwyżki stóp jeszcze w tym roku, powołując się na silny rynek pracy i rosnące ryzyka inflacyjne, zwłaszcza po ostatnich szokach energetycznych, podczas gdy Warsh kategorycznie wykluczył rewizję celu inflacyjnego (2%).
- Oficjalne dane PKB Nowej Zelandii za I kwartał 2026 roku zaskoczyły rynki in plus, wykazując wzrost gospodarki o 0,8% k/k (przy oczekiwaniach na poziomie 0,9% i po wcześniejszym wzroście o 0,5%) oraz wzrost o 1,5% r/r (wobec prognozy 1,1%).
- Pozytywne dane z Nowej Zelandii wzmacniają potencjalne oczekiwania na podwyżki stóp i przyczyniają się do umacniania kursu NZDUSD po jego ostatnim spadku do najniższych poziomów notowanych od kwietnia.
🌍 Geopolityka
- USA i Iran prawdopodobnie podpisały elektronicznie memorandum intencyjne (MOU) wdrażające natychmiastowe zawieszenie broni na wszystkich frontach (w tym w Libanie), otwierając tym samym 60 dniowe okno na wynegocjowanie ostatecznego traktatu pokojowego.
- Oficjalne podpisanie i wejście w życie memorandum ma nastąpić w najbliższy piątek w Genewie w Szwajcarii, co jest określane jako historyczny przełom.
- Kluczowe postanowienia porozumienia obejmują zobowiązanie USA do zniesienia blokady morskiej w ciągu 30 dni, odblokowanie zamrożonych irańskich aktywów, całkowitą rezygnację z sankcji oraz natychmiastowe wydanie zgód na eksport irańskiej ropy naftowej.
- Wspólnie z partnerami regionalnymi ma zostać stworzony fundusz rekonstrukcyjny o wartości 300 mld USD, a Iran w celu przywrócenia normalnego ruchu statków i bezpiecznej administracji w regionie rozpoczyna oficjalne rozmowy z Omanem w sprawie Cieśniny Ormuz.
📈 Giełda i Rynki Akcji
- Amerykańskie indeksy zamknęły środową sesję wyraźnymi spadkami, gdzie S&P 500 stracił 1,2%, a Nasdaq 100 spadł o 1,34% pod wpływem jastrzębiego przekazu z Fed oraz gwałtownej wyprzedaży na rynku obligacji skarbowych.
- Podczas dzisiejszej sesji obserwujemy odwrócenie wczorajszych ruchów spadkowych na Wall Street. Kontrakt terminowy US500 zyskuje już 1,4%, z kolei US100 rośnie o 1,8%.
- Sesja w Azji przyniosła mieszane, ale relatywnie stabilne otwarcie z oznakami ostrożnego optymizmu, co było zasługą silnej euforii panującej w sektorze technologicznym.
- Południowokoreański indeks KOSPI po raz pierwszy w historii przebił barierę 9 000 punktów, rosnąc rano o 1,5% dzięki gigantom technologicznym; akcje spółki SK Hynix skoczyły o ponad 3% do nowych maksimów w związku z dostawami nowoczesnych pamięci HBM4E.
- Japoński indeks Nikkei 225 zalicza niemal 2-procentowy wzrost
💱 Waluty
- Indeks dolara gwałtownie umocnił się o około 50 pipsów bezpośrednio po zakończeniu konferencji prasowej Rezerwy Federalnej.
- Inwestorzy bardzo bacznie obserwują jena (JPY), ponieważ Bank Japonii (BoJ) podniósł w zeszłym tygodniu stopy procentowe do poziomu 1%, co w połączeniu z jastrzębią postawą Fed dodatkowo zacieśnia globalne warunki płynnościowe.
- Główna para walutowa EURUSD spadła wczoraj z poziomu 1,16 do poziomu 1,15, natomiast kurs pary USDJPY znalazł się powyżej psychologicznej bariery 160,5.
🛢️ Surowce
- Ceny ropy naftowej na światowych giełdach zanotowały wyraźne spadki ze względu na rynkową perspektywę szybkiego powrotu irańskiego surowca na globalne rynki po zawarciu porozumienia.
- Ropa typu Brent, pomimo wczorajszych wahań, ostatecznie kontynuuje ruch spadkowy i w dniu dzisiejszym notuje już poziomy cenowe poniżej 78 USD za baryłkę.
- Złoto negatywnie zareagowało na jastrzębi Fed, negując cały wzrost cen z początku tego tygodnia i spadając w pierwszym odruchu do poziomu 4250 USD za uncję.
- Perspektywa spadku cen ropy naftowej działa na korzyść metali szlachetnych, zwłaszcza że sam Kevin Warsh nie okazał się ekstremalnie jastrzębi, co sprawia, że dzisiaj złoto odbija już w kierunku poziomu 4321 USD za uncję.
‼️Fed szokuje rynki: Wolniejszy wzrost, uderzenie inflacji i stopy „wyżej na dłużej”
Podsumowanie dnia: Czy Fed wstrząśnie rynkiem?
US Open: W oczekiwaniu na Warsha
PILNE: Amerykański konsument wciąż mocny. Dolar umacnia się po sprzedaży detalicznej
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.