Poranna odprawa – Rynek powraca do normalności po jastrzębich prognozach Fed, ale mieszanym Warshu (11.08.2026)

, co oznacza czwarte posiedzenie z rzędu bez zmian stóp procentowych.

, co oznacza czwarte posiedzenie z rzędu bez zmian stóp procentowych.

, co oznacza czwarte posiedzenie z rzędu bez zmian stóp procentowych.

, co oznacza czwarte posiedzenie z rzędu bez zmian stóp procentowych.

, co oznacza czwarte posiedzenie z rzędu bez zmian stóp procentowych.

, co oznacza czwarte posiedzenie z rzędu bez zmian stóp procentowych.

Komitet Otwartego Rynku z USA (FOMC) zgodnie z oczekiwaniami utrzymał główną stopę procentową w przedziale 3,50%-3,75%

Komitet Otwartego Rynku z USA (FOMC) zgodnie z oczekiwaniami utrzymał główną stopę procentową w przedziale 3,50%-3,75%

Komitet Otwartego Rynku z USA (FOMC) zgodnie z oczekiwaniami utrzymał główną stopę procentową w przedziale 3,50%-3,75%

Komitet Otwartego Rynku z USA (FOMC) zgodnie z oczekiwaniami utrzymał główną stopę procentową w przedziale 3,50%-3,75%

Komitet Otwartego Rynku z USA (FOMC) zgodnie z oczekiwaniami utrzymał główną stopę procentową w przedziale 3,50%-3,75%

Komitet Otwartego Rynku z USA (FOMC) zgodnie z oczekiwaniami utrzymał główną stopę procentową w przedziale 3,50%-3,75%

, a nowy szef Fed, Kevin Warsh, zaprezentował zdecydowanie bardziej restrykcyjne podejście.

, a nowy szef Fed, Kevin Warsh, zaprezentował zdecydowanie bardziej restrykcyjne podejście.

, a nowy szef Fed, Kevin Warsh, zaprezentował zdecydowanie bardziej restrykcyjne podejście.

, a nowy szef Fed, Kevin Warsh, zaprezentował zdecydowanie bardziej restrykcyjne podejście.

, a nowy szef Fed, Kevin Warsh, zaprezentował zdecydowanie bardziej restrykcyjne podejście.

, a nowy szef Fed, Kevin Warsh, zaprezentował zdecydowanie bardziej restrykcyjne podejście.

, przede wszystkim na

, przede wszystkim na

, przede wszystkim na

, przede wszystkim na

, przede wszystkim na

, przede wszystkim na

Prognozy makroekonomiczne, w tym głównie wykres kropkowy (dot-plot), pokazują bardziej jastrzębi obraz

Prognozy makroekonomiczne, w tym głównie wykres kropkowy (dot-plot), pokazują bardziej jastrzębi obraz

Prognozy makroekonomiczne, w tym głównie wykres kropkowy (dot-plot), pokazują bardziej jastrzębi obraz

Prognozy makroekonomiczne, w tym głównie wykres kropkowy (dot-plot), pokazują bardziej jastrzębi obraz

Prognozy makroekonomiczne, w tym głównie wykres kropkowy (dot-plot), pokazują bardziej jastrzębi obraz

Prognozy makroekonomiczne, w tym głównie wykres kropkowy (dot-plot), pokazują bardziej jastrzębi obraz

Z oficjalnego komunikatu Fed wycięto ponad połowę dotychczasowej treści

Z oficjalnego komunikatu Fed wycięto ponad połowę dotychczasowej treści

Z oficjalnego komunikatu Fed wycięto ponad połowę dotychczasowej treści

Z oficjalnego komunikatu Fed wycięto ponad połowę dotychczasowej treści

Z oficjalnego komunikatu Fed wycięto ponad połowę dotychczasowej treści

Z oficjalnego komunikatu Fed wycięto ponad połowę dotychczasowej treści

, uważając jednocześnie, że główną przyczyną inflacji są szoki podażowe, a obecne stopy procentowe są raczej restrykcyjne.

, uważając jednocześnie, że główną przyczyną inflacji są szoki podażowe, a obecne stopy procentowe są raczej restrykcyjne.

, uważając jednocześnie, że główną przyczyną inflacji są szoki podażowe, a obecne stopy procentowe są raczej restrykcyjne.

, uważając jednocześnie, że główną przyczyną inflacji są szoki podażowe, a obecne stopy procentowe są raczej restrykcyjne.

, uważając jednocześnie, że główną przyczyną inflacji są szoki podażowe, a obecne stopy procentowe są raczej restrykcyjne.

, uważając jednocześnie, że główną przyczyną inflacji są szoki podażowe, a obecne stopy procentowe są raczej restrykcyjne.

Szef Fed Kevin Warsh wskazuje na nadchodzące zmiany w prezentowaniu danych, projekcjach oraz komunikacji

Szef Fed Kevin Warsh wskazuje na nadchodzące zmiany w prezentowaniu danych, projekcjach oraz komunikacji

Szef Fed Kevin Warsh wskazuje na nadchodzące zmiany w prezentowaniu danych, projekcjach oraz komunikacji

Szef Fed Kevin Warsh wskazuje na nadchodzące zmiany w prezentowaniu danych, projekcjach oraz komunikacji

Szef Fed Kevin Warsh wskazuje na nadchodzące zmiany w prezentowaniu danych, projekcjach oraz komunikacji

Szef Fed Kevin Warsh wskazuje na nadchodzące zmiany w prezentowaniu danych, projekcjach oraz komunikacji

Duża część członków Fed prezentuje obecnie bardziej jastrzębie stanowisko niż w marcu, a mediana prognoz stóp procentowych na koniec 2026 roku wzrosła do poziomu 3,8%.

Duża część członków Fed prezentuje obecnie bardziej jastrzębie stanowisko niż w marcu, a mediana prognoz stóp procentowych na koniec 2026 roku wzrosła do poziomu 3,8%.

Duża część członków Fed prezentuje obecnie bardziej jastrzębie stanowisko niż w marcu, a mediana prognoz stóp procentowych na koniec 2026 roku wzrosła do poziomu 3,8%.

Duża część członków Fed prezentuje obecnie bardziej jastrzębie stanowisko niż w marcu, a mediana prognoz stóp procentowych na koniec 2026 roku wzrosła do poziomu 3,8%.

Duża część członków Fed prezentuje obecnie bardziej jastrzębie stanowisko niż w marcu, a mediana prognoz stóp procentowych na koniec 2026 roku wzrosła do poziomu 3,8%.

Duża część członków Fed prezentuje obecnie bardziej jastrzębie stanowisko niż w marcu, a mediana prognoz stóp procentowych na koniec 2026 roku wzrosła do poziomu 3,8%.

Aż połowa członków FOMC (9 z 12) spodziewa się przynajmniej jednej podwyżki stóp jeszcze w tym roku

, powołując się na

silny rynek pracy i rosnące ryzyka inflacyjne