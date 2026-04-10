- Sprzeczne sygnały z Iranu: Teheran zdementował doniesienia o weekendowych rozmowach z USA w Islamabadzie. Iran uzależnia jakiekolwiek negocjacje od zawieszenia broni w Libanie, co utrzymuje wysoką niepewność geopolityczną mimo trwającego rozejmu.
- Rynkowy tryb „wait and see”: Giełdy w Azji rosną po optymistycznej sesji na Wall Street, a EURUSD, ropa i złoto tkwią w wąskich zakresach. Inwestorzy czekają na twarde dowody deeskalacji na Bliskim Wschodzie. EURUSD utrzymuje się na podwyższonym poziomie blisko 1,17, natomiast złoto notuje poziom 4761 USD za uncję
- Ropa pozostaje wysoko: Ropa Brent pozostaje w okolicach 96 dolarów za baryłkę wobec niepewności związanej z rozpoczęciem negocjacji. Wczoraj doszło do cofnięcia z 99 do 95 USD po informacjach, iż Izrael miałby wycofać się z ataków na Liban
- Inwestorzy są optymistyczni: Kontrakty terminowe na Wall Street kontynuują wzrosty po dwóch ostatnich mocnych sesjach. US500 rośnie o 0,03%, a US100 zyskuje 0,11%.
- Pozytywna sesja azjatycka: CH50cash z Chin rośnie o niemal 1%, natomiast japoński JP225 zyskuje 0,65%
- Japonia ostrzega spekulantów: Minister Finansów Katayama zaostrzył retorykę, deklarując gotowość do interwencji „na wszystkich frontach”. Działania te mają przeciwdziałać nadmiernej zmienności na rynkach FX i ropy, wywołanej aktywnością spekulacyjną. Jednocześnie Japonia decyduje się na dalsze uwalnianie rezerw strategicznych w celu niwelowania skutków kryzysu naftowego.
- Stabilizacja w Fed: Przesunięcie przesłuchania Kevina Warsha (z powodów formalnych) opóźnia proces zmian w kierownictwie Fed. Dla rynków oznacza to chwilowe zachowanie ciągłości polityki i usunięcie niepewności co do bliskich zmian personalnych. Jednocześnie niektórzy spekulują, że może to być związane z chęcią pozostania Powella dłużej na stanowisku gubernatora
- Azjatyckie banki centralne w niepewności: BoJ ostrzega przed ryzykiem stagflacji w przypadku przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie (wysoka inflacja przy słabym wzroście). Podobny dylemat ma Korea Południowa, która utrzymała stopy procentowe bez zmian, balansując między presją cenową a ryzykiem spowolnienia.
- Niejednoznaczne dane z Chin: Inflacja PPI powróciła do wzrostów (+0,5% r/r po raz pierwszy od lat), co sugeruje wzrost kosztów produkcji. Jednocześnie niska inflacja CPI (+1,0% r/r) potwierdza wciąż słaby popyt wewnętrzny. Warto podrkeślić, że motorem napędowym do odbicia inflacji PPI był wzrost cen paliw
- Podwyższona inflacja w Japonii: Inflacja PPI w Japonii rośnie do 2,6% r/r przy oczekiwaniu na poziomie 2,4% r/r oraz przy poprzednim poziomie 2,0%. Jest to efekt rosnących cen paliw, co zwiększa szanse na kwietniową podwyżkę stóp procentowych ze strony BoJ
Kalendarz makro – Kluczowe dane o inflacji z USA (10.04.2026)
Podsumowanie Dnia: Kruchy rozejm, napięte rynki i mieszane sygnały z USA
Konferencja RPP w skrócie ⏱️
Intel na fali wzrostowej: Kurs najwyżej od 2020 roku
