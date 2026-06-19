Poranna odprawa: Rynek zwątpił w pokój? Realizacja zysków w Azji ciąży indeksom (19.06.2026)

🇺🇸 Akcje w USA i nastroje rynkowe Kontrakty na amerykańskie indeksy cofają się wraz z wygasaniem geopolitycznego optymizmu: Awersja do ryzyka nasiliła się po doniesieniach irańskich mediów, że Teheran domaga się zweryfikowania implementacji nowo podpisanego porozumienia (MoU) przed kontynuowaniem negocjacji dyplomatycznych. Ten geopolityczny pat przypieczętowało nagłe odwołanie planowanej podróży dyplomatycznej do Szwajcarii przez wiceprezydenta USA, JD Vance'a.

Sektor technologiczny i małe spółki liderami porannych spadków: Kontrakt na Nasdaq 100 przewodzi zniżkom (US100: -1,0%). Pod presją znajdują się również mniejsze spółki Russella 2000 (US2000: -0,9%), S&P 500 (US500: -0,7%) oraz Dow Jones Industrial Average (US30: -0,45%). Kontrakty na Euro Stoxx 50 (EU50) handlują na płasko 🌏 Rynki Azji i Pacyfiku Akcje w Azji cofają się z historycznych maksimów po zgrzycie w rozmowach pokojowych: Głównym indeksom w Azji nie udało się utrzymać porannych wzrostów i piątkową sesję kończą spadkami. Wolumen obrotu w regionie był mocno ograniczony ze względu na dni wolne od pracy w Chinach i Hongkongu. Choć indeksy początkowo podążyły za silną nocną sesją na Wall Street, co wybiło giełdy w Korei Południowej i Japonii na nowe śróddzienne maksima wszech czasów, to wraz z osunięciem się kontraktów na USA nastąpił gwałtowny zwrot w kierunku realizacji zysków.

KOSPI cofa się z rekordu przez realizację zysków w sektorze tech: Południowokoreański indeks KOSPI charakteryzował się dziś ogromną zmiennością – po ustanowieniu historycznego szczytu na poziomie 9385,59 pkt ostatecznie zamknął się 0,6% pod kreską. Samsung Electronics stracił prawie 2,0%, a SK Hynix wyraźnie cofnął się z rekordowych poziomów, kończąc sesję ze wzrostem o 1,5%. Z kolei Hyundai Motor stracił 1,0% po krajowych doniesieniach o planach odkupienia pozostałych 9,65% udziałów w Boston Dynamics od SoftBanku.

Kontrakty na australijski ASX 200 (AU200.cash) tracą 0,5%, do czego przyczyniła się mocna wyprzedaż akcji giganta surowcowego BHP Group – spółka poinformowała o znacznym przekroczeniu kosztów projektu potasowego Jansen w Kanadzie. W pozostałej części regionu singapurski indeks odniesienia (SG20.cash) stracił 0,8%, a indyjski Nifty 50 osunął się o 0,8%. Kontrakty terminowe na Nikkei 225 (JP225) tracą obecnie 1,3%. 🌍 Gospodarka i Polityka Rządowe dopłaty tłumią inflację w Japonii poniżej celu: Główny wskaźnik CPI w Japonii wzrósł w maju do 1,5% r/r (oczekiwano 1,4%), jednak inflacja bazowa (z wyłączeniem świeżej żywności) utrzymała się na poziomie 1,4% r/r, pozostając czwarty miesiąc z rzędu poniżej 2-procentowego celu Banku Japonii. Wskaźnik tzw. core-core (bez żywności i energii) spadł do 1,8% r/r, notując najniższy poziom od września 2022 roku. Wynika to w dużej mierze z agresywnego programu dopłat do paliw rządu premier Sanae Takaichi, dzięki któremu ceny benzyny spadły o 7% r/r.

Jastrzębia presja podtrzymuje zakłady na podwyżki stóp: Bank Japonii traktuje te niskie odczyty inflacji jako zjawisko czysto przejściowe. Od marca gwałtownie przyspiesza inflacja producencka (PPI), w czerwcu nadchodzi fala podwyżek cen żywności, a historycznie słaby jen stale podbija koszty importu, budując silną presję fundamentalną. W efekcie rynki finansowe wciąż wyceniają kolejną podwyżkę stóp procentowych przez BoJ przed końcem roku, po tym jak w tym tygodniu bank centralny podniósł stopę referencyjną do poziomu 1,00%.

Vance przekłada wizytę w Szwajcarii, starcia w Libanie testują porozumienie: Wiceprezydent USA JD Vance odłożył swoją podróż do Szwajcarii na techniczne rozmowy z Iranem, powołując się na skomplikowane wyzwania logistyczne. Ta dyplomatyczna przerwa przypada na okres niezwykle kruchej sytuacji geopolitycznej – mimo niedawnego porozumienia, izraelskie naloty w południowym Libanie zabiły co najmniej 16 osób. Wywołało to ostre ostrzeżenia ze strony Teheranu, który zapowiedział, że nie będzie tolerował łamania ustaleń. Z kolei Pentagon miał wystąpić o dodatkowe 80 miliardów dolarów na pokrycie kosztów związanych z konfliktem.

Andy Burnham wygrywa wybory uzupełniające i rzuca wyzwanie Starmerowi: Burmistrz Wielkiego Manchesteru, Andy Burnham, zabezpieczył swój powrót do Westminsteru po wygraniu wyborów uzupełniających w okręgu Makerfield liczbą 24 927 głosów, pokonując Roberta Kenyona z Reform UK różnicą ponad 9 000 głosów. To prestiżowe zwycięstwo otwiera Burnhamowi parlamentarną drogę do rzucenia formalnego wyzwania premierowi Keirowi Starmerowi o przywództwo w Partii Pracy. W swoim przemówieniu Burnham ostrzegł, że jest to dla laburzystów „ostatnia szansa na zmianę”. 💱 Rynki Walutowe (FX) Dolar pręży muskuły, a frank traci grunt: Indeks dolara amerykańskiego ( USDIDX ) rozszerzył swoje pasmo wzrostów o kolejne 0,2%, utrzymując szeroką dominację na rynku walutowym. Frank szwajcarski pozostaje najsłabszą walutą wśród głównych gospodarek ( USDCHF : +0,6%, GBPCHF : +0,3%, EURCHF : +0,25%). Funt szterling umocnił się względem walut kontynentalnej Europy po najnowszych rozstrzygnięciach politycznych ( EURGBP : -0,05%, GBPSEK : +0,3%), podczas gdy kurs pary EURUSD osunął się o 0,3% do poziomu 1,1422.

Jen na nowych 2-letnich minimach, blisko 40-letniej granicy: Japoński jen przełamał kluczową barierę 161,00 za dolara, pogłębiając spadki do śróddziennego poziomu 161,80 – najniższego od lipca 2024 roku. Ten nieprzerwany trend spycha parę USDJPY niebezpiecznie blisko poziomu 161,96. Jego przebicie oznaczałoby najniższą wycenę japońskiej waluty od 1986 roku.

Mnożą się ostrzeżenia przed interwencją mimo podwyżki stóp BoJ: Minister finansów Satsuki Katayama wydała na spotkaniu G7 stanowcze ostrzeżenie, informując, że Tokio jest w pełni gotowe do podjęcia „zdecydowanych działań” przeciwko spekulacjom walutowym. Niemniej jednak, mimo że BoJ podniósł koszty pożyczkowe do najwyższego od 31 lat poziomu 1,00% oraz wydał ponad 70 miliardów dolarów na majowe interwencje, potężna dysproporcja stóp procentowych względem jastrzębiego Fed oraz akomodacyjne nastawienie administracji premier Takaichi nieustannie ciążą na notowaniach jena. 🛢️ Surowce i Towary Energetyka – Spokojny początek przed weekendem: Zmienność na rynku surowców energetycznych wyraźnie opadła w bezpośrednim następstwie wypracowania ogólnych ram pokojowych między USA a Iranem. Kontrakty na ropę typu Brent ( OIL ) odnotowały symboliczny wzrost o 0,7%, osiągając poziom 79,80 USD za baryłkę, gdy bezpośrednia premia za ryzyko geopolityczne uległa spłaszczeniu. Jednocześnie kontrakty na gaz ziemny ( NATGAS ) ustabilizowały się po wczorajszym wystrzale wywołanym danymi o zapasach i notowane są ze skromnym minusem na poziomie 0,15%.

Metale Szlachetne – Silny dolar uderza w złoto i srebro: Rynek metali szlachetnych boryka się z głęboką wyprzedażą, znajdując się pod presją rosnących realnych rentowności oraz bezwzględnego dolara. Kontrakty na złoto (GOLD) tracą trzecią sesję z rzędu, spadając o 1,9% do 4130 USD/oz. Jeszcze gorzej radzi sobie srebro (SILVER) – jego kontrakty zanurkowały o 3,4%, osiadając na poziomie 63,50 USD/oz.

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