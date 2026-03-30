Poranna odprawa: Rynki w lekkiej odwilży po weekendzie; co przyniesie tydzień❓ (30.03.2026)

🌍 Geopolityka – Bliski Wschód ciągle w centrum uwagi Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje: w weekend Huti przeprowadzili ataki rakietowe i dronami w kierunku Izraela, a izraelskie uderzenia doprowadziły do chwilowych blackoutów w Teheranie i okolicach.

Stany Zjednoczone kontynuują rozbudowę sił w regionie – kilkaset jednostek sił specjalnych (Rangers, SEALs), tysiące Marines i 82. Dywizja Powietrznodesantowa są już w rejonie, co daje Trumpowi opcję operacji lądowej.

Pakistan ogłosił, że będzie gospodarzem bezpośrednich rozmów USA–Iran w najbliższych dniach; Trump sygnalizuje jednocześnie postęp w negocjacjach, ale i możliwość przejęcia irańskiej infrastruktury naftowej, w tym wyspy Kharg.

Donald Trump powiedział, że negocjacje z Iranem przebiegają dobrze, a Irańczycy zgodzili się na większość z 15 punktów, które zaproponowali im Amerykanie.

Izrael potwierdził przez Channel 12: w razie ewentualnej operacji lądowej USA w Iranie izraelskie wojsko nie weźmie w niej udziału naziemnie. 🛢️ Ropa i surowce Ropa Brent otworzyła tydzień wyraźnie wyżej (~107,7 USD/bbl, +0,84%), jednak po wstępnym rajdzie cofnęła się, co odzwierciedla niepewne podłoże budowane zarówno nadziejami na deeskalację, jak i realnym ryzykiem blokady Cieśniny Ormuz.

Rynek bacznie śledzi przepływy tankowców – Trump wskazał, że Iran pozwolił na tranzyt 20 tankowców przez Ormuz.

Złoto kontynuuje rajd w górę, notując 4 514 USD/oz (+0,49%), srebro +0,77% do 70,4 USD/oz – popyt na aktywa bezpieczne i inflacyjne pozostaje silny w obliczu ryzyk wojennych.

Gaz ziemny (NATGAS) przecenia się o -3,23% do 2,93 USD/MMBtu, a pszenica na CBOT zmierza ku czwartemu wzrostowi w pięciu sesjach, gdyż wyższe koszty energii i nawozów ciążą na perspektywach produkcji rolnej. 🏛️ Bank Japonii i jen BoJ utrzymuje kurs zaostrzenia polityki pieniężnej: Summary of Opinions wskazuje na gotowość do kolejnych podwyżek stóp, choć inflacja napędzana ropą i ryzyko stagflacji wciąż są wymieniane jako czynniki hamujące.

Wiceminister finansów Atsushi Mimura zagroził „zdecydowanymi działaniami" przeciw spekulacyjnym ruchom na jenie – to wyraźna eskalacja retoryki interwencyjnej, wsparta wypowiedzią gubernatora Uedy o rosnącym znaczeniu kursu walutowego dla inflacji.

USD/JPY osunął się z okolic 160,50 do ~159,72 (-0,35%) – jen jest dziś najsilniejszą walutą na rynku forex; indeks dolara USDIDX schodzi poniżej 100 pkt (-0,11%). Najsłabiej radzą sobie waluty Antypodów i CAD. Heatmapa zmienności widocznej obecnie na rynku FX. Źródło: xStation 📊 Rynki azjatyckie i indeksy JP225 (Nikkei) zyskuje +1,02% do ~51 757 pkt, odrabiając część poprzednich strat; rynki w regionie odbijają wobec braku dużej eskalacji konfliktu podczas weekendu.

CHN.cash (indeks chiński) rośnie +0,90% do 8 401 pkt; PBOC ustaliło dziś fixing USD/CNY na poziomie 6,9223 – nieco powyżej oczekiwań rynkowych (6,9205), lekko deprecjonując juana.

Europejskie kontrakty na DAX (DE40) wskazują na otwarcie blisko 22 380 pkt (+0,41%); S&P 500 (US500) +0,33% do 6 419 pkt, Nasdaq (US100) +0,43% do 23 353 pkt. Źródło: xStation ₿ Kryptowaluty Bitcoin wyróżnia się na tle sesji: +1,36% do ~67 506 USD – krypto korzysta zarówno z apetytów inflacyjnych, jak i z ogólnego odbicia na rynku "risk-on". 📅 W centrum uwagi w tym tygodniu Piątek: kluczowy raport NFP ze Stanów Zjednoczonych oraz ISM Manufacturing i Retail Sales – dane zadecydują o ścieżce Fed na tle wojennej niepewności.

Strefa euro: wstępny CPI za marzec (Villeroy sygnalizuje gotowość EBC do działania, ale za wcześnie na konkretne decyzje)

Australia: Minutes RBA – po decyzji rządu o obniżce podatku paliwowego Morgan Stanley ostrzega przed szokiem podażowym na rynku paliwowym i ryzykami wzrostowymi.

BoJ Tankan (Q1 2026) – kluczowy wskaźnik nastrojów w japońskim biznesie po tygodniach interwencyjnej retoryki.

