Poranna odprawa ⚡Spadki na ropie - wzrosty na giełdach i euforia na Dell (29.05.2026)

Kontrakty na amerykańskie indeksy nieznacznie rosną dziś w porannym handlu, a notowania europejskich indeksów nieznacznie rosną - 0,3% zyskuje kontrakt na DAX (DE40. Eurodolar nieznacznie traci, a Bitcoin cofa się 0,3% i ma wyraźny problem z powrotem do wzrostowej dynamiki po ostatnim tąpnięciu. Ropa cofa się poniżej 92 USD za baryłkę, ograniczając obawy o inflację i dalszy wzrost rentowności.

Wczoraj amerykańskie indeksy zakończyły czwartkową sesję na nowych historycznych maksimach. S&P 500 wzrósł o 0,58%, Nasdaq Composite zyskał 0,9%, a oba indeksy ustanowiły także nowe rekordy intraday, podczas gdy Dow Jones Industrial Average rósł nieznacznie. Wzrostom przewodził sektor technologiczny z dużym udziałem akcji spółek z branży oprogramowania.

Akcje Dell Technologies rosły o prawie 40% w handlu po zamknięciu rynku po podniesieniu całorocznych prognoz oraz publikacji wyników za I kwartał, które przewyższyły oczekiwania zarówno pod względem przychodów, jak i zysku dzięki ogromnej sprzedaży w sektorze serwerów AI i skokowi popytu na urządzenia.

Costco Wholesale w III kwartale roku fiskalnego wypracowało zysk na akcję (EPS) na poziomie 4,93 USD, wobec oczekiwanych 4,91 USD, a przychody wzrosły do 70,53 mld USD, przewyższając konsensus analityków wynoszący 69,62 mld USD. Porównywalna sprzedaż całej grupy, po wyłączeniu wpływu cen paliw i kursów walut, wzrosła o 6,6% r/r, nieznacznie poniżej oczekiwań rynku na poziomie 6,7%.

Walory American Eagle Outfitters spadły o 11%. Porównywalna sprzedaż w sieci American Eagle obniżyła się o 2% r/r w pierwszym kwartale.

Anthropic pozyskał 65 mld USD w rundzie finansowania serii H, osiągając wycenę post-money na poziomie 965 mld USD. To nowy rekord wyceny spółki przed planowanym debiutem giełdowym (IPO), który ma nastąpić w 2026 roku. Wycena pokazuje ogromne zainterersowanie sztuczną inteligencją - istnieje szansa, że spółka - podobnie jak SpaceX i OpenAI dołączy do wąskiego grona 20 największych firm w USA już podczas debiutu na Wall Street.

W Japonii rozpoczęte budowy mieszkań spadły w ujęciu rocznym o 11,4%, co było wynikiem znacznie słabszym od oczekiwań rynku (+14,8%). Jednocześnie wskaźnik zaufania konsumentów w Japonii wzrósł do 33,6 pkt, przewyższając prognozę 32,4 pkt, natomiast niemieckie ceny importu zwiększyły się o 1,2% m/m wobec oczekiwanych 1,1%. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent podkreślił, że Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję najsurowsze sankcje spośród wszystkich państw, szczególnie w obszarze eksportu ropy naftowej. Dodał również, że USA pozostają światowym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji, współpracują z firmami AI nad wyważeniem innowacji i bezpieczeństwa regulacyjnego, a globalny rynek ropy powinien pozostać dobrze zaopatrzony, gdyż blisko 2 tys. statków oczekuje obecnie na opuszczenie rejonu Zatoki Perskiej.

