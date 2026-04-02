-
W orędziu Donald Trump zapewnił, że cele strategiczne w Iranie są bliskie realizacji, a wojna wkrótce się zakończy. Zapowiedział potężne uderzenia w najbliższych tygodniach, aby „dokończyć robotę” i “cofnąć Iran do epoki kamienia łupanego”. Mimo zapewnień o sukcesach, prezydent pominął kwestię wojsk lądowych i dyplomacji. Przemówienie, mające uspokoić opinię publiczną wobec rosnących cen energii, wywołało natychmiastowe wzrosty cen ropy i spadki na giełdach.
-
Ponadto Trump przerzucił odpowiedzialność za cieśninę Ormuz na inne państwa, wzywając je, by „przejęły inicjatywę” i same zadbały o ten szlak. Sugerował, że kraje zależne od tamtejszej ropy muszą „radzić sobie same”, gdyż USA planują wycofanie się z konfliktu, pozostawiając kluczowy dla gospodarki problem nierozwiązany, co budzi lęk przed dominacją Iranu.
-
Wojenny ton wypowiedzi Trumpa generuje spadki na kontraktach na główne indeksy. Największy cios otrzymują małe spółki indeksu Russell 2000 (US2000: -1,9%), następnie Nasdaq (US100: -1,6%), S&P 500 (US500: -1,3%) oraz DJIA (US30: -1,15%).
-
Sentyment w Azji gwałtownie tąpnął. Najgorzej wypadł południowokoreański KOSPI (-3,7%) oraz japońskie Nikkei 225 (-2%) i TOPIX, tracąc zyski z poprzedniej sesji. Sektor technologiczny pociągnął w dół Hang Seng (-1%), a australijski ASX 200 spadł o 1,1%. Rosnące ceny ropy uderzyły w rynki zależne od energii, budząc obawy o inflację i jastrzębią politykę banków centralnych.
-
Bilans handlu zagranicznego w Australii wybił do 5,69 mld AUD (prognoza: 2,6 mld, poprzednio: 2,26 mld). Na skok danych miał wpływ przede wszystkim silny spadek eksportu kluczowych metali i węgla w wyniku silnego wzrostu cen po wybuchu wojny w Iranie.
-
Na rynku FX znowu dominuje dolar (indeksu dolara USDIDX: +0,5%), który odbija na fali ponownego wzrostu awersji do ryzyka i niepewności wobec dalszych działań USA w Iranie, zwłaszcza interwencji lądowej. Największe spadki odnotowują waluty Antypodów (AUDUSD, NZDUSD: -0,7%), frank szwajcarski (USDCHF: +0,65%) oraz funt brytyjski, najbardziej narażony na wysokie ceny importowanego gazu (GBPUSD: -0,6%). EURUSD traci 0,5% do 1,1535.
-
Ropa brent wystrzeliła ok. 6,7% do 107 USD, niwelując większość spadków z ostatnich trzech dni. Tąpnięcie widać również na metalach szlachetnych: złoto traci 2,2% do 4650 USD za uncję, natomiast srebro 5,35% do 71 USD za uncję.
-
Alberto Musalem z Fed w St. Louis podkreślił, że Fed nie musi nagle zmieniać swojego podejścia do polityki monetarnej, a aktualny poziom stóp jest odpowiedni w świetle ryzyk inflacyjnych związanych z wojną w Iranie.
Złoto potężnie odbija, srebro rośnie 6% 📈Wielki powrót metali?
Wojenne roszady na ryku Forex: tąpnięcie USD 💥; Antypody i CHF odbijają 🚀
PULS GPW: Koniec wojny? WIG20 najwyżej od 2008 roku
NZDUSD: jastrzębia decyzja RBNZ i taco trade wspierają kurs NZD 🚀
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.