Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się silną wyprzedażą, a amerykańskie indeksy zaliczyły jeden z gorszych dni od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. S&P 500 stracił ponad 1,7%, Dow Jones zniżkował o 1%, natomiast Nasdaq zakończył dzień spadkiem o 2,4%.
Po zakończeniu amerykańskiej sesji prezydent Donald Trump ogłosił wstrzymanie planowanych uderzeń na irańskie obiekty energetyczne. Ogłoszona przerwa ma potrwać 10 dni i zakończy się 6 kwietnia o godzinie 20:00 czasu wschodniego.
Prezydent Trump poinformował, że rozmowy z Teheranem przebiegają bardzo dobrze oraz że rozszerzone okno dyplomatyczne może przynieść długo oczekiwany rezultat w postaci deeskalacji napięć w Zatoce Perskiej.
Niemniej jednak pojawiają się kolejne formy nacisku na Iran. Pentagon rozważa wysłanie 10 tys. żołnierzy, mimo ogłoszonego wstrzymania ataków.
Pomimo zapowiedzianej „pauzy” w działaniach amerykańskiej administracji, ceny ropy naftowej nadal utrzymują się nieco powyżej poziomu 100 USD za baryłkę.
Należy podkreślić, że mimo wstrzymania nalotów na irańskie obiekty energetyczne konflikt pozostaje nierozwiązany i wciąż pojawiają się doniesienia o wzajemnych atakach rakietowych.
Sesja w Azji przebiegała w mieszanych nastrojach. Niewielkie spadki odnotowano na giełdach w Japonii, Korei i Australii, natomiast lepiej radziły sobie indeksy w Chinach.
Na rynku walutowym japońska minister finansów Katayama przyjęła stanowczy ton, ostrzegając, że władze uważnie monitorują rynek i są gotowe do działania. Zapowiedziała także rozmowę ministrów finansów G7 oraz podkreśliła możliwość podjęcia „zdecydowanych kroków”, co zwykle oznacza ryzyko interwencji.
Ludowy Bank Chin (PBOC) ustalił dzisiejszy kurs referencyjny USD/CNY na poziomie 6,9141, podczas gdy prognozy zakładały wartość 6,9083.
Cyklon Narelle uderzył w Australię, zakłócając dostawy LNG z tego kraju.
Na rynku metali szlachetnych obserwujemy odbicie po ostatnich znaczących spadkach. Złoto zyskuje około 2% i testuje poziom 4500 USD za uncję, natomiast srebro rośnie o około 3%, przebijając poziom 70 USD za uncję.
Odmienna sytuacja panuje na rynku kryptowalut, gdzie główne aktywa pozostają pod presją. Bitcoin traci blisko 2% i ponownie spada poniżej poziomu 69 000 USD, a Ethereum zniżkuje o około 2,5%, testując poziom 2050 USD.
