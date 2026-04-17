Poranna Odprawa: Trump ogłasza zawieszenie broni między Izraelem a Libanem

Ostatnie dni przynoszą zdecydowaną ulgę na rynkach. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Izrael i Liban zgodziły się na 10-dniowe zawieszenie broni, co zostało potwierdzone przez premiera Izraela. Mimo tego eksperci ds. Bliskiego Wschodu podkreślają, że porozumienie jest bardzo kruche, a kluczowe kwestie nadal pozostają nierozwiązane.

Donald Trump ostrzegł również, że byłoby „świetnie dla Hezbollahu, gdyby zachowywali się odpowiednio”, a jednocześnie zapowiedział, że kolejne spotkanie z Iranem może odbyć się już w ten weekend. Dodał także, że „wojna w Zatoce powinna się wkrótce zakończyć”.

W efekcie tych wydarzeń geopolitycznych oraz częściowej normalizacji napięć na Bliskim Wschodzie amerykańska giełda utrzymuje się blisko rekordowych poziomów po silnym odbiciu, wspieranym przez dobre wyniki spółek i rosnący optymizm inwestorów dotyczący możliwego zakończenia konfliktu.

Jednocześnie urzędnicy z krajów Zatoki Perskiej i Europy zakładają, że USA będą potrzebować nawet sześciu miesięcy na wypracowanie porozumienia z Iranem.

Dodatkowo państwa G7 ostrzegają przed ryzykami gospodarczymi wynikającymi z wojny, wskazując na potencjalną presję inflacyjną oraz zakłócenia łańcuchów dostaw.

Na rynku surowców ropa Brent ponownie spadła poniżej poziomu 100 USD za baryłkę.

Wczoraj poznaliśmy również dane dotyczące rynku pracy w USA, które wypadły lepiej od oczekiwań. Wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wyniosły 207 tys., podczas gdy rynek spodziewał się 215 tys., co potwierdza utrzymującą się relatywnie dobrą kondycję amerykańskiego rynku pracy.

Dodatkowo pozytywnie zaskoczył indeks biznesowy Philly Fed za kwiecień, który wzrósł do poziomu +26,7 wobec prognozowanych +10,0, sugerując wyraźne przyspieszenie aktywności przemysłowej i poprawę nastrojów wśród przedsiębiorstw.

Na rynkach azjatyckich sesja przebiega dziś w negatywnych nastrojach. Japoński Nikkei 225 traci około 1%, koreański Kospi spada o 0,5%, a chiński Hang Seng zniżkuje o 1,3%. Nieco lepiej wypada australijski indeks, który traci jedynie 0,2%.

Prezes Banku Japonii Kazuo Ueda nie skomentował spadających oczekiwań dotyczących podwyżek stóp procentowych w kwietniu.

Na rynku walutowym obserwujemy dalsze osłabienie japońskiego jena wobec głównych walut, a para USDJPY ponownie testuje poziom 160.

Ludowy Bank Chin (PBOC) ustalił dzisiejszy kurs referencyjny USDCNY na poziomie 6,8622, podczas gdy prognozy zakładały wartość 6,8206.

Chiny sygnalizują utrzymanie luźnej polityki monetarnej oraz zwiększenie wydatków fiskalnych, aby wesprzeć wzrost gospodarczy w warunkach globalnej niepewności. Władze koncentrują się na pobudzaniu konsumpcji oraz inwestycjach w nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne, co ma wzmocnić długoterminowy rozwój.

Na rynku metali szlachetnych obserwujemy niewielkie wzrosty. Złoto zyskuje około 0,2% i przekracza poziom 4800 USD, natomiast srebro rośnie o około 0,5%, testując poziom 79 USD.

Odwrotny trend widoczny jest na rynku kryptowalut, gdzie główne aktywa znajdują się pod presją. Bitcoin spada poniżej 75 000 USD, a Ethereum traci około 1,5%, schodząc do poziomu 2320 USD.