Poranna odprawa: Wall Street odbija dzięki nadziei na zawieszenie broni w Iranie (06.04.2026)

- Wall Street otworzy poniedziałkową sesję w standardowych godzinach, po zamkniętym handlu w Wielki Piątek. Nastroje na rynkach poprawiły się po doniesieniach sugerujących możliwość ograniczenia konfliktu na Bliskim Wschodzie i trwające negocjacje USA z Iranem. Inwestorzy zaczęli ostrożnie wracać do akcji, co przełożyło się na wzrosty na części giełd, choć ruch ten nadal ma bardzo ograniczony charakter. Poza rozwojem konfliktu, inwestorzy poznają dziś dane ISM z USA, o godzinie 16:00.
- Według medialnych doniesień Stany Zjednoczone, Iran oraz grupa regionalnych mediatorów analizują warunki potencjalnego 45-dniowego zawieszenia broni. Taki scenariusz byłby przez rynek interpretowany jako pierwszy krok w stronę szerszego wygaszania konfliktu; wczoraj Trump wyznaczył godzinę 2:00 polskiego czasu jako ostateczną dla decyzji Iranu co do ew. otwarcia Cieśniny Ormuz lub 'totalnego zniszczenia'
- Dodatkowym wsparciem dla poprawy nastrojów są informacje o większym ruchu statków w Cieśninie Ormuz, co nieco ogranicza obawy o natychmiastowe zakłócenia w globalnym handlu ropą i surowcami energetycznymi. Z drugiej strony eskalacja jest wciąż możliwa, a Iran groził nie tylko zdecydowanym odwetem przeciwko sojusznikom na ew. atak USA, ale także zamknięciem kolejnej Cieśniny - Bab Al Mandab, przy Zatoce Adeńskiej (przez obie, łącznie z Ormuz przepływa ok. 25% ładunków ropy)
- Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 odrobiły spadki z otwarcia i rosną o około 0,3%. Indeks MSCI Asia Pacific zyskał 0,4%, przy względnie zrównoważonym układzie spółek rosnących i spadających. Relatywnie najlepiej zachowywał się sektor technologiczny, co wskazuje, że część kapitału wróciła do aktywów o wyższej wrażliwości na sentyment rynkowy.
- Jednocześnie sytuacja polityczna pozostaje bardzo napięta. Donald Trump ponownie zaostrzył retorykę wobec Iranu, grożąc uderzeniem w infrastrukturę cywilną, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Zapowiedział też konferencję prasową oraz wskazał konkretny termin graniczny, nie podając jednak szczegółów możliwych działań.
- Na rynku surowców wcześniejsze wzrosty cen ropy zostały wymazane. Taka reakcja sugeruje, że inwestorzy zaczęli ograniczać premię geopolityczną w wycenach, przynajmniej w krótkim terminie. Złoto straciło około 0,6%, spadając w okolice 4 650 USD za uncję. Od początku konfliktu, który rozpoczął się pod koniec lutego, notowania kruszcu obniżyły się łącznie o około 12%.
- Spadek cen złota można tłumaczyć zmianą oczekiwań dotyczących polityki monetarnej. Wzrost kosztów energii podbił obawy inflacyjne, a to z kolei ograniczyło szanse na szybkie obniżki stóp procentowych, które zazwyczaj wspierają aktywa nieprzynoszące odsetek, takie jak złoto.
US500 (interwał D1)
Źródło: xStation5
Komentarz Giełdowy: Rynki uwierzyły w pokój szybciej niż politycy go podpiszą
US Open: Euforia na Wall Street 🗽Akcje technologiczne rosną, panika na ropie
Złoto potężnie odbija, srebro rośnie 6% 📈Wielki powrót metali?
Wojenne roszady na ryku Forex: tąpnięcie USD 💥; Antypody i CHF odbijają 🚀
