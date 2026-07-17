Poranna Odprawa: Wall Street pod presją. AI słabnie, Netflix rozczarowuje, a Zatoka Perska w ogniu

📈 Giełda – Ameryka Północna i Azja Wall Street zakończyła wczorajszą sesję umiarkowanymi spadkami, w trakcie których indeks S&P 500 stracił 0,5%, a Dow Jones zniżkował o 0,2%. Najsłabiej poradził sobie sektor technologiczny – Nasdaq pogłębił spadki i zakończył dzień około 1,5% niżej.

Spółki związane ze sztuczną inteligencją i półprzewodnikami ponownie znalazły się pod presją, mimo bardzo dobrych wyników finansowych tajwańskiego producenta chipów TSMC. Inwestorzy coraz bardziej obawiają się, że wyceny firm AI są zbyt wysokie, a ogromne nakłady na rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji mogą nie przynieść oczekiwanych zwrotów, co wywołało szeroką wyprzedaż w sektorze technologicznym.

Silne spadki dotknęły producentów pamięci, co przełożyło się na to, że akcje Micron spadły o ponad 5,5%, natomiast walory SanDisk zniżkowały o ponad 12%.

Akcje Google znalazły się pod presją po doniesieniach, że premiera flagowego modelu AI Gemini 3.5 Pro została opóźniona o kilka miesięcy z powodu niespełnienia wewnętrznych celów wydajnościowych. Informacje te zwiększyły obawy inwestorów, że Alphabet traci tempo w wyścigu o dominację w obszarze sztucznej inteligencji.

Wyprzedaż spółek technologicznych związanych z AI przeniosła się na rynki azjatyckie, gdzie akcje firm z sektora technologicznego i półprzewodników znalazły się pod silną presją, co przełożyło się na spadki głównych indeksów regionu. Największe straty notuje japoński Nikkei 225, który traci ponad 5,5%, oraz chiński Hang Seng, spadający o około 2,5%, podczas gdy koreański KOSPI pozostaje zamknięty z powodu święta państwowego w Korei Południowej. 📊 Sezon Wyników - Netflix Akcje Netflixa znalazły się pod presją po publikacji prognoz na kolejny kwartał, które okazały się słabsze od oczekiwań Wall Street.

Spółka prognozuje przychody na poziomie 12,86 mld USD oraz zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,82 USD, podczas gdy konsensus analityków zakładał odpowiednio 13 mld USD przychodów oraz 0,84 USD zysku na akcję, co wywołało spadek kursu w handlu posesyjnym.

Inwestorzy zwracają szczególną uwagę na oznaki dojrzewania biznesu Netflixa oraz wolniejsze tempo wzrostu, w obliczu coraz mocniejszego koncentrowania się spółki na nowych źródłach przychodów, takich jak reklamy, transmisje na żywo oraz gry.

Netflix zapowiedział również ograniczenie częstotliwości publikowania danych dotyczących liczby godzin oglądania, co wzbudziło istotne obawy części inwestorów dotyczące przyszłej przejrzystości wyników.

Mimo rozczarowujących prognoz na III kwartał, fundamenty spółki pozostają solidne – Netflix nadal notuje stabilny wzrost przychodów, dynamicznie rozwija segment reklamowy i konsekwentnie zwiększa wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w produkcji oraz personalizacji treści.

Spółka podkreśla jednocześnie, że sama liczba godzin oglądania nie jest już kluczowym wskaźnikiem wartości biznesu, a zdecydowanie większe znaczenie mają obecnie rentowność oraz realnie generowane przychody. 🌍 Geopolityka Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ponownie eskaluje, po tym jak amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły szóstą z rzędu noc nalotów, rozszerzając ataki na irańską infrastrukturę transportową i logistyczną, w tym mosty, linie kolejowe oraz okolice portu Bandar Abbas. Waszyngton potwierdził również działania mające na celu egzekwowanie morskiej blokady Iranu, obejmujące zatrzymywanie i unieruchamianie jednostek zmierzających do irańskich portów, co ogranicza ruch w Cieśninie Ormuz.

Iran odpowiedział kolejnymi atakami na amerykańskie cele w regionie, a Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział, że przez Cieśninę Ormuz nie będzie transportowana ropa naftowa ani gaz ziemny tak długo, jak długo będą trwały amerykańskie naloty. Dodatkowo pojawiły się niepotwierdzone informacje o ataku na Most Króla Fahda łączący Bahrajn z Arabią Saudyjską, co zwiększyło obawy o dalszą eskalację konfliktu w Zatoce Perskiej. 🛢️ Surowce Napięcia geopolityczne wspierają wzrost cen ropy, przez co surowiec zmierza do największego tygodniowego wzrostu od kwietnia, ponieważ inwestorzy obawiają się zakłóceń w dostawach z Bliskiego Wschodu, regionu odpowiadającego za znaczną część światowego eksportu ropy.

Kontrakty terminowe na ropę pozostają wysoko, przy czym cena odmiany Brent oscyluje w okolicach 84 USD za baryłkę, a odmiana WTI wyceniana jest na około 78 USD za baryłkę. 🪙 Metale Szlachetne Na rynku metali szlachetnych notuje się mieszany początek dnia, w ramach którego złoto delikatnie zyskuje, jednak nadal utrzymuje się poniżej poziomu 4000 USD za uncję.

Z kolei srebro traci i testuje okolice 55 USD za uncję. 🪙 Kryptowaluty Rynek kryptowalut pozostaje pod presją sprzedaży, w efekcie czego Bitcoin traci około 1,9%, spadając poniżej poziomu 63 000 USD, natomiast Ethereum zniżkuje ponad 2,5%, schodząc poniżej granicy 1830 USD.



Mikołaj Sobierajski Stock Analyst Przejdź do eksperta

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