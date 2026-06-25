Poranna odprawa 📈 Wall Street zyskuje po monych wynikach Micron. Hossa AI wraca? (25.06.2026)

Globalne rynki złapały oddech po mocnej prognozie i wynikach kwartalnych Microna (MU.US), które wsparły narrację wokół hossy infrastrukturalnej AI i półprzewodników. Kontrakty na Nasdaq 100 rosły o około 1,8%, a S&P 500 o 0,5%, podczas gdy w Azji najmocniej wyróżniała się Korea Południowa, gdzie KOSPI odbił w szczycie o nawet 7%. Kontrakty na indeksy europejskie także wskazują na wyższe otwarcie na Starym Kontynencie, DE40 zyskuje 0,4%.
- Kluczowym impulsem był raport giganta rynku pamięci, wspomnianego Micron, którego akcje wzrosły o 15% w handlu posesyjnym po zapowiedzi sprzedaży wyraźnie powyżej oczekiwań Wall Street. Rynek odczytał to jako sygnał, że popyt na infrastrukturę AI pozostaje odporny mimo ostatnich obaw o wyceny spółek technologicznych.
- Dodatkowym wsparciem dla sentymentu był spadek cen ropy. Ropa spada do 72 USD za baryłkę, oddając premie związane z napięciami wokół Iranu, co zmniejszyło presję inflacyjną i poprawiło nastroje na szerokim rynku.
- Złoto stabilizuje się w okolicach 4000 USD za uncję po wcześniejszym spadku poniżej tego poziomu. Presję na kruszec wywarł mocniejszy dolar oraz oczekiwania, że stopy procentowe mogą pozostać wysokie dłużej.
- AUDUSD wymazał początkowe wzrosty po danych z australijskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia wyniosła bez zmian 4,4%, zgodnie z oczekiwaniami, ale zmiana zatrudnienia okazała się wyższa i wskazała 40,3 tys. etatów wobec 32,5 tys. prognoz i spadku o -18,6 tys. poprzednio. Zmiany na pełny etat wzrosły o 5,2 tys. wobec spadku o 10 tys. poprzednio.
- Akcje Microna wzrosły o około 9% w handlu after-market po publikacji wyników za III kwartał roku fiskalnego 2026, które wyraźnie przebiły oczekiwania rynku - ostatecznie wzrost ten rozszerzył się jednak do ponad 15%, co jest imponującym wynikiem jak na spółkę o kapitalizacji ponad 1 biliona USD. Micron osiągnął skorygowany zysk na akcję (EPS) na poziomie 25,11 USD, wobec konsensusu wynoszącego 20,49 USD. Przychody wyniosły 41,46 mld USD, znacząco przewyższając oczekiwania analityków na poziomie 35,69 mld USD.
- Spółka przedstawiła bardzo mocne prognozy na IV kwartał, oczekując skorygowanego EPS w przedziale 30–32 USD (konsensus: 25,31 USD) oraz przychodów na poziomie 49–51 mld USD (konsensus: 43,24 mld USD).
- Marża brutto wzrosła do 84,9%, przekraczając zarówno wcześniejsze prognozy spółki (81,8%), jak i oczekiwania rynku (83,6%). Segment Cloud Memory wygenerował 13,77 mld USD przychodów, wobec oczekiwanych 10,69 mld USD.
- Przychody z Core Data Center wyniosły 11,52 mld USD, znacznie powyżej konsensusu na poziomie 6,88 mld USD. Zarząd Microna podkreślił, że popyt ze strony klientów pozostaje bardzo silny, co wspiera optymistyczne prognozy na kolejne kwartały. Firma ogłosiła również kwartalną dywidendę w wysokości 0,15 USD na akcję.
- Fed opublikował wyniki tegorocznych stress testów, wskazując, że największe amerykańskie banki pozostają dobrze dokapitalizowane i byłyby w stanie przetrwać głęboką recesję. Łączne hipotetyczne straty przekroczyłyby 700 mld USD, jednak wskaźniki kapitałowe pozostałyby powyżej wymogów regulacyjnych.
- Rezerwa Federalna zapowiedziała również zmiany w metodologii stress testów, które mają ograniczyć zmienność wymogów kapitałowych i doprowadzić do ustalenia nowych buforów kapitałowych po testach w 2027 roku.
- Meta rozszerza współpracę z Qualcommem, planując wykorzystanie procesorów C1000 w centrach danych od 2028 roku. Qualcomm poinformował, że procesory dla centrów danych trafią na rynek w połowie 2028 roku, a spółka oczekuje istotnych przychodów z segmentu custom silicon już od końca 2027 roku. Microsoft ma wdrożyć układy Qualcomm High Bandwidth Compute (HBC) w centrach danych Azure. Akcje Qualcomm rosły ponad 12% po zamknięciu rynku w USA.
- Anthropic oskarżył Alibabę o nieautoryzowany dostęp do swoich modeli AI za pośrednictwem laboratorium Qwen. Alibaba zaprzeczyła zarzutom i odmówiła dalszych komentarzy.
- Startup SambaNova pozyskał finansowanie, które podniosło jego wycenę do 10 mld USD, według doniesień The Information.
- W Chinach uwagę zwraca planowana emisja do 5 mld euro obligacji skarbowych oraz działania PBOC, który rozszerza narzędzia zarządzania krótkoterminową płynnością. Pekin nadal porządkuje mechanizmy transmisji polityki monetarnej, choć głównym motorem dzisiejszego odbicia pozostaje powrót zaufania do handlu AI.
Wykres US100 (H1)
Po raporcie Micron indeks wzrósł powyżej EMA50 (pomarańczowa linia) i zatrzymał się obecnie na EMA200, na interwale godzinowym. Dalszy wzrost z tego poziomu uprawdopodobniłby test historycznych szczytów, do którego wciąż brakuje ponad 700 punktów.
Źródło: xStation5
Micron ratuje hossę? | Bliżej Rynków, 25.06.2026
🚨Podsumowanie dnia - Pogrom metali szlachetnych w trakcie oczekiwania na Micron (24.06.2026)
🌎Super El Niño uderza: Jak zabezpieczyć portfel i zarobić na globalnych zmianach klimatu?
🟡Złoto testuje 4000 USD
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.