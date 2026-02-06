Poranna odprawa: Wyprzedaż sektora technologicznego (06.02.2026)

W Stanach indeksy pogłębiły wczorajsze spadki. Wyprzedaż rozlała się po całej amerykańskiej giełdzie, kończąc dzień na solidnych minusach. SP500 zniżkował o 1,2%, podobnie jak Dow Jones, natomiast Nasdaq cofnął się o blisko 1,6%.

Wyprzedaż była efektem połączenia niekorzystnych danych związanych z amerykańskim rynkiem pracy oraz przede wszystkim wynikami spółek technologicznych

Amazon we wczorajszych wynikach pokazał bardzo mocne przychody oraz dalszy wzrost segmentu AWS, jednak kurs akcji spadł nawet o około 10% w handlu posesyjnym. Inwestorów zaniepokoiły zapowiedzi ogromnych nakładów na sztuczną inteligencję, które w 2026 roku mogą sięgnąć około 200 mld dolarów i obciążyć przepływy pieniężne.

Azjatyckie giełdy znalazły się pod presją pogarszającego się globalnego sentymentu związanego z wyprzedażą spółek technologicznych, z Hang Sengiem w Hongkongu spadającym o 1,13% oraz ASX 200 w Australii tracącym 2,26% w reakcji na jastrzębie sygnały z RBA, podczas gdy Nikkei 225 w Japonii wzrósł o 0,29% przed niedzielnymi wyborami, a Shanghai Composite w Chinach zyskał 0,11%

Sondaże wskazują na możliwość wyraźnego zwycięstwa obozu premier Takaichi, co zwiększa prawdopodobieństwo ekspansji fiskalnej i ulg podatkowych.

Japonia: Członek zarządu BoJ Masu przyjął ostrożnie jastrzębi ton, utrzymując dalsze zaostrzenie polityki na stole i ostrzegając przed inflacją napędzaną słabym jenem.

W grudniu wydatki japońskich gospodarstw domowych spadły rok do roku o 2,6%, wyraźnie poniżej prognoz 0,1% i znacznie gorzej niż w listopadzie, kiedy rosły o 2,9%, co pokazuje presję inflacyjną na konsumentów.

Australia: Gubernator RBA Bullock podkreśliła, że podwyżka stóp była konieczna z powodu ograniczeń mocy produkcyjnych, silnego rynku pracy i utrzymującej się inflacji.

Ludowy Bank Chin (PBOC) ustalił dzisiejszy kurs referencyjny USD/CNY na poziomie 6,99590 podczas gdy prognozy zakładały wartość 6,9517.

Rezerwa Banku Indii utrzymał stopy na poziomie 5,25%, zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami

Po podpisaniu umowy handlowej z USA Indie rozważają zakup Boeingów wart nawet 80 mld USD, informuje CNBC.

CME podniosła wymagania depozytowe dla kontraktów na złoto i srebro po ekstremalnej zmienności

Na rynku metali szlachetnych obserwujemy częściowe uspokojenie sytuacji i odbicie po wcześniejszych spadkach: złoto zyskuje około 1,5%, testując poziom 4 850 USD za uncję, natomiast srebro rośnie o około 3,5% i oscyluje w okolicach 73 USD za uncję.

Częściowe odreagowanie widać również na rynku kryptowalut, gdzie Bitcoin zyskuje ponad 2%, znajdując się na poziomie 65 100 USD, a Ethereum rośnie o ponad 3%, osiągając 1 920 USD. Źródło: xStation5

