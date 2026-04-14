Poranna odprawa🗽Zadyszka na Wall Street? Dolar najniżej od początku wojny (14.04.2026)

- Kontrakty terminowe na indeksy amerykańskie notowane są dziś na niewielkim minusie, ale wciąż utrzymują silny, wzrostowy trend; US500 znalazł się w pobliżu 6920 punktów i do historycznego rekordu brakuje mu około 100 punktów.
- Najważniejszymi danymi makro dnia będą nastroje mniejszych biznesów w USA (raport NFIB) o 12:00, dane ADP oraz przede wszystkim - odczyt amerykańskiej inflacji PPI za marzec, o 14:30. Izrael ma takżę rozpoczć negocjacje z Libanem, a głos w sprawie gospodarki zabierze wielu bankierów zarówno z Fed, jak i z EBC
- Chiński Hang Seng wymazał sporą część wzrostów. Dane za marzec wskazały na 2,5% r/r wzrost eksportu, zdecydownaie poniżej 8,6% prognoz i 39,6% r/r w lutym. Import wzrósł o 27,8% wobec 13,9% oczekiwań i 13,8% poprzednio. Bilans handlowy w marcu spadł do 51,13 mld USD wobec 107,55 mld USD prognoz i 90,98 mld poprzednio.
- Oczekiwania wobec rozpoczynającego się sezonu wyników spółek w USA są wysokie; analitycy w ostatnich miesiącach podnosili oczekiwania co do prognozowanych zysków. Średni wskaźnik ceny do zysku spadł dla spółek z S&P 500 o 18% wg. danych Morgan Stanley.
- Według sekretarza ds. energii USA, Wrighta, duża amerykańska firma niebawem ogłosi podniesienie produkcji ropy w Wenezueli. Nvidia zdementowała doniesienia o potencjalnym przejęciu producenta laptopów i komputerów Dell.
Kalendarz ekonomiczny: Inflacja PPI z USA i wypowiedzi bankierów centralnych w centrum uwagi rynku
Para USDSEK bez znacznej reakcji na niższy odczyt CPI ze Szwecji
Podsumowanie dnia: Nagły powrót optymizmu❗️USA i Iran mogą wrócić do rozmów 🔍 Dolar wraca do spadków 📉
📈 US2000 odbija 1%
