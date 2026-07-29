🔴Potężny spadek zapasów ropy w USA dodatkowo napędza ceny

Cotygodniowy raport amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej na temat stanu zapasów ropy i produktów (EIA) przyniósł wyraźne zaskoczenie dla rynku. Zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych spadły znacznie mocniej niż oczekiwano na rynku, do czego przyczynił się spadek importu, wyższy eksport oraz wysoki przerób w rafineriach.
Najważniejsze dane z raportu EIA (tydzień zakończony 24 lipca):
- Zapasy ropy komercyjnej: Spadek o 7,2 mln baryłek do 404,5 mln baryłek (rynek oczekiwał spadku jedynie o 0,6 mln baryłek). Zapasy znajdują się obecnie około 7% poniżej 5-letniej średniej.
- Rezerwy strategiczne (SPR): Spadek o 3,8 mln baryłek do poziomu 307,7 mln baryłek w wyniku dalszego uwalniania rezerw awaryjnych.
- Zapasy w hubie Cushing (Oklahoma): Zapasy w kluczowym punkcie dostaw dla kontraktów NYMEX spadły o 771 tys. baryłek do 18,6 mln baryłek.
- Aktywność rafinerii: Wykorzystanie mocy przerobowych wzrosło o 1,1 p.p. do 97,2% (przerób wzrósł o 271 tys. b/d do 17,3 mln b/d). Prognozy zakładały spadek wykorzystania o 0,3 p.p.
- Produkcja i handel: Produkcja w USA utrzymała się na poziomie 13,8 mln b/d. Import spadł o 124 tys. b/d (do 5,7 mln b/d), natomiast eksport wzrósł o 114 tys. b/d (do 3,5 mln b/d).
- Zapasy paliw gotowych:
- Benzyna: Praktycznie bez zmian na poziomie 211,3 mln baryłek (ok. 6% poniżej 5-letniej średniej; oczekiwano spadku o 0,8 mln). Dzienny popyt wzrósł o 94 tys. b/d do 9 mln b/d.
- Destylaty: Wzrost o 1,1 mln baryłek do 110,6 mln baryłek (wbrew prognozom spadku o 0,3 mln).
Spore zaskoczenie i wyraźny spadek po konsolidacji w kilku ostatnich tygodniach. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Wszystkie zapasy nie spadają aż tak mocno, co jest związane z większym przerobem ropy na paliwa. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Rezerwy strategiczne wyraźnie spadają. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Komentarz rynkowy
Dane EIA wskazują na utrzymujące się napięcie po stronie podażowej w USA. Zapasy komercyjne ropy mocno zbliżają się do dolnych granic 5-letnich minimów dla tego okresu roku, a ogólne zapasy produktów naftowych znajdują się na historycznie niskich poziomach.
Bardzo wysoki poziom wykorzystania mocy rafinerii (97,2%) pokazuje silny popyt w szczycie sezonu wakacyjnego, co w połączeniu z rosnącym eksportem i spadkiem zapasów strategicznych (SPR) ogranicza bufor bezpieczeństwa paliwowego w USA.
Geopolityka: Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie
Poza fundamentalnymi danymi o zapasach, istotnym czynnikiem kształtującym ceny ropy pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie.
Napięcia geopolityczne napędzają wzrosty: Ceny ropy Brent oraz WTI odnotowują silne zwyżki na poziomie ponad 7,5% po załamaniu się rozejmu na Bliskim Wschodzie oraz bezpośrednich atakach rakietowych ze strony Iranu celujących w siły USA. Obawy rynku dotyczą możliwości ponownego zakłócenia ciągłości dostaw surowca oraz kluczowych szlaków morskich w regionie.
Ropa WTI zalicza dzisiaj potężny wzrost i powrót powyżej średniej 50 okresowej. Obecnie testowane są okolice 85 USD za baryłkę, natomiast ważny opór znajduje się w okolicach 87-88 przy zniesieniu 50.0. Źródło: xStation5
US OPEN: Wall Street wstrzymuje oddech przed decyzją Fed i wynikami gigantów technologicznych
🟡Złoto testuje $4000 przed decyzją Fed
Trump zapowiada mocne ataki na Iran; ropa znowu odbija💥
Ceny paliw w Polsce: czy wróci program CPN?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.