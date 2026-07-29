Trump zapowiada mocne ataki na Iran; ropa znowu odbija💥

Kontrakty terminowe na ropę przyspieszyły wzrosty po komentarzach Donalda Trumpa dla Fox News, w których zapowiedział, że Stany Zjednoczone "będą mocno uderzać" w Iran w odwecie za atak na cele amerykańskie w Jordanii. Rynek notuje to jako kolejną eskalację w trwającym od 28 lutego 2026 roku konflikcie USA-Iran, w którym liczba zabitych żołnierzy amerykańskich przekroczyła już 17 osób.
Konflikt trwa nieprzerwanie od końca lutego, a rozejm, który obowiązywał od kwietnia do czerwca, został formalnie zerwany na początku lipca, gdy USA wznowiły blokadę morską irańskich portów. Kluczowym elementem napięć pozostaje Cieśnina Ormuz - kluczowy szlak transportu ropy, którego kontrolę przejęły siły irańskie, blokując część ruchu tankowców, co dodatkowo podnosi premię za ryzyko w cenach surowca.
Atak na bazę w Jordanii (Muwaffaq Salti Air Base), w którym zginęło co najmniej dwóch amerykańskich żołnierzy, był bezpośrednim wyzwalaczem najnowszej fali retoryki Trumpa. Prezydent USA już wcześniej ostrzegał, że "Iran zapłaci wielokrotnie" za każdego zabitego żołnierza, co wskazuje na systematyczną politykę odwetu militarnego zamiast deeskalacji.
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