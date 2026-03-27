Przeciek w Anthropic i wyprzedaż spółek cyberbezpieczeństwa

Liderzy rynku rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, CrowdStrike, Zscaler i Palo Alto, ponoszą dziś kilkuprocentowe straty. Średnio spadki sięgają ok. 6%.
Jest to pokłosie przecieku dotyczącego nowych produktów firmy Anthropic, drugiego pod względem wyceny i skali działalności przedsiębiorstwa zajmującego się rozwojem sztucznej inteligencji.
Claude Code Security to nowe rozwiązanie w zestawie narzędzi programistycznych, mające pomagać inżynierom projektować bezpieczniejsze systemy i aplikacje. To coś, co do tej pory, według wielu przedstawicieli branży, było słabą stroną narzędzi AI, w tym Claude Code. Wielu uczestników rynku wierzy, że zaangażowanie sztucznej inteligencji w procesy zabezpieczania systemów, sieci i oprogramowania zmniejszy udział w rynku spółek z branży cyberbezpieczeństwa.
Jednocześnie pojawia się pytanie: jak skuteczne będą działania tych spółek, mające na celu ochronę użytkowników przed cyberprzestępczością, jeśli AI zaadaptuje się do wyszukiwania podatności i luk w systemach bezpieczeństwa? Czy obawy rynku o kondycję tych spółek są uzasadnione?
Innego zdania są m.in. analitycy World Economic Forum. W swoim raporcie na rok 2026 wskazują oni dość jednoznacznie, że AI zwiększa zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, a nie je zmniejsza. Fundamentalnie zmienia się charakter zagrożeń: ciężar przesuwa się w stronę rozwiązań opartych na agentach, weryfikacji tożsamości i automatyzacji, jednak spółki takie jak Palo Alto czy Zscaler są pionierami tych rozwiązań, więc nie ma wyraźnego powodu, by zakładać dla nich gorsze wyniki.
Istnieje też drugie oblicze trwającej przeceny, oparte bardziej na domysłach i spekulacjach niż na dyskontowaniu realnego wpływu na modele biznesowe. Tym obliczem są przecieki na temat „Claude Mythos”, nowego narzędzia od Anthropic, którego możliwości nie są znane, ale mają być „bez precedensu”.
W tym momencie należy się zatrzymać i zastanowić nad sytuacją. Spółki z sektora cyberbezpieczeństwa są wyprzedawane, ponieważ Anthropic miał zbudować narzędzia tak potężne, że ich model biznesowy staje pod znakiem zapytania. Jednocześnie mało kto zadaje pytanie, dlaczego o istnieniu tych narzędzi dowiadujemy się z wycieku danych.
Wnioski nasuwają się same: albo spółka nie potrafi korzystać z własnych narzędzi, albo narzędzia te nie są zbliżone możliwościami do tego, co deklarują przedstawiciele Anthropic, albo przeciek jest celowy i ma wpływać na sentyment wokół AI — które w ostatnich tygodniach wydaje się przegrywać walkę o kapitał i wiarę w dalszy sukces „rewolucji”. Żaden z tych scenariuszy nie usprawiedliwia przecen o tej skali w branży powiązanej z cyberbezpieczeństwem.
