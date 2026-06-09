Europejskie indeksy zyskują na wartości we wtorek – STOXX 600 rośnie o ok. 0,5%, DAX zwyżkuje o 0,85% do poziomu 24 782 pkt, a Euro STOXX 50 zyskuje 1,0%. Wzrosty napędza głównie sektor bankowy, który czerpie korzyści z deeskalacji na Bliskim Wschodzie – Iran i Izrael wstrzymały wzajemne ataki, co poprawia globalne nastroje, choć ostrożność pozostaje, bo Cieśnina Ormuz wciąż jest zamknięta. Rynek dyskontuje też oczekiwaną podwyżkę stóp EBC o 25 pb na czwartkowym posiedzeniu, skupiając się jednak bardziej na ścieżce polityki monetarnej niż na samej decyzji. Ropa naftowa wyraźnie tanieje – WTI traci 2,44% do 89,02 USD, a Brent (OIL) spada 2,01% do 92,25 USD, co odzwierciedla złagodzenie premii za ryzyko geopolityczne. Dolar amerykański osłabia się – indeks USD traci 0,20%, para EUR/USD rośnie do 1,1566, a USD/PLN spada 0,29% do 3,66. Sektor finansowy przewodzi wzrostom z wynikiem +1,43% na Euro STOXX 50, ciągnąc za sobą włoskie banki i UBS. Równie dobrze radzą sobie Consumer Staples (+1,61%), Communications (+0,91%) i Industrials (+0,64%). Po drugiej stronie stawki najgorzej wypadają Technology (-0,14%), Energy (-0,10%) i Materials (-0,02%). Informacje spółkowe UBS zyskuje ok. 2% i notuje najwyższy poziom od 2008 r. po doniesieniach Reutersa, że szwajcarscy parlamentarzyści rozważają złagodzenie wymogów kapitałowych dla banku – nowe propozycje zakładają pokrycie zagranicznych spółek zależnych kapitałem CET1 na poziomie 70–80% zamiast rządowego wymogu 100%, co zmniejszyłoby konieczność pozyskania dodatkowego kapitału z ~20 mld USD do ok. 15 mld USD.

GSK traci ponad 2% – to największy ciężar dla indeksu FTSE 100 – po ogłoszeniu przejęcia amerykańskiej spółki biotechnologicznej Nuvalent za 10,6 mld USD (9,4 mld USD netto po gotówce), co stanowi 40-procentową premię wobec ostatniej ceny zamknięcia.

Intesa Sanpaolo (+2,99%) i UniCredit (+2,11%) rosną na fali konsolidacji włoskiego sektora bankowego – Monte dei Paschi di Siena otrzymał dwie oferty wykupu od Intesy i Banco BPM. Intesa ogłosiła jednocześnie sprzedaż 635 oddziałów MPS wraz z marką do ubezpieczyciela Unipol, co uspokaja obawy regulacyjne dotyczące konkurencji; MPS zyskuje 2,5%, BPER Banca i Unipol dodają odpowiednio 4,2% i 5,9%.

Infineon Technologies (IFX.DE) zwyżkuje o 2,70% i notuje stopę zwrotu YTD na poziomie 115,6%, umacniając się na pozycji lidera relatywnej siły w Euro STOXX 50 na tle stabilizacji europejskich akcji technologicznych po ubiegłotygodniowej korekcie.

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