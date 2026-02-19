Przegląd rynkowy 🚩 Europa pod presją Wall Street. Defensywne akcje wracają do łask?

Nastroje na globalnych giełdach wskazują dziś na przeważającą ostrożność inwestorów, wobec rosnącego ryzyka ataku USA na Iran. Stany Zjednoczone skoncentrowały znaczne siły na Bliskim Wschodzie, ale jeśli konflikt miałby wybuchnąć, wojna spowodowałaby wzrost premii geopolitycznej na rynku ropy i w znaczącym stopniu przyczyniła się do ponownego wzrostu inflacji, w globalnej skali. To z kolei mogłoby sprawić, że banki wstrzymałyby obniżki stóp, a niewykluczone, że w niektórych przypadkach i w skrajnym scenariuszu - konieczne byłoby ich podniesienie.

Kontrakty na cenę ropy Brent (OIL) rosną o 1,6% i zbliżają się do 71 USD za baryłkę. Kontrakty na indeksy amerykańskie spadają w przedziale 0,3% - 0,4% przed otwarciem giełdy amerykańskiej. Wzrosty na złocie i srebrze wyhamowują, a Bitcoin spada do 66,5 tys. dolarów. Europejskie indeksy tracą mocniej: DAX i CAC40 cofają się o około 0,8%, a FTSE traci 0,6%.

Bieżący sezon wyników w Europie przynosi mieszany obraz kondycji spółek: od solidnych raportów w wybranych segmentach przemysłu i finansów, po wyraźną presję w surowcach, konsumpcji i części branż cyklicznych. Oto wiadomości z największych, europejskich spółek:

Surowce i energia

Rio Tinto zaraportował płaskie wyniki, przy spadku zysków z rudy żelaza, co potwierdza presję cenową w segmencie.

Repsol zapowiedział wypłatę 1,9 mld euro w dywidendach i skupie akcji w 2026 r.

Centrica oraz Mondi rozczarowały na poziomie skorygowanego wyniku operacyjnego.

Drax podpisał 15-letnią umowę tollingową dla magazynu energii o mocy 200 MW, wzmacniając ekspozycję na transformację energetyczną.

Technologia i przemysł

SAP zaproponował dywidendę 2,50 euro na akcję za 2025 r.

BE Semiconductor pozytywnie zaskoczył poziomem zamówień w IV kwartale.

Airbus prognozuje dostawy ok. 870 samolotów w 2026 r., poniżej rynkowych oczekiwań.

Schneider Electric wskazuje na potencjał AI w zakresie oszczędności energii, wpisując się w strukturalny trend efektywności energetycznej.

Nexans nie dowiózł oczekiwań na poziomie EBITDA.

Konsumpcja i usługi

Pernod Ricard nie spełnił prognoz sprzedaży, sygnalizując pogłębiającą się słabość popytu.

Nestlé prognozuje wzrost organicznych przychodów w 2026 r. na poziomie 3–4%, zgodnie z konsensusem.

Renault przedstawił ostrożne wytyczne w obliczu rosnącej konkurencji.

Air France-KLM pozostaje pozytywnie nastawiony do segmentu long-haul, wspieranego przez popyt premium.

Kinepolis oraz Nilfisk rozczarowały wynikami rocznymi.

Finanse i nieruchomości

Aegon oraz BAM przebiły oczekiwania wynikowe.

Tikehau Capital zwiększył aktywa pod zarządzaniem do 52,8 mld euro z 49,6 mld euro r/r.

Zug Estates poprawił zysk netto do 85,2 mln CHF z 58,7 mln CHF rok wcześniej.

Elliott naciska na LSEG w sprawie buybacku o wartości 5 mld funtów oraz przeglądu portfela aktywów.

Rewizje rekomendacji

Wśród podwyżek znalazły się m.in. DWS (UBS do „buy”), Vonovia oraz Aramis (Morgan Stanley).

Wśród obniżek m.in. BASF (Barclays do „underweight”), Freenet (UBS do „sell”) oraz Schroders (UBS do „neutral”).

Nową rekomendację „buy” od Berenberg otrzymał 74Software

Akcje defensywne wracają do łask?

Europejski sektor dóbr podstawowych (consumer staples) notuje wyraźne odbicie, które na pierwszy rzut oka może wyglądać jak początek trwałej zmiany trendu. Indeks MSCI Europe Consumer Staples wybił się z ponad dwuletniej konsolidacji i zmierza ku najlepszej relatywnej miesięcznej stopie zwrotu wobec szerokiego rynku od połowy 2022 roku. Impulsem nie jest jednak przełom fundamentalny, lecz przyspieszająca rotacja kapitał. W dużej mierze motywowana obawami o wpływ AI na wyceny i modele biznesowe części spółek wzrostowych. Napływ środków do defensywnych, jakościowych segmentów rynku wpisuje się w szerszy obraz podwyższonej zmienności i selektywnego podejścia inwestorów do ryzyka. Pytanie, które coraz częściej pojawia się wśród zarządzających, brzmi: czy obecny rajd ma solidne fundamenty, czy jest jedynie krótkoterminową reakcją przepływów portfelowych?

Najważniejsze punkty obecnej sytuacji:

Indeks MSCI Europe Consumer Staples wybił się z ponad dwuletniej konsolidacji i notuje najlepszą relatywną dynamikę wobec szerokiego rynku od czerwca 2022 roku

Rotacja do sektora ma charakter defensywny i jest częściowo związana z redukcją ekspozycji na spółki postrzegane jako podatne na ryzyko AI

Sektor pozostaje relatywnie tani historycznie, handlując w linii z rynkiem zamiast z typową, wieloletnią premią

Mimo poprawy sentymentu, dynamika zysków i wolumenów sprzedaży wciąż nie daje jednoznacznych sygnałów trwałego przyspieszenia

Część banków inwestycyjnych nadal rekomenduje niedoważenie sektora, wskazując na ograniczoną siłę cenową i brak wyraźnych katalizatorów wzrostu EPS

