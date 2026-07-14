Przegląd rynkowy: Europa spada po eskalacji w Ormuz, rynek czeka na CPI z USA

Sentyment na rynku europejskim przed otwarciem giełdy w USA pozostaje umiarkowanie negatywny. Spadki są dość szerokie, ale płytkie. Spadki to głównie pokłosie ponownej eskalacji w cieśninie Ormuz. Inwestorzy w intuicyjny sposób dyskontują większą presję inflacyjną oraz bardziej restrykcyjną politykę monetarną w UE. Liderami spadków są Wielka Brytania oraz Hiszpania. Kontrakty na FTSE 100 oraz IBREX spadają o ok. 0,4-0,5%. Najlepiej radzi sobie szeroki indeks europejski oraz Holandia, gdzie spadki są ograniczone niemal do 0% Wiadomości ze spółek, Europa: Europejskie linie lotnicze: Operatorzy linii lotniczych są jednymi z pierwszych ofiar powrotu walk w zatoce perskiej. Wysokie ceny paliwa lotniczego oraz zamknięte korytarze powietrzne wywierają natychmiastowy oraz istotny wpływ na rentowność sektora.

Hapag-Lloyd (HLAG.DE): Niemiecki przewoźnik opublikował wyniki za Q2 2026. Rentowność znacznie spadła, strata w ujęciu EPS to już -1,26 Euro. Zaskoczyły przychody, które wzrosły do 4,2 miliarda Euro. Akcje spółki rosną o ponad 6%, co jest zasługą nie tyle wyników co prognoz; zarząd firmy zobowiązał się do wyników na koniec roku znacznie powyżej dotychczasowych oczekiwań rynku.

Evotec (EVO.DE): Wyceny niemieckiej spółki farmaceutycznej załamują się o ok. 25%. Spółka opublikowała spadek przychodów w Q2 2026 oraz znacznie obniżyła prognozy na koniec roku.

Kongsberg (KOG.NO): Spółka Kongsberg Maritime, będąca częścią Kongsberg Gruppen, opublikowała swoje wyniki za Q2 2026. Rynek był rozczarowany wynikami - mimo rekordowego portfolio zamówień oraz zapewnień spółki o świetnych perspektywach, inwestorzy są skupieni na presji na marże oraz ograniczonej zdolności do konwersji zamówień na przychód.

AstraZeneca (AZN.UK): Brytyjski konglomerat farmaceutyczny zakupił wyłączną licencję na jeden z leków stosowanych w leczeniu raka płuc od chińskiej spółki Dizal. Koszt wstępny umowy to 600 milionów dolarów, z możliwością wypłaty kolejnych 900 milionów powiązanych z celami badawczymi i sprzedażowymi. Towary: Kolejny dzień silnych wzrostów można obserwować na ropie naftowej. Jest to pokłosie nie tylko ponownego wybuchu walk w cieśninie Ormuz, ale również coraz bardziej zmasowanych bombardowań rafinerii w Rosji, co dodatkowo zmniejsza podaż surowca na rynku. Ropa Brent przebiła już poziom 87$. Forex: Na rynku walutowym największą zmienność wykazują NZD oraz AUD; waluty umacniają się o ok. 1% i 0,5% względem USD. Waluty antypodów zyskują dzięki znacznie lepszym od prognoz danym o handlu Chin oraz rosnącym oczekiwaniom na podwyżkę stóp RBA, podczas gdy USD lekko cofa się przed publikacją amerykańskiej inflacji. NZD rośnie jeszcze mocniej po jastrzębich komentarzach głównego ekonomisty RBNZ Paula Conwaya, które zwiększyły przekonanie, że uporczywa inflacja może wymagać dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Makro W centrum uwagi jest dzisiejsza publikacja inflacji z USA. Rynek oczekuje braku zmian w inflacji bazowej (2,9%) oraz spadku inflacji zwykłej do 3,8% w ujęciu rocznym. Istotne zaskoczenie może sprowokować gwałtowne ruchy indeksów.

Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych Kamil Szczepański dołączył do XTB w 2025 roku i zajmuje się głównie szerokim zakresem zagadnień dotyczącymi rynku akcyjnego. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek oraz identyfikowaniu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zbrojeniowych, technologicznych oraz czynników makro/geopolitycznych. Jako analityk korzysta głównie z analizy fundamentalnej oraz modeli wyceny, śledzi też właściwości instrumentów pochodnych, sygnały z rynku długu oraz OSINT. Autor szeregu wyczerpujących analiz spółek oraz prognoz geopolitycznych. Prywatnie zainteresowany finansami behawioralnymi, analizą konfliktów zbrojnych i ryzyka systemowego oraz wpływu AI na rynki finansowe i gospodarkę. Przejdź do eksperta

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