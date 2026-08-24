Przegląd rynkowy: Europejski gaz coraz droższy, sektor luksusowy liczy na poprawę popytu w Chinach (24.08.2026)

📊 Indeksy i spółki Sesja w Europie ma mieszany charakter i przebiega dość spokojnie w porównaniu do zmienności ostatniego tygodnia ( VSTOXX : -0,6%; EU50 : -0,15%).

Kontrakty na niemiecki DAX ( DE4 ), holenderski AEX ( NED25 ), oraz brytyjski FTSE 100 ( UK100 ) handlują na płasko, tracą Włochy ( ITA40 : -0,15%), Francja ( FRA40 : -0,15%), Polska ( W20 : -0,2%) oraz Szwajcaria ( SUI20 : -0,4%). Optymistycznym wyjątkiem jest natomiast hiszpański IBEX 35 ( SPA35 : +0,3%).

W Europie wyróżniają się dzisiaj spółki sektora dóbr konsumenckich , zwłaszcza luksusowych , modowych oraz związanych z urodą (Hermes: +1,3%, LVMH: +1,1%, L’Oréal: +1,3%). Na zielono również europejski sektor finansowy (UniCredit: +1,05%; Deutsche Bank: +0,5%, Santander: +0,75%) oraz materiałowy (BASF: +1,5%, Air Liquide: +0,6%). Najgorzej wypada z kolei energia i ochrona zdrowia.

Europejskie spółki z sektora luksusowego dostrzegają pierwsze sygnały stabilizacji i odbicia popytu w Chinach, napędzane głównie przez najzamożniejszych konsumentów. Choć rynek nadal odczuwa silną presję wynikającą z kontroli przepływu kapitału i podatków, prognozy wskazują na poprawę wyników w IV kwartale. Do kluczowych beneficjentów tego trendu zaliczają się marki Hermes, Kering, Burberry oraz LVMH.

SSAB, Norsk Hydro: Akcje europejskiego producenta stali SSAB oraz dostawcy aluminium Norsk Hydro rosły po braku porozumienia celnego między USA a Kanadą. Utrzymanie dotychczasowych barier handlowych pozostawia bez zmian wysoce sprzyjające dla obu firm warunki. SSAB zachowuje lokalną przewagę na amerykańskim rynku blach, podczas gdy Norsk Hydro czerpie korzyści z preferencyjnych zasad recyklingu w USA.

Alibaba pozyskała 10,2 mld USD w ramach rekordowej emisji akcji w Hongkongu na sfinansowanie infrastruktury AI, co wywołało przecenę jej walorów o 8,5%. Pomimo zakupu akcji przez zarząd, inwestorzy niepokoją się o rozwadnianie zysków i wysokie nakłady inwestycyjne. Dodatkowo znany inwestor Michael Burry skrytykował nową emisję i ogłosił całkowitą sprzedaż posiadanych udziałów.

Shein planuje pozyskać do 1,8 mld USD w ramach debiutu na giełdzie w Hong Kongu, celując w wycenę na poziomie około 27 mld USD. Oznacza to znaczny spadek z 100 mld USD osiągniętych w 2022 roku na skutek strat finansowych, wyższych ceł oraz amerykańskich kontroli regulacyjnych. Debiut spółki na parkiecie zaplanowano na 1 września.

Shell przyciągnął zainteresowanie potencjalnych nabywców, w tym gigantów ExxonMobil, LyondellBasell, koncernu KPC oraz funduszu Apollo, w sprawie sprzedaży swojego amerykańskiego biznesu chemicznego. Złożone wstępne oferty wyceniają aktywa na maksymalnie 8 mld USD, co stanowi znaczne dyskonto wobec dotychczasowych nakładów. Transakcja ta wpisuje się w realizowaną strategię wyprzedaży mniej zyskownych aktywów koncernu. 🌍 Gospodarka i geopolityka Rząd Kanady przygotowuje pakiet wsparcia dla krajowych firm po załamaniu rozmów handlowych z USA i nałożeniu przez Donalda Trumpa 50% ceł. Premier Mark Carney zakłada, że spór handlowy potrwa co najmniej do wyborów połówkowych w USA lub do końca kadencji Trumpa. Odwetowe cła Kanady mają wejść w życie 8 września.

P. Cipollone z EBC stwierdził, że nie dostrzega aktualnie ryzyk stagflacyjnych w Strefie Euro, a inflacja jest daleko od bycia niebezpieczną.

Francuski minister finansów Lescure zapowiedział, że nie będzie proponował nowych podatków w celu poprawy rosnącego deficytu budżetowego. Wyprzedaż francuskiego długu w ostatnich tygodniach wywindowała spread między francuskimi a niemieckimi 10-letnimi obligacjami najwyżej od 2024 roku, tj. tuż pod maksimum wybitym przed przyspieszonymi wyborami po rozwiązaniu parlamentu przez Emmanuel Macron. (87 pb; w 2024: 88 pb). 💱 Waluty i surowce FX: indeks dolara ( USDIDX ) odbija ok. 0,2% z 3-miesięcznego dołka po spadku o blisko 0,9% w ubiegłym tygodniu. Dolar kanadyjski pozostaje najsłabszą walutą sesji ( USDCAD : +0,35%), natomiast pozostałe waluty G10 redukują spadki wobec USD. EURUSD traci już jedynie 0,04%. (w najgorszym momencie: -0,15%).

Kontrakty na brent ( OIL ) tracą 0,9% do 91,30 USD za baryłkę, natomiast kontrakty na gaz ziemny szarżują zarówno na NYMEX ( NATGAS : +3%), jak i w Europie ( NATGAS.EU : 3,1%).

Metale szlachetne kontynuują wzrosty pomimo próby odbicia na dolarze. Złoto dodaje 1,3% do 4660 USD za uncję, natomiast srebro zyskuje 0,5% do 69,30 USD za uncję. 🪙 Krypto Bitcoin stabilizuje się w okolicach 77 800 USD po 24-procentowym tygodniowym wzroßcie napędzanym zakupami na rynku spot i likwidacją krótkich pozycji. Podobny wzorzec odnotowały Ethereum oraz Solana, gdzie wzrostom cen towarzyszył spadek otwartych pozycji na kontraktach futures. Wskazuje to na dominację czystego popytu ze strony rynku spot, zamiast narastania dźwigni finansowej.

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