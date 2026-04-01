Przegląd rynkowy: Europejskie akcje dołączają do byczego zrywu 🚀 Euro Stoxx +3% 💡

Geopolityka: rynki wyceniają scenariusz zakończenia wojny Środowa sesja jest najlepszym dniem dla europejskich rynków od ponad roku – katalizatorem jest wtorkowe wystąpienie Trumpa, w którym stwierdził, że USA mogą wycofać się z Iranu w ciągu zaledwie dwóch–trzech tygodni i że formalne porozumienie dyplomatyczne nie jest nawet konieczne do zakończenia operacji militarnych; rynki natychmiast odczytały to jako sygnał przejścia do narracji „misja wykonana"

Do tego dochodzi oświadczenie prezydenta Iranu Pezeshkiana, który zadeklarował gotowość do zakończenia konfliktu – jednak wyłącznie w zamian za formalne gwarancje bezpieczeństwa. To wystarczyło, by giełdy azjatyckie zanotowały najsilniejszy jednodzienny skok od ponad trzech lat (MSCI Asia Pacific +4,9%, Kospi +8,5%, Nikkei +5%)

Nieufni inwestorzy wskazują jednak, że Izrael wciąż nie mówi o zawieszeniu broni, Wall Street Journal informuje o możliwym wejściu UAE do konfliktu, a Iran nie wykazuje jak dotąd realnej woli negocjacyjnej – dlatego część strategów, m.in. z Mizuho, zaleca sceptycyzm wobec skali rajdu

Kluczowym wydarzeniem wieczoru będzie przemówienie Trumpa o godz. 03:00 w nocy (czwartek), gdzie Prezydent USA ma odnosić się od Iranu i potencjalnie sojuszu NATO, który w ostatnich wypowiedziach syngowany był przez Trumpa jako "słabo" funkcjonujący. Co więcej The Telegraph informował dzisiaj, że Trump rozważa nawet odejście od sojuszu. Dolar słabnie, złoto i obligacje zyskują EURUSD zyskuje 0,40% do 1,1599, osiągając blisko trzymiesięczne maksima; GBPUSD +0,63% do 1,3304; złoty umacnia się wyraźnie – USDPLN traci 0,42% do 3,6907, a EURPLN balansuje przy 4,2808

Złoto kontynuuje marsz w górę (+1,40%, 4 731 USD/oz) – tym razem nie jako barometr strachu, ale jako zabezpieczenie przed inflacją, którą może wygenerować potencjalna odbudowa i utrzymująca się niepewność w łańcuchach dostaw; 10-letnie Treasuries odrabiają straty, rentowność spada o 3,4 pb do 4,277% Ropa spada – rynek wycenia zakończenie wojny WTI zanurkowało chwilowo poniżej symbolicznej bariery 100 USD za baryłkę, by obecnie handlować przy 99,87 USD (-1,59%); Brent traci 0,35% do 102,89 USD

Rynek zachowuje jednak pewną ostrożność – ceny nie lecą swobodnie w dół, bo geopolityczna premia za ryzyko jest wciąż obecna dopóki Cieśnina Ormuz nie zostanie formalnie otwarta, a żołnierze nie zaczną wracać do domu Europejskie indeksy – zieleń niemal wszędzie Stoxx 600 skacze ponad 2% – to najsilniejszy dzienny wzrost od roku; DE40 zyskuje 0,84% do 23 399 pkt, ITA40 +1,60% do 44 949

Liderem wzrostów sektorowych są banki (UCG +6,0%, BNP +4,92%, BBVA +4,4%, HSBA +4,0%) oraz spółki obronne (Rolls-Royce +7%, Rheinmetall +6,8%, Safran +3,6%) – paradoksalnie sektor zbrojeniowy drożeje, bo rynki zakładają, że sprzeczka z USA to sygnał do dalszych europejskich inwestycji w obronność i usamodzielnianie się Kontynentu.

Po wtorkowej sesji na Wall Street, gdzie S&P 500 zyskał 2,9%, a Nasdaq 100 aż 3,4% – jeden z najsilniejszych dziennych skoków od maja 2025 r. – kontrakty na indeksy amerykańskie są dziś znowu notowane umiarkowanie wyżej: US500 futures +0,75% (6 616), US100 +0,96% (24 135) PMI przemysłowy dla Europy – zaskoczenie pozytywne Marcowe odczyty PMI dla europejskiego przemysłu przyniosły generalnie pozytywne niespodzianki: strefa euro 51,6 pkt (prognoza: 51,4), Niemcy 52,2 pkt (prognoza: 51,7) – to sygnał, że największa gospodarka Europy realnie wychodzi z wielomiesięcznej słabości przemysłowej, częściowo napędzana właśnie przez zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw

Sensacją jest Szwajcaria ze wskaźnikiem 53,3 pkt wobec konsensusu zaledwie 47,0 pkt – jedno z największych pozytywnych odchyleń od prognoz w historii tego odczytu; rozczarowuje natomiast Hiszpania (48,7 vs prognoza 50,4) i Polska (48,7 – powyżej prognoz, ale wciąż w strefie kontrakcji poniżej 50 pkt)

Warto pamiętać, że część poprawy PMI to efekt statystyczny zakłóceń w dostawach – wyższe ceny i trudności logistyczne sztucznie zawyżają indeks; Reuters trafnie zauważa, że „supply chain disruptions inflated growth figures", więc dane należy czytać z pewną dozą ostrożności Spółki – co warto śledzić dziś Sektor chemiczny jest jednym z największych beneficjentów konfliktu i wyjątkowo dobrze radzi sobie w tym kwartale – Stoxx 600 Chemicals zyskał ~6% od początku roku (vs -1,5% dla szerokiego rynku); BASF podniósł ceny detergentów o 30%, Lanxess zapowiedział 40% podwyżkę dla produktów siarkowych; Morgan Stanley wskazuje, że europejskie spółki chemiczne mogą odzyskiwać udział rynkowy tracony przez lata na rzecz Azji

Nike zrujnowało nastroje w sektorze odzieży sportowej po wczorajszym zamknięciu – spółka zapowiedziała spadek przychodów o 2–4% w obecnym kwartale (vs oczekiwany wzrost +2%), akcje poleciały 9,1% po godzinach; Citi ostrzega na negatywny read-across dla Adidasa, Pumy i JD Sports – szczególnie narażony jest JD Sports ze względu na wysoką ekspozycję na produkty Nike w Europie

LVMH zamknęło najgorszy kwartał w historii notowań – akcje straciły 28% w Q1 2026, gorzej niż podczas kryzysu finansowego 2008, covidu i bańki dot-com; majątek Bernarda Arnaulta stopniał o 55,4 mld USD; spółka notowana jest dziś poniżej 20x forward earnings

Citi podnosi dziś do „Kupuj" trzy spółki obronne: Babcock, Leonardo i TKMS, wskazując na atrakcyjne wyceny po ostatniej korekcie; JPMorgan z kolei podnosi Unibail-Rodamco-Westfield do „Overweight" i Engie do „Overweight"; Ferrari dostaje rekomendację „Kupuj" od Jefferies z ceną docelową 350 euro

Equinor ląduje na liście sprzedaj u SEB Equities – analitycy wskazują na „ample downside" przy obecnej wycenie, bo okres superprofitów z obecnego konfliktu jest ich zdaniem tymczasowy; to ciekawy głos kontrariański wobec ogólnego entuzjazmu

Orlen podpisał wstępną umowę zakupu Polyolefins od Grupy Azoty – istotny ruch konsolidacyjny polskiego sektora petrochemicznego w tle globalnych zawirowań łańcuchów dostaw

OpenAI wyceniona na 852 mld USD po rundzie finansowania o wartości 122 mld USD – to jedna z największych prywatnych rund inwestycyjnych w historii technologii; dla europejskich spółek AI jest to sygnał, że apetyt inwestycyjny na sztuczną inteligencję nie słabnie mimo geopolitycznych turbulencji

