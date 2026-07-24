Przegląd rynkowy: Europejskie akcje próbują odbijać na koniec tygodnia💡

Główne indeksy w Europie odbijają się dziś w górę po wczorajszej najgłębszej jednodniowej stracie od dwóch tygodni, a inwestorzy szukają wsparcia w solidnych wynikach spółek i próbują oszacować wpływ wyższych cen ropy na politykę monetarną. Paneuropejski STOXX 600 rośnie o około 0,5% do 642,62 pkt, a niemiecki DAX zyskuje po tym, jak SAP podskoczył o ponad 6% dzięki lepszemu od prognoz wzrostowi zaległości w segmencie cloud. Brytyjski FTSE 100 zwyżkuje 0,3% do 10 674,68 pkt, wspierany przez sektor finansowy po informacji, że HSBC sprzedaje swój singapurski biznes ubezpieczeniowy za 2,1 mld USD.

Głównym czynnikiem sterującym rynkiem pozostaje eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie – prezydent Trump zagroził „poważną karą wojskową" wobec Iranu i Hutich po ich atakach na dwa saudyjskie tankowce w Morzu Czerwonym, co podnosi obawy o zakłócenia w dostawach energii. Mimo tej retoryki, ropa Brent paradoksalnie traci na wartości po wcześniejszym gwałtownym wzroście powyżej 95 USD za baryłkę, ponieważ inwestorzy częściowo realizują zyski po tak silnym ruchu. Dolar pozostaje pod presją – indeks dolara traci nieco, a euro i funt zyskują wobec niego, choć jen wciąż zmierza do najgłębszego tygodniowego spadku od maja i notuje 40-letnie minima z powodu strukturalnej słabości polityki BOJ.

Na giełdach najlepiej radzi sobie sektor technologiczny (największy dodatni wkład do indeksu, +1,65%), a także finanse i przemysł (po +1,30%), podczas gdy sektor energetyczny wyraźnie ciągnie rynek w dół (-0,87%) wraz ze słabszym sektorem komunikacyjnym i dobrami konsumpcyjnymi wyższego rzędu. Źródlo: XTB

Informacje Spółkowe

SAP (+6,33%) jest zdecydowanym liderem sesji po tym, jak niemiecki gigant softwarowy pokazał wzrost zaległości cloudowych przewyższający oczekiwania analityków, ciągnąc cały niemiecki indeks DAX w górę.

HSBC (+1,2%) zyskuje po ogłoszeniu sprzedaży singapurskiego biznesu ubezpieczeń na życie do Allianz za 2,7 mld dolarów singapurskich (2,1 mld USD), co wpisuje się w strategię banku skupienia się na kluczowej działalności bankowej w Azji.

3i Group (+3,1%) trafia na szczyt FTSE 100 po tym, jak UBS podniósł cenę docelową dla spółki inwestycyjnej z 2900 do 3200 pensów.

Sektor energetyczny ciąży na rynku – brytyjskie BP (-1,6%) i Shell (-0,9%) tracą mimo wysokich cen ropy, podobnie jak fiński Neste (-10%) po słabszych wynikach kwartalnych, podczas gdy szwedzki Securitas spada 11% po rozczarowującym zysku operacyjnym.

Adidas i Puma spadają odpowiednio 5,2% i 1,2% po tym, jak konkurent Deckers Outdoor (marki Hoka i UGG) podał prognozę EPS słabszą od oczekiwań rynku.

Spółka dnia:

Volkswagen wycofuje prognozę wzrostu przychodów na 2026 rok po spadku zysku operacyjnego o 9,5% w drugim kwartale, a CEO Oliver Blume forsuje radykalną restrukturyzację obejmującą 100 tysięcy redukcji miejsc pracy. Volkswagen przechodzi jedną z najbardziej dramatycznych restrukturyzacji w swojej historii, a piątkowe wyniki Q2 2026 potwierdzają narastające problemy niemieckiego koncernu.

Słabe wyniki finansowe

Zysk operacyjny grupy spadł o 9,5% rok do roku, do 3,5 mld euro (3,98 mld USD) w drugim kwartale, mimo że przychody wyniosły 82,4 mld euro i przebiły prognozy analityków. Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 4,2%, a spółka utrzymała cel na cały rok w przedziale 4,0-5,5%, co byłoby jednak poprawą względem zaledwie 2,8% odnotowanych w ubiegłym roku. Koncern wycofał wcześniejszą prognozę wzrostu przychodów na 2026 rok, zastępując ją oczekiwaniem spadku sprzedaży o do 3%, a akcje spółki traciły do 3,3% po ogłoszeniu.

Radykalna restrukturyzacja

CEO Oliver Blume forsuje "najbardziej kompleksową przebudowę w historii firmy", która obejmuje potencjalną redukcję nawet 100 tysięcy miejsc pracy oraz zmniejszenie liczby modeli w portfolio o połowę. Program ten nakłada się na wcześniejszy plan redukcji 50 tysięcy stanowisk do 2030 roku (z czego 37 tysięcy już zrealizowano poprzez dobrowolne odejścia i wcześniejsze emerytury), a rada nadzorcza już odrzuciła propozycję zamknięcia czterech fabryk w Niemczech. Blume argumentuje, że skoro połowa kosztów ogólnych to koszty personalne, teoretyczna kalkulacja bez zmiany poziomu wynagrodzeń wymagałaby likwidacji około 50 tysięcy dodatkowych etatów na całym świecie.

Presja z Chin i geopolityki

Głównym źródłem problemów jest gwałtowny spadek sprzedaży w Chinach – o ponad jedną trzecią w ciągu ostatnich trzech miesięcy względem analogicznego okresu ubiegłego roku – w wyniku ekspansji chińskich producentów EV, którzy oferują tańsze i bardziej zaawansowane technologicznie pojazdy. Blume otwarcie mówi o egzystencjalnym zagrożeniu dla firmy, wskazując, że "Europa jest pod ogromną presją ekonomiczną i geopolityczną", a przemysł motoryzacyjny doświadcza tych wyzwań "jak pod szkłem powiększającym". W odpowiedzi VW rozważa nawet produkcję modeli zaprojektowanych dla rynku chińskiego na europejskich liniach oraz współdzielenie mocy produkcyjnych z chińskimi partnerami, choć analitycy ostrzegają, że to ryzykowna strategia. Jednocześnie firma odnotowała pewne ożywienie w Ameryce Północnej, a wprowadzenie budżetowych modeli elektrycznych marek VW, Skoda i Cupra wspiera zamówienia w Europie.