Przegląd rynkowy 🚩 Europejskie indeksy tracą w cieniu ropy i spadków akcji Alphabet i Tesla (23.07.2026)

- Europejskie indeksy spadają, a ropa po rolowaniu utrzymuje się powyżej 90 USD za baryłkę
- Akcje Alphabetu spadają o blisko 4% w handlu przed sesją, a Tesla traci ponad 5% po zapowiedziach dalszego zwiększania wydatków na AI.
- Europejski indeks Stoxx Europe 600 spada o 0,8%, a STMicroelectronics traci ponad 13% po wynikach.
- Inwestorzy coraz mocniej koncentrują się na stopie zwrotu z inwestycji w AI, a nie na samym tempie wzrostu wydatków.
- Europejskie indeksy spadają, a ropa po rolowaniu utrzymuje się powyżej 90 USD za baryłkę
- Akcje Alphabetu spadają o blisko 4% w handlu przed sesją, a Tesla traci ponad 5% po zapowiedziach dalszego zwiększania wydatków na AI.
- Europejski indeks Stoxx Europe 600 spada o 0,8%, a STMicroelectronics traci ponad 13% po wynikach.
- Inwestorzy coraz mocniej koncentrują się na stopie zwrotu z inwestycji w AI, a nie na samym tempie wzrostu wydatków.
Kontrakty na amerykańskie indeksy oraz europejskie giełdy znajdują się pod presją po wynikach Alphabetu i Tesli. Inwestorzy coraz częściej kwestionują, czy rekordowe wydatki na rozwój sztucznej inteligencji przełożą się na odpowiednio wysokie zwroty z inwestycji. Jeszcze kilka miesięcy temu wzrost nakładów inwestycyjnych (CAPEX) był odbierany jako silnie pozytywny sygnał dla spółek AI, dziś staje się źródłem coraz większych obaw.
Rynek zaczyna kwestionować gigantyczny CAPEX na AI
Alphabet poinformował, że w 2026 roku planuje przeznaczyć na inwestycje kapitałowe nawet 205 mld USD wobec wcześniej zapowiadanych 190 mld USD. Z kolei Elon Musk po publikacji wyników Tesli stwierdził, że firma powinna inwestować w rozwój infrastruktury AI „tak szybko, jak to możliwe, o ile wydatki nie staną się zbyt marnotrawne”.
Jeszcze niedawno podobne komunikaty byłyby odbierane jako potwierdzenie przyspieszającej rewolucji AI i impuls do wzrostów spółek technologicznych. Obecnie rynek zaczyna zadawać inne pytanie: czy hyperscalerzy nie prowadzą kosztownego wyścigu, który ostatecznie obniży rentowność całego sektora?
Technologia ciąży światowym indeksom
Słabe nastroje wokół największych spółek technologicznych szybko przełożyły się na rynki akcji. Kontrakty terminowe na S&P 500 tracą około 0,4%, a futures na Dow Jones spadają o 0,5%. W Europie indeks Stoxx Europe 600 zniżkuje o 0,8%, niemiecki DAX traci 0,8%, a francuski CAC 40 około 1%. Największym przegranym sesji jest STMicroelectronics, którego akcje spadają o blisko 15% po publikacji wyników kwartalnych. Z kolei Dassault Aviation rośnie o ponad 8% po pozytywnym raporcie finansowym. Jednocześnie dolar pozostaje stabilny, a ceny ropy Brent i WTI rosną o ponad 3%, co dodatkowo zwiększa presję na oczekiwania inflacyjne i koszty działalności przedsiębiorstw.
Wykres EU50 i DE40
Kontrakt na Euro Stoxx 50 notuje dziś niewielki spadek ale wciąż znajduje się w pobliżu górnego przedziału wzrostowego kanału cenowego. Średnia EMA200 przebiega w pobliżu 5900 punktów, ale w scenariuszu spadkowym cofnięcie poniżej 5800 punktów pozostaje realne. Ważnym oporem jest 6500 punktów.
Źródło: xStation5
Kontrakt na DAX ponownie cofa się dziś poniżej 50-sesyjnej średniej kroczącej EMA50 (pomarańczowa linia), co jasno pokazuje, że sprzedający próbują "wrócić do gry" i przejąć kontrolę - mimo, że wolumen sprzedażolwy pozostaje relatywnie niski.
Źródło: xStation5
AI wchodzi w nową fazę wyceny
Coraz więcej inwestorów uważa, że okres bezwarunkowego entuzjazmu wobec AI może być już za nami. Po miesiącach bardzo silnych napływów kapitału do spółek półprzewodnikowych fundusze zaczynają ograniczać ekspozycję na ten segment rynku.
Nie oznacza to końca hossy związanej ze sztuczną inteligencją, ale zmienia się sposób wyceny spółek. Rynek przestaje nagradzać sam wzrost wydatków inwestycyjnych i zaczyna oczekiwać dowodów, że miliardy dolarów przeznaczane na centra danych, układy AI i infrastrukturę rzeczywiście przełożą się na wyższe zyski oraz trwałą przewagę konkurencyjną.
W efekcie dla takich spółek jak Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon czy Tesla najważniejszym pytaniem przestaje być już „ile wydają na AI?”, a staje się „jaki zwrot wygenerują z tych inwestycji?”. To może być jeden z najważniejszych tematów dla sektora technologicznego w nadchodzących kwartałach.
Informacje ze spółek
- SK Hynix ograniczył liczbę akcji notowanych w Korei, które mogą zostać zamienione na amerykańskie ADR-y, do 2,5% wszystkich wyemitowanych akcji.
- BNP Paribas opublikował lepsze od oczekiwań wyniki za II kwartał – zarówno przychody, jak i zysk przewyższyły prognozy analityków.
- UniCredit poinformował, że prawdopodobnie przejmie kontrolę nad Commerzbankiem, gdy CEO Andrea Orcel sfinalizuje jedną z największych transakcji bankowych w Europie.
- TotalEnergies zwiększył zysk w II kwartale dzięki wyższym cenom ropy naftowej i produktów rafineryjnych, choć zyski z segmentu gazowego spadły.
- Nestlé sprzeda 50% udziałów w biznesie wody butelkowanej funduszowi Platinum Equity za około 3 mld euro (3,4 mld USD) w ramach restrukturyzacji działalności.
Największe ruchy na europejskim rynku
- Segro (+4,9%) – Prologis potwierdził zainteresowanie przejęciem spółki za około 14 mld funtów.
- Nokia (+4,2%) – prognozy producenta przekroczyły oczekiwania dzięki rosnącemu popytowi ze strony centrów danych.
- Sartorius (+4%) – skorygowana EBITDA za I półrocze była zgodna z oczekiwaniami rynku.
- argenx (+3,6%) – zysk operacyjny za II kwartał przewyższył prognozy analityków.
- Dassault Systèmes (+2,3%) – spółka prognozuje wzrost przychodów w III kwartale (bez wpływu kursów walut) o 3–5%.
- BE Semiconductor (+2,0%) – producent oczekuje marży brutto w III kwartale na poziomie 63 do 65%, wobec konsensusu 64,9%.
- Daimler Truck (+1,2%) – podwyższył prognozy dotyczące poprawy działalności w Ameryce Północnej.
- Fuchs (+1%) – umiarkowane wzrosty po publikacji wyników.
- Deutsche Boerse (-1,4%) – EBITDA za II kwartał przewyżsła oczekiwania, a spółka podniosła prognozę wyniku skarbowego.
- Var Energi (-2,3%) – RBC obniżył rekomendację sektorową (target price: 55 NOK).
- Moncler (-4%) – przychody za II kwartał były zgodne z oczekiwaniami rynku.
- STMicroelectronics (-5,9%) – spółka przedstawiła prognozy wzrostu przychodów wspieranego przez boom na AI, jednak reakcja rynku pozostaje negatywna.
Wykres STMIcro (interwał D1)
Akcje czołowej spółki półprzewodnikowej spadają dziś do poziomów z maja tego roku - poprzednio kurs reagował w pobliżu 50 EUR podczas konsolidacji na szczytach w 2023 roku.
Źródło: xStation5
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