- Wtorkowa sesja na rynkach europejskich przebiega w zmiennej atmosferze zdominowanej jednak przez niepewne podłoże wypracowanego 5-dniowego zawieszenia ataków na cele energetyczne między USA i Iranem, mimo iż Iran zaprzecza, że jakiekolwiek rozmowy zostały przeprowadzone,a sam Izrael kontynuuje ataki.
- Barometrami rynkowej zmienności w czasie geopolitycznego zamieszania cały czas pozostają dolar, ropa oraz złoto.
- Patrząc właśnie na nie widzimy, że dzisiejsza sesja raczej przebiega w atmosferze rynkowego sceptycyzmu. Ropa oraz USD dominują nad GOLD, co może oznaczać, że rynek nadal widzi dużo zagrożeń w nadchodzących dniach.
- OIL i OIL.WTI odbijają ponad 1%, chociaż ceny utrzxymuje sie poniżej 98 USD za baryłkę.
Zmienność widoczna obecnie na najważniejszych instrumentach. Źródło: xStation
- Indeks dolara USDIDX odbija 0,23%, po raz kolejny najgorzej radzą sobie waluty Antypodów, które tracą do USD odpowiednio 0,67% AUDUSD oraz 0,55% NZDUSD.
Zmienność widoczna obecnie na rynku walut. Źródło: xStation
- Na samych giełdach nie widzimy wspólnego kierunku notowań, chociaż w ostatnich minutach momentum stało się bardziej spadkowe. Niemiecki DE40 traci obecnie 0,8% podczas gdy francuski FRA40 zniżkuje 0,7% pod koniec pierwszej fazy wtorkowych notowań. Bardzo słabo radzi sobie polski W20, gdzie widzimy spadki rzędu 1,1% (lider spadków na kontynencie).
- Jeśli chodzi o indywidualne spółki największą uwagę inwestorów przykuwa SAP. Akcje o 4% do poziomu 147,66 euro, najniższego od 26 miesięcy, stając się tym samym najgorszą spółką na indeksie DAX, z łączną przeceną wynoszącą 29% od początku roku. Analityk JPMorgan, Toby Ogg, obniżył rekomendację z „Overweight" do „Neutral" i drastycznie zredukował cenę docelową z 260 do 175 euro, usuwając jednocześnie walor z listy „Analyst Focus List". Jako powody wskazał spodziewane spowolnienie wzrostu wskaźnika Current Cloud Backlog (CCB), rosnącą zmienność wyników wynikającą z transformacji modelu biznesowego oraz konieczność zwiększonych inwestycji w obliczu nasilającej się konkurencji, co skłoniło go do obniżenia prognoz zysków na lata 2026–2028.
- Kepler Cheuvreux i Jefferies również obniżyli swoje ceny docelowe, odpowiednio do 190 i 230 euro, jednak obie instytucje utrzymały rekomendacje „Kupuj", sygnalizując wiarę w długoterminowy potencjał spółki mimo krótkoterminowych problemów.
- Akcje Bayer AG spadły o blisko 3% po doniesieniach, że fundusz inwestycyjny Inclusive Capital Partners rozważa sprzedaż pakietu 8,5 mln akcji (0,9% kapitału) wartego około 327 mln euro, co rynek odczytuje jako sygnał, że Ubben uważa potencjał wzrostu spółki za wyczerpany. W efekcie Bayer znalazł się na pozycji drugiego najgorszej spółki z głównego indeksu niemieckiego.
- Akcje hiszpańskiego Puig skoczyły o 16% po tym, jak Estée Lauder i hiszpańska grupa beauty ogłosiły, że prowadzą rozmowy w sprawie potencjalnego przejęcia.image.jpg
Zmienność widoczna obecnie na rynku giełdowym w Europie. Źródło: xStation
