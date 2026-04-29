Przegląd rynkowy: Indeksy łapią zadyszkę przed decyzją Fed i wynikami BigTech 🚨DAX pod presją

Europejskie indeksy notowane są niżej, a DAX spada ponad 0,2%. Inwestorzy analizują sezon wyników spółek i czekają na dzisiejszą decyzję Fed w sprawie stóp procentowych oraz wyniki gigantów technologicznych po sesji w Stanach Zjednoczonych. Kontrakty na indeksy w USA notowane są nieznacznie niżej. Sezon wyników w Europie zaczął się dosyć nierówno, a inwestorzy szukają sygnałów, jak wyższe ceny energii po konflikcie z Iranem mogą wpływać na inflację i marże spółek. Europa pozostaje bardziej wrażliwa na wzrost cen ropy i gazu niż USA, ponieważ ma mniejszą krajową podaż surowców energetycznych. Rynek zakłada, że silniejsza presja inflacyjna w Europie może zwiększać ryzyko bardziej ostrożnej reakcji banków centralnych w najbliższych dniach.
- Stoxx 600 notowany był praktycznie bez zmian w godzinach porannych, wskazując na ostrożne nastawienie rynku przed kolejnymi decyzjami banków centralnych.
- Akcje UBS rosną po wynikach za pierwszy kwartał, wspierane przez aktywność inwestycyjną banku, co wzmacnia oczekiwania dotyczące wypłat dywidendy dla akcjonariuszy.
- Deutsche Bank tracił po informacji o słabszym wpływie ekspozycji na nieruchomości komercyjne, co przypomniało inwestorom o ryzykach w sektorze bankowym.
- Adidas mocno rośnie po lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych i podtrzymaniu prognoz na cały rok, wspieranych popytem na produkty piłkarskie, biegowe i treningowe.
Inwestorzy ważą z jednej strony ryzyko przedłużenia konfliktu USA–Iran a z drugiej decyzję ZEA o wyjściu z OPEC+, która może w czasie zwiększyć podaż ropy, choć niemal na pewno nie rozwiąże szybko napięć podażowych. Najsłabsze sektory podczas dzisiejszej sesji na Starym Kontynencie to luksusowy, detaliczny, przemysłowy i użyteczności publicznej.
DE40 (interwał D1)
Patrząc na kontrakty na niemiecki DAX (DE40) widzimy, że cofnęły się poniżej 4100 punktów, ponownie testując 200-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą EMA200 (czerwona linia)
Ropa, inflacja i banki centralne
- Ceny ropy pozostawały podwyższone, ponieważ rynek zakłada ryzyko dłuższej blokady Iranu i możliwych zakłóceń w dostawach z rejonu Zatoki Perskiej.
- Ryzyko inflacyjne pozostaje kluczowe dla rynku obligacji, ponieważ wyższe ceny energii mogą utrzymywać presję na rentowności i utrudniać bankom centralnym łagodzenie polityki.
- Fed ma pozostawić stopy procentowe bez zmian, ale rynek nadal dyskutuje scenariusz późniejszych podwyżek, jeśli inflacja związana z energią okaże się trwalsza.
Waluty i obligacje
- Dolar umacnia się przy utrzymujących się wysokich cenach ropy, a euro pozostawało słabsze wobec dolara.
- Rynek walutowy traktuje poziom 1,17 na EUR/USD jako istotny punkt odniesienia dla nastrojów związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
- Rentowności obligacji w strefie euro lekko rosły przed posiedzeniem EBC, a dane makroekonomiczne z kolejnych dni mogą dodatkowo wpływać na wycenę długu.
Surowce
- Rynek ropy koncentruje się na rozmowach pokojowych, sytuacji w Cieśninie Ormuz i danych o zapasach w USA, które mogą pokazać, jak szybko spadają zapasy.
- Złoto lekko cofa się, choć utrzymująca się niepewność geopolityczna nadal wspiera popyt inwestycyjny i zakupy banków centralnych.
- Goldman Sachs utrzymał pozytywne nastawienie do złota, wskazując możliwość wzrostu cen do 5400 USD za uncję do końca roku.
Najważniejsze informacje ze spółek
- AstraZeneca pokazuje wzrost przychodów i zysków dzięki silnej sprzedaży leków onkologicznych oraz terapii chorób rzadkich.
- Kone uzgodniło przejęcie TK Elevator za około 24 mld USD, co może stworzyć największego producenta wind na świecie pod względem sprzedaży.
- Glaxo Smith Kline (GSK) poprawiło wyniki dzięki sprzedaży leków specjalistycznych i zapowiedziało wyższą dywidendę za 2026 rok.
- TotalEnergies zwiększa zwroty dla akcjonariuszy, ponieważ konflikt na Bliskim Wschodzie wspiera wyniki sektora energetycznego.
- Santander, Lloyds i Deutsche Bank zaraportowały lepsze wyniki, choć w sektorze bankowym inwestorzy nadal śledzą jakość portfeli kredytowych i ekspozycję na ryzyka makro.
Deutsche Bank (DBK.DE), interwał D1
