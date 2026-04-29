Przegląd rynkowy: Indeksy łapią zadyszkę przed decyzją Fed i wynikami BigTech 🚨DAX pod presją

Europejskie indeksy notowane są niżej, a DAX spada ponad 0,2%. Inwestorzy analizują sezon wyników spółek i czekają na dzisiejszą decyzję Fed w sprawie stóp procentowych oraz wyniki gigantów technologicznych po sesji w Stanach Zjednoczonych. Kontrakty na indeksy w USA notowane są nieznacznie niżej. Sezon wyników w Europie zaczął się dosyć nierówno, a inwestorzy szukają sygnałów, jak wyższe ceny energii po konflikcie z Iranem mogą wpływać na inflację i marże spółek. Europa pozostaje bardziej wrażliwa na wzrost cen ropy i gazu niż USA, ponieważ ma mniejszą krajową podaż surowców energetycznych. Rynek zakłada, że silniejsza presja inflacyjna w Europie może zwiększać ryzyko bardziej ostrożnej reakcji banków centralnych w najbliższych dniach.

Stoxx 600 notowany był praktycznie bez zmian w godzinach porannych, wskazując na ostrożne nastawienie rynku przed kolejnymi decyzjami banków centralnych.

Akcje UBS rosną po wynikach za pierwszy kwartał, wspierane przez aktywność inwestycyjną banku, co wzmacnia oczekiwania dotyczące wypłat dywidendy dla akcjonariuszy.

Deutsche Bank tracił po informacji o słabszym wpływie ekspozycji na nieruchomości komercyjne, co przypomniało inwestorom o ryzykach w sektorze bankowym.

Adidas mocno rośnie po lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych i podtrzymaniu prognoz na cały rok, wspieranych popytem na produkty piłkarskie, biegowe i treningowe.

Inwestorzy ważą z jednej strony ryzyko przedłużenia konfliktu USA–Iran a z drugiej decyzję ZEA o wyjściu z OPEC+, która może w czasie zwiększyć podaż ropy, choć niemal na pewno nie rozwiąże szybko napięć podażowych. Najsłabsze sektory podczas dzisiejszej sesji na Starym Kontynencie to luksusowy, detaliczny, przemysłowy i użyteczności publicznej.

DE40 (interwał D1)

Patrząc na kontrakty na niemiecki DAX (DE40) widzimy, że cofnęły się poniżej 4100 punktów, ponownie testując 200-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą EMA200 (czerwona linia)

Źródło: xStation5