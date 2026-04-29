Puls GPW: WIG20 odbija, rynek czeka na dane z Niemiec i Fed

Na godzinę 12:25 na GPW widać wyraźne odreagowanie po wcześniejszej serii spadków. Główne indeksy handlują na plusie, a WIG20 ma realną szansę przerwać siedem z rzędu spadkowych sesji. Sama dynamika początku dnia sugeruje, że rynek próbuje złapać krótkoterminową równowagę po ostatniej fali wyprzedaży, choć na tym etapie bardziej wygląda to na ruch korekcyjny niż początek trwałej zmiany kierunku.

Aktywność inwestorów pozostaje podwyższona, a obroty nie rozkładają się równomiernie. Widać wyraźnie selektywne podejście do rynku, gdzie kapitał trafia głównie w wybrane segmenty i pojedyncze spółki, które wcześniej znajdowały się pod większą presją. Nie jest to szerokie, jednolite odbicie całego rynku, lecz raczej punktowe wykorzystanie niższych wycen i próba krótkoterminowego odreagowania.

W krótkim horyzoncie kluczowym czynnikiem pozostaje sytuacja na rynkach zagranicznych. W Europie inwestorzy koncentrują się przede wszystkim na danych inflacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, które pełnią rolę jednego z głównych punktów odniesienia dla oczekiwań wobec dalszej polityki Europejskiego Banku Centralnego. Odchylenia w tych danych mogą wprowadzić podwyższoną zmienność zarówno na rynku euro, jak i na europejskich indeksach, co często przekłada się również na zachowanie warszawskiej giełdy w drugiej części dnia.

Drugim istotnym elementem dzisiejszej sesji są wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy będą wieczorem analizować komunikaty z Rezerwy Federalnej pod kątem przyszłej ścieżki stóp procentowych, co nadal pozostaje jednym z kluczowych czynników kształtujących globalny sentyment. Dodatkowo utrzymuje się sezon wyników spółek technologicznych, który w ostatnich kwartałach miał istotny wpływ na wycenę indeksów na Wall Street, a pośrednio również na rynki europejskie.

Dzisiejszy handel na GPW można więc określić jako fazę przejściową. Z jednej strony pojawia się próba odreagowania po wcześniejszych spadkach, z drugiej rynek pozostaje silnie uzależniony od czynników zewnętrznych. Ostrożność inwestorów sprawia, że obecne wzrosty mają charakter bardziej stabilizacji niż jednoznacznego powrotu do trendu wzrostowego.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty na WIG20 notują nieznaczne wzrosty, a nastroje na rynku lekko się poprawiają, choć aktywność inwestorów pozostaje ostrożna. Uczestnicy rynku czekają na dzisiejsze dane makro z Niemiec, które mogą wpłynąć na oczekiwania wobec EBC. W drugiej części dnia kluczowe będą również wieczorne sygnały z Fed oraz wyniki spółek z sektora big tech w USA, które mogą nadać kierunek globalnym nastrojom.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Cyfrowy Polsat(CPS.PL) zakończył IV kwartał 2025 roku stabilnymi przychodami, ale wynik netto został silnie obciążony jednorazowymi odpisami o łącznej wartości ok. 2,7 mld zł. Spółka podkreśla, że mają one charakter niegotówkowy i wynikają z corocznych testów utraty wartości aktywów, a nie pogorszenia bieżącej działalności operacyjnej. Jednocześnie spółka zapowiada przygotowanie nowej strategii, co wskazuje na etap reorganizacji i przeglądu kierunków rozwoju grupy.

Najważniejsze dane finansowe:

Przychody: 3,77 mld zł

Skorygowany EBITDA: ok. 718 mln zł

Odpisy jednorazowe: ok. 2,7 mld zł

Wynik netto: strata ok. 2,8 mld zł

Żabka(ZAB.PL) w I kwartale 2026 roku pozytywnie zaskoczyła rynek, pokazując lepsze od oczekiwań wyniki operacyjne oraz dalszą poprawę rentowności. Spółce udało się utrzymać solidny wzrost sprzedaży mimo wymagającego otoczenia, a jednocześnie poprawić marże i wynik EBITDA.

Najważniejsze dane finansowe:

Przychody: ok. 6,6 mld zł (15,9% r/r)

Skorygowana EBITDA: 674 mln zł (13,1% r/r, powyżej konsensusu)

Marża EBITDA: 9,1% (lekka poprawa r/r)

Strata netto: ok. 51 mln zł (poprawa r/r)

Wyniki pokazują stabilny rozwój modelu convenience oraz dalszą ekspansję sieci, przy jednoczesnej poprawie efektywności operacyjnej i stopniowym zbliżaniu się do dodatniej rentowności netto.

Stalprofil(STF.PL) w I kwartale 2026 roku pokazał wyraźną poprawę wyników rok do roku, wracając do zyskowności po słabszym okresie w poprzednich kwartałach. Spółka odnotowała dodatni wynik netto oraz wzrost rentowności, który był efektem lepszych warunków na rynku stali oraz wyższej marżowości w kluczowych segmentach działalności.

Najważniejsze dane finansowe:

Przychody: ok. 297,4 mln zł

Zysk netto: 4,14 mln zł (vs 0,74 mln zł straty rok wcześniej)

EBITDA: 6,9 mln zł (wzrost z ok. 1,3 mln zł r/r)

Poprawa wyników była wspierana przez odbicie cen wyrobów stalowych oraz korzystne otoczenie regulacyjne w UE, które ogranicza import tańszej stali i wspiera krajowych producentów.





