Przegląd rynkowy: Kapitał wraca do technologii; ASML odbija o 2,5%🚀

Sesja w Europie startuje w nastrojach powrotu do ryzyka, mimo dalszego zaostrzenia konfliktu USA-Iran – kontrakty na S&P 500 zyskują 0,3%, Nasdaq 100 rośnie o 0,61%, a Dow Jones futures dodaje około 0,15%. Głównym czynnikiem sterującym rynkiem jest napięcie na Bliskim Wschodzie: prezydent Trump ogłosił zakończenie zawieszenia broni z Iranem, po czym USA przeprowadziły nowe naloty na irańskie cele w odpowiedzi na atak na tankowce w Cieśninie Ormuz, co jeszcze w środę wywołało falę ucieczki od ryzyka.

Pomimo tego europejskie indeksy odbijają w czwartek – Stoxx 600 zyskuje 0,5%, francuski CAC 40 i niemiecki DAX rosną po 0,6%, choć londyńskie FTSE 100 traci 0,2% ciągnięte przez zapaść AstraZeneca. Ropa WTI po gwałtownym, sześcioprocentowym skoku w środę pozostaje podniesiona, choć w czwartek rano nieco się cofa wobec oczekiwań na ewentualne odnowienie rozmów, notowana bliżej 77 USD za baryłkę. Dolar amerykański utrzymuje się na tygodniowych maksimach – indeks DXY porusza się w okolicach 100,9-101,2 pkt, wsparty popytem na bezpieczne aktywa oraz oczekiwaniami na podwyżki stóp Fed w reakcji na inflacyjny wpływ droższej ropy, przy czym jen japoński jest szczególnie pod presją, testując poziom 162,5-162,7 za dolara.

Na europejskiej giełdzie liderem wzrostów jest sektor technologiczny oraz surowcowy – akcje ASML zyskują 2,6%, Siltronic +10,5%, a Soitec +4,5%, wspierane dodatkowo doniesieniami o możliwym dostępie chińskich firm AI do chipów Nvidia H200. Najsłabiej radzi sobie ochrona zdrowia, spadająca o około 1,5%, przez zapaść AstraZeneca, a także sektor spożywczy i telekomunikacyjny, które pozostają pod presją. Hiszpańskie IBEX odbija o 1,1% po wcześniejszych spadkach związanych z komentarzami Trumpa wobec polityki NATO. Źródło: XTB

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