Przegląd rynkowy: Ograniczona zmienność i silny dolar

- Piątkowa sesja charakteryzuje się mieszanym sentymentem oraz ograniczoną zmiennością. Na sesji europejskiej balans między popytem a podażą przechyla się minimalnie na korzyść sprzedających. Kontrakty SPA35 tracą prawie 1%, spada też W20, FRA40 oraz SUI20. Liderem wzrostu jest DE40, który rośnie o 0,5%.
- Infineon Technologies wygrał 2 spory patentowe z InnoScience, spółka rośnie o ok. 1,5%.
- Renault zakupiło 65% udziałów w spółce „Flexis”, specjalizującej się w „logistyce ostatniej mili”; akcje rosną o 3%.
- Amerykański Departament Handlu ostrzegł europejskie ASML, że podejrzewa Chiny o posiadanie jednej z maszyn zdolnej do litografii w ekstremalnym ultrafiolecie. Przedstawiciele firmy stanowczo zaprzeczali, akcje spółki tracą ok. 1%.
- Negocjacje zaplanowane na piątek między USA a Iranem, mające odbyć się w Genewie, zostały odwołane. Delegacja Iranu wyraziła pogląd, że czeka na realne sygnały implementacji umowy pokojowej, zanim podejmie się kolejnej rundy negocjacji. Obawy o trwałość pokoju podsyca również seria starć w Libanie. Szeroki rynek jednak pozostaje optymistyczny co do konkluzji konfliktu.
- Notowania w USA nie odbędą się w piątek z powodu święta.
- Publikacja danych ekonomicznych jest ograniczona, wyróżniają się jednak dane o inflacji z Japonii oraz sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii.
- Sprzedaż w UK wzrosła do 3,2% r/r, co jest poziomem znacznie powyżej oczekiwań na poziomie 1,8%.
- Podwyższoną zmienność względem indeksów można obserwować na rynku walutowym.
- Na fali mocnych danych gospodarczych rośnie funt brytyjski, który umacnia się względem głównych par walutowych o 0,2%-0,5%.
- Jastrzębie nastawienie nowego szefa Fed wspiera dolara, który znajduje się na wielomiesięcznych szczytach.
- Na rynku towarowym panuje względny spokój.
- Ropa pozostaje na poziomie 79$ za baryłkę.
- Wśród metali, tracą głównie metale szlachetne, kontynuując trend wywołany oczekiwaniami wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas.
- Jastrzębi Fed wywiera presję również na wyceny kryptowalut; umiarkowane spadki można obserwować na większości tokenów. Główne kryptowaluty tracą ok. 0,5%.
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