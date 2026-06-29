Przegląd rynkowy: Ostrożność w Europie, kruchy rozejm w Ormuzie i korekta na rynku złota

📊 Giełda Europejskie giełdy notują dziś lekkie spadki i poruszają się bez większych zmian, co odzwierciedla ostrożny sentyment wśród inwestorów reagujących na napięcia na Bliskim Wschodzie.

Ruchy na rynkach są niewielkie, a sesje mają charakter boczny lub lekko spadkowy, co oznacza brak paniki i masowej wyprzedaży.

Najważniejsze indeksy europejskie znajdują się nieco poniżej poziomów odniesienia z piątku.

Powodem presji na indeksy w Europie są napięcia na linii USA–Iran, wahania cen ropy oraz niepewność co do stabilności dostaw energii, co wpisuje się w typową reakcję typu „risk-off light” (ostrożność bez ucieczki z rynku). Wykres ilustruje wpływ branż na ostateczny wynik indeksów, pokazując, że w Euro Stoxx 50 technologia samodzielnie broniła rynku przed spadkami 🌍 Makroekonomia i Geopolityka USA i Iran ogłaszają wstrzymanie wzajemnych ataków i powrót do rozmów, jednak sytuacja wciąż pozostaje skrajnie niestabilna.

Według doniesień, strony uzgadniają zatrzymanie ostrzałów i kontynuacje rozmów (m.in. w Dosze), które mają dotyczyć bezpieczeństwa żeglugi w rejonie Cieśniny Ormuz.

Wcześniejsze porozumienia są opisywane jako „kruche” i były wielokrotnie łamane, o czym świadczą wcześniejsze ataki na statki oraz odwet militarny.

Kluczowym punktem spornym stron pozostaje kontrola i bezpieczeństwo żeglugi w Ormuz, czyli na strategicznym szlaku dla światowego handlu ropą.

Choć formalnie ogłoszono „deeskalację”, w praktyce utrzymuje się ciągłe ryzyko powrotu starć militarnych.

Globalne rynki finansowe funkcjonują obecnie w trybie „wyceny” ryzyka, gdzie geopolityka trzyma indeksy w miejscu, uniemożliwiając wyraźne wzrosty. 🛢️ Surowce i Metale Szlachetne Konflikt w rejonie Ormuzu wywołuje silne wahania cen ropy naftowej, przez co surowiec ten stał się obecnie najbardziej wrażliwym barometrem sytuacji USA–Iran.

W ujęciu dziennym ropa początkowo rosła na ryzyku związanym z eskalacją konfliktu, by następnie częściowo spaść po sygnałach o deeskalacji.

Na rynku metali szlachetnych widoczne jest dalsze pogłębienie korekty. Kontrakty na złoto spadają o ponad 1% do poziomu 4 050 USD za uncję.

Śladem złota podąża również srebro, które notuje spadek o ponad 0,5% i testuje poziom 58 USD za uncję. 🪙 Kryptowaluty Rynek kryptowalut wykazuje mieszane, ale relatywnie stabilne tendencje przy niskiej zmienności.

Główna kryptowaluta, Bitcoin, notuje symboliczny spadek o 0,1% do poziomu 60 100 USD

Z kolei drugi pod względem kapitalizacji Ethereum wykazuje lekką przewagę kupujących, rosnąc o 0,1% i testuje poziom 1 580 USD 🏢 Spółki i Korporacje Koncern British American Tobacco (BAT) planuje redukcję zatrudnienia o ok. 20%.

Głównym powodem tak głębokiej restrukturyzacji jest wdrażanie technologii AI oraz automatyzacji procesów.

Działanie BAT wpisuje się w szerszy trend rynkowy, w którym firmy z sektora FMCG i globalne korporacje tną koszty personalne, jednocześnie intensywnie inwestując w automatyzację i sztuczną inteligencję. Wykres (Tabela liderów): Przedstawia ranking 10 najlepszych i najgorszych spółek dnia, gdzie liderem wzrostów został technologiczny Infineon (+3,63%), a największe straty zanotowały spółki odzieżowe, budowlane oraz niemieckie koncerny motoryzacyjne.



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