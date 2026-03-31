Przegląd rynkowy: Ostrożny optymizm w Europie, inflacja wyżej, ale poniżej oczekiwań

- Europejski rynek, przed otwarciem sesji w USA, radzi sobie umiarkowanie dobrze. Niemal wszystkie główne indeksy notują widoczne wzrosty, oscylujące wokół 1%. Najlepiej radzą sobie polski WIG20 oraz włoski FTSE MIB, których kontrakty drożeją odpowiednio o 1,8% i 1,3%. FTSE 100, DAX oraz CAC 40 redukują wzrosty na kontraktach do okolic 1%. Relatywnie w tyle pozostają Szwajcaria i Holandia, gdzie główne indeksy rosną o 0,8–0,9%.
- Paneuropejski indeks STOXX 600 wzrósł o ok. 0,6%.
- Rynek otrzymuje sprzeczne sygnały od Donalda Trumpa odnośnie do dalszego zaangażowania na Bliskim Wschodzie.
- Prezydent zapowiada, że jest gotów zakończyć operację bez uprzedniego odblokowania cieśniny Ormuz, jednocześnie do regionu Bliskiego Wschodu dyslokowane są kolejne jednostki
- Analitycy Goldman Sachs obniżyli prognozy wzrostu PKB dla strefy euro do 0,7% (z 1,4%). Firma inwestycyjna w swojej ocenie powołuje się głównie na ceny energii.
- Inwestorzy zainteresowani sytuacją europejskiej gospodarki otrzymali duży pakiet publikacji danych makroekonomicznych ze Starego Kontynentu:
- Niemiecka sprzedaż detaliczna spadła o 0,6% w lutym. Jest to rozczarowanie wobec oczekiwanego wzrostu o 0,2%. Niemiecka stopa bezrobocia pozostaje bez zmian na poziomie 6,3%.
- Ostateczne dane o inflacji z Francji wskazały umiarkowany wzrost do 1,7% r/r. Wydatki francuskich konsumentów zauważalnie spadły o 1,4%.
- Wzrost brytyjskiej gospodarki okazał się zgodny z oczekiwaniami i wyniósł 1% r/r.
- Inflacja w strefie euro okazała się minimalnie niższa od oczekiwań i wzrosła do 2,5%.
- UBS rośnie o ponad 3% po tym, jak „Financial Times” opublikował reportaż, z którego wynika, że szwajcarskie organy legislacyjne planują złagodzenie niektórych regulacji finansowych.
- Unilever, konglomerat spożywczy, ogłosił, że jest w zaawansowanej fazie rozmów dotyczących przejęcia spółki McCormick. Akcje spółki rosną o ok. 1%.
- Givaudan otrzymuje negatywną rekomendację od banku inwestycyjnego. Analitycy wskazują na słabą sytuację na rynku produktów luksusowych w konsekwencji napięć na Bliskim Wschodzie.
- Pandora, duński producent biżuterii, otwiera centrum dystrybucyjne w Kanadzie. Ma to na celu ominięcie ceł ze strony USA.
- Na rynku walut umacnia się głównie funt, który zyskuje względem głównych walut ok. 0,2%. Traci natomiast frank, spadając względem głównych walut o ok. 0,2%.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.