Przegląd rynkowy: Plotki o pokoju i słabe wyniki

- W godzinach popołudniowych europejskie indeksy notują umiarkowane wzrosty, mieszczące się w przedziale do 1%. Liderem zwyżek pozostaje DAX, kontrakty rosną o ok. 0,9%. Na drugim biegunie znajduje się CAC40, który spada o ponad 0,5%.
- Wiadomości
- Niemieckie lobby lotnicze miało wystosować apel do władz europejskich o uwolnienie awaryjnych rezerw paliwa lotniczego w celu zaradzenia niedoborom.
- Źródła bliskie negocjacjom pokojowym w Pakistanie twierdzą, że porozumienie między Iranem a USA jest „blisko”.
- Komisja Europejska przyznała 180 mln euro na budowę europejskiej infrastruktury chmurowej.
- Markoekonomia
- Podczas piątkowej sesji liczba publikacji makroekonomicznych jest wyjątkowo ograniczona. Bilans handlowy strefy euro wzrósł do 11,5 mld euro, wracając w okolice średniej po sezonowym spadku w marcu.
- Wiadomości ze spółek
- Uber zwiększa swój udział w Delivery Hero; akcje spółki rosną o ok. 2%.
- Hensoldt otrzymuje pozytywną rekomendację inwestycyjną; akcje zyskują ok. 1%.
- Ericsson publikuje wyniki: słaba sprzedaż oraz rentowność poniżej oczekiwań rynku wywierają presję na wyceny; akcje tracą ponad 6%.
- Alstom wycofuje się z prognoz/celów dotyczących przepływów pieniężnych; kurs spółki spada o ok. 30%.
- Traton, Deutsche Bahn, Daimler, DAF, Iveco oraz Volvo zakończyły postępowanie sądowe dotyczące zmowy cenowej w latach 1997–2011. Spółki mają zapłacić łącznie 3,5 mld euro.
- Surowce
- Coraz bardziej realna, w oczach rynku, perspektywa pokoju w Iranie sprzyja testowaniu lokalnych minimów cen ropy.
- Brent spada o ponad 7%, zatrzymując się w okolicach 90 USD za baryłkę.
- WTI spada poniżej 90 USD, osiągając ok. 87 USD za baryłkę.
