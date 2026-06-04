US Open: Słabszy rynek pracy i korekta na spółkach AI ciąży Wall Street ❗

Po otwarciu czwartkowej sesji na Wall Street nastroje pozostają ostrożne i zróżnicowane. Rynek próbuje ocenić, czy środowy spadek US500 o 0,7%, który zakończył dziewięciodniową serię wzrostów, był tylko techniczną realizacją zysków, czy początkiem głębszej korekty. Dzisiejszą sesję kształtują przede wszystkim słabsze dane z rynku pracy, presja na spółki AI i półprzewodniki oraz utrzymujące się ryzyko geopolityczne.
Dane makro: rynek pracy lekko słabnie
Najnowszy raport o zasiłkach dla bezrobotnych pokazał nieco słabszy obraz amerykańskiego rynku pracy.
- Initial Jobless Claims wzrosły o 13 tys. do 225 tys., wobec oczekiwań spadku w okolice 212–213 tys.
- To najwyższy odczyt od początku lutego i sygnał stopniowego chłodzenia rynku pracy.
- Continuing Claims wyniosły 1,777 mln, lekko poniżej poprzedniego tygodnia.
Dane mogą wspierać narrację o łagodniejszym rynku pracy, ale nie są jeszcze wystarczająco słabe, by jednoznacznie przesunąć oczekiwania Fed w stronę szybkiego luzowania polityki. Dodatkowo wysokie ceny ropy nadal utrzymują ryzyko inflacyjne.
Nasdaq 100: rotacja pod powierzchnią indeksu
Po otwarciu sesji Nasdaq 100 pokazuje wyraźną selektywność. Największe megacapy zachowują się względnie stabilnie, ale silna presja koncentruje się w spółkach AI i półprzewodnikach.
- Broadcom traci 14,37% i jest największym negatywnym punktem indeksu.
- Mocno spadają również: CrowdStrike -9,97%, Micron -7,23%, ARM -6,94%, Marvell -5,88%, AMD -5,36% i Lam Research -3,99%.
- Jednocześnie część największych spółek pozostaje na plusie: Nvidia +0,18%, Apple +0,40%, Microsoft +0,88%, Alphabet +1,13% i Meta +2,22%.
Treemap ważony kapitalizacją pokazuje, że nie jest to szeroka wyprzedaż całej technologii. Presja skupia się przede wszystkim na najbardziej rozgrzanych nazwach AI i semiconductors, podczas gdy największe megacapy stabilizują indeks.
Najwięksi zwycięzcy i przegrani
Po stronie wzrostów wyróżniają się spółki bardziej defensywne lub mniej bezpośrednio powiązane z motywem AI.
Liderzy wzrostów w Nasdaq 100:
- Vertex Pharmaceuticals +3,07%
- Thomson Reuters +2,93%
- Automatic Data Processing +2,59%
- Copart +2,47%
- Booking Holdings +2,47%
- Meta Platforms +2,22%
- MercadoLibre +2,22%
Po stronie spadków wyraźnie dominuje technologia, szczególnie półprzewodniki i spółki AI. Wiele z tych firm nadal ma bardzo wysokie stopy zwrotu w ujęciu 12 miesięcy, dlatego dzisiejszy ruch wygląda bardziej jak gwałtowna realizacja zysków i rewizja oczekiwań niż pełna zmiana trendu.
Spółki w centrum uwagi
Broadcom jest głównym negatywnym bohaterem sesji. Mimo rekordowych przychodów, prognozy sprzedaży czipów AI okazały się zbyt zachowawcze wobec bardzo wysokich oczekiwań rynku.
CrowdStrike traci blisko 10%. Spółka podniosła prognozy całoroczne, ale inwestorzy koncentrują się na wzroście kosztów operacyjnych związanych z infrastrukturą AI.
Micron, ARM, Marvell, AMD i Lam Research również znajdują się pod presją, co wskazuje na szerszą korektę w segmencie AI/semiconductors po wcześniejszych mocnych wzrostach.
PVH Corp. spada po obniżeniu prognoz na cały rok. Spółka wskazuje na negatywny wpływ napięć geopolitycznych i wojny z Iranem na łańcuchy dostaw.
Lululemon opublikuje wyniki po zamknięciu sesji. Rynek opcji implikuje ruch kursu o około 9,4%, co sugeruje wysokie oczekiwania co do zmienności.
MicroStrategy i Coinbase pozostają pod presją wraz ze spadkiem Bitcoina w okolice 62 500–64 000 USD.
IPO SpaceX przyciąga uwagę rynku
Rynek pierwotny żyje doniesieniami o planowanym IPO SpaceX. Według informacji rynkowych spółka Elona Muska ma ustalić cenę emisyjną na poziomie 135 USD za akcję, a oferta może pozyskać 74,4–75 mld USD przy wycenie całej firmy na około 1,75–1,77 bln USD.
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