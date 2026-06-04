US100 łapie zadyszkę powyżej bariery 30,000 punktów 📌

US100 zakończył wczorajszą sesję niewielkim spadkiem o 0,3%, jednak indeks nadal pozostaje zaledwie 0,3% poniżej historycznego szczytu. Szerszy obraz jest solidny — US100 zyskuje 10,6% w skali miesiąca, 21,1% od początku roku i ponad 42% r/r. Jednodniowe cofnięcie pojawia się po silnym ruchu wzrostowym. Jednocześnie struktura sesji była mieszana: tylko 47% spółek zakończyło dzień na plusie, a presja była widoczna przede wszystkim w technologii i software, co sugeruje selektywną realizację zysków w części wcześniejszych liderów. Popyt nie zniknął jednak całkowicie, bo pozytywnie wyróżniały się m.in. META, AMD, INTC, WDC i SNDK, a część sektorów defensywnych oraz materiałowych stabilizowała indeks. Przy wycenie P/E TTM na poziomie 36,3 rynek pozostaje jednak wrażliwy na rozczarowania wynikami, wzrost rentowności lub słabszy sentyment, dlatego dalszy ruch w górę będzie wymagał nowych impulsów, a nie tylko kontynuacji dotychczasowego momentum.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.