Przegląd rynkowy 🚩 Spadki na giełdach w cieniu eskalacji USA - Iran - DE40 traci 1,5%

- Europejskie indeksy spadają, ponieważ wzrost cen ropy i napięcia geopolityczne zwiększają obawy o inflację i politykę banków centralnych.
- Trump skrytykował Iran i wskazał, że "Memorandum of Understanding" (MOU) zostało prawdopodobnie zerwane
- Inwestorzy czekają na publikację protokołu z pierwszego posiedzenia Fed pod przewodnictwem Kevina Warsha, szukając wskazówek dotyczących dalszego kierunku stóp procentowych.
- Na tle szerokiego rynku wyróżniają się spółki energetyczne, takie jak Shell i BP, których akcje rosną wraz z cenami ropy.
- Europejskie indeksy spadają, ponieważ wzrost cen ropy i napięcia geopolityczne zwiększają obawy o inflację i politykę banków centralnych.
- Trump skrytykował Iran i wskazał, że "Memorandum of Understanding" (MOU) zostało prawdopodobnie zerwane
- Inwestorzy czekają na publikację protokołu z pierwszego posiedzenia Fed pod przewodnictwem Kevina Warsha, szukając wskazówek dotyczących dalszego kierunku stóp procentowych.
- Na tle szerokiego rynku wyróżniają się spółki energetyczne, takie jak Shell i BP, których akcje rosną wraz z cenami ropy.
Europejskie giełdy rozpoczęły środową sesję pod presją rosnących napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie oraz oczekiwania na publikację protokołu z pierwszego posiedzenia Fed pod przewodnictwem Kevina Warsha.
Wzrost cen ropy po zaostrzeniu relacji między USA i Iranem pogorszył nastroje inwestorów, choć skala przeceny pozostaje umiarkowana. Rynek obawia się, że droższa energia może ponownie podbić inflację i opóźnić perspektywę obniżek stóp procentowych.
Dodatkową niepewność wprowadza zmiana stylu komunikacji Fed pod nowym przewodnictwem, co ogranicza skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka. Relatywnie dobrze zachowują się natomiast spółki naftowe, korzystające z wyższych cen surowca.
Donalad Trump poinformował, że umowa pokojowa z Iranem jest prawdopodobnie zerwana i skrytykował władze Teheranu, sygnalizując gotowość do wznowienia walk.
Najważniejsze informacje
- Paneuropejski indeks STOXX Europe 600 spada o ok. 0,6%, sygnalizując ostrożne nastawienie inwestorów, a nie paniczną wyprzedaż.
- Niemiecki DAX traci ok. 1%, francuski CAC 40 spada o 0,9%, natomiast brytyjski FTSE 100 i włoski FTSE MIB zniżkują po ok. 0,7%.
- Kontrakty na ropę Brent rosną o ok. 2% do 75,6 USD za baryłkę po ponownym wzroście napięć między USA i Iranem oraz decyzji Waszyngtonu o cofnięciu jednego z wyjątków umożliwiających Iranowi eksport ropy.
- Wyższe ceny ropy zwiększają obawy o utrzymanie presji inflacyjnej, co przełożyło się na wzrost rentowności europejskich obligacji skarbowych i ograniczenie apetytu na bardziej ryzykowne aktywa.
- Uwaga rynku skupia się na publikacji protokołu z czerwcowego posiedzenia Fed, pierwszego pod przewodnictwem Kevina Warsha, który zapowiada bardziej ograniczoną komunikację banku centralnego niż jego poprzednicy.
- Ponieważ niemal połowa członków Fed sygnalizowała na ostatnim posiedzeniu gotowość do dalszych podwyżek stóp procentowych, bardziej jastrzębi ton protokołu mógłby wywołać wzrost oczekiwań dotyczących wyższych stóp procentowych na świecie.
- W otoczeniu rosnących cen energii pozytywnie wyróżniają się spółki naftowe – akcje BP rosną o ok. 2,3%, a Shell zyskuje ok. 1,6%, należąc do najmocniejszych komponentów europejskich indeksów.
EU50, DE40 (interwał D1)
Kontratk na Euro Stoxx 50 notowany jest wciąż w górnym zakresie wzrostowego kanału cenowego, co w scenariuszu eskalacji geoolitycznej zostawia sporo przestrzeni do ew. spadków. Kluczowe wsparcie to obecnie to ok. 6240 punktów, wsparte poprzednim price action.
Źródło: xStation5
Kontrakt na DAX cofa się do 50-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej w pobliżu 25,000 punktów. Spadek poniżej mógłby sugerować kolejny impuls spadkowy 1:1 i test 200-sesyjnej EMA200. Kluczowe do obserwacji będą napięcia z Iranem - ich kontynuacja mogłaby pogrążyć DAX.
Źródło: xStation5
Trump kończy zawieszenie broni z Iranem i odcina Hiszpanię od handlu🚨Ropa zyskuje 4%
PULS GPW: Decyzja RPP w cieniu eskalacji w Iranie
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