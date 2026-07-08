Przegląd rynkowy 🚩 Spadki na giełdach w cieniu eskalacji USA - Iran - DE40 traci 1,5%

Europejskie giełdy rozpoczęły środową sesję pod presją rosnących napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie oraz oczekiwania na publikację protokołu z pierwszego posiedzenia Fed pod przewodnictwem Kevina Warsha.

Wzrost cen ropy po zaostrzeniu relacji między USA i Iranem pogorszył nastroje inwestorów, choć skala przeceny pozostaje umiarkowana. Rynek obawia się, że droższa energia może ponownie podbić inflację i opóźnić perspektywę obniżek stóp procentowych.

Dodatkową niepewność wprowadza zmiana stylu komunikacji Fed pod nowym przewodnictwem, co ogranicza skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka. Relatywnie dobrze zachowują się natomiast spółki naftowe, korzystające z wyższych cen surowca.

Donalad Trump poinformował, że umowa pokojowa z Iranem jest prawdopodobnie zerwana i skrytykował władze Teheranu, sygnalizując gotowość do wznowienia walk.

Najważniejsze informacje

Paneuropejski indeks STOXX Europe 600 spada o ok. 0,6%, sygnalizując ostrożne nastawienie inwestorów, a nie paniczną wyprzedaż.

Niemiecki DAX traci ok. 1%, francuski CAC 40 spada o 0,9%, natomiast brytyjski FTSE 100 i włoski FTSE MIB zniżkują po ok. 0,7%.

Kontrakty na ropę Brent rosną o ok. 2% do 75,6 USD za baryłkę po ponownym wzroście napięć między USA i Iranem oraz decyzji Waszyngtonu o cofnięciu jednego z wyjątków umożliwiających Iranowi eksport ropy.

Wyższe ceny ropy zwiększają obawy o utrzymanie presji inflacyjnej, co przełożyło się na wzrost rentowności europejskich obligacji skarbowych i ograniczenie apetytu na bardziej ryzykowne aktywa.

Uwaga rynku skupia się na publikacji protokołu z czerwcowego posiedzenia Fed, pierwszego pod przewodnictwem Kevina Warsha, który zapowiada bardziej ograniczoną komunikację banku centralnego niż jego poprzednicy.

Ponieważ niemal połowa członków Fed sygnalizowała na ostatnim posiedzeniu gotowość do dalszych podwyżek stóp procentowych, bardziej jastrzębi ton protokołu mógłby wywołać wzrost oczekiwań dotyczących wyższych stóp procentowych na świecie.

W otoczeniu rosnących cen energii pozytywnie wyróżniają się spółki naftowe – akcje BP rosną o ok. 2,3%, a Shell zyskuje ok. 1,6%, należąc do najmocniejszych komponentów europejskich indeksów.

EU50, DE40 (interwał D1)

Kontratk na Euro Stoxx 50 notowany jest wciąż w górnym zakresie wzrostowego kanału cenowego, co w scenariuszu eskalacji geoolitycznej zostawia sporo przestrzeni do ew. spadków. Kluczowe wsparcie to obecnie to ok. 6240 punktów, wsparte poprzednim price action.

Źródło: xStation5

Kontrakt na DAX cofa się do 50-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej w pobliżu 25,000 punktów. Spadek poniżej mógłby sugerować kolejny impuls spadkowy 1:1 i test 200-sesyjnej EMA200. Kluczowe do obserwacji będą napięcia z Iranem - ich kontynuacja mogłaby pogrążyć DAX.

Źródło: xStation5