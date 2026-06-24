Przegląd rynkowy: Spadki na giełdzie w Niemczech🚩 Rheinmetall traci 13%, panika w sektorze obronnym

Ewentualne przemodelowanie programu F126 byłoby ciosem dla niemieckich ambicji obronnych, ponieważ Berlin deklarował chęć budowy „najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie” do 2039 r.

Źródło: xStation5

Rheinmetall traci premię za pewność kontraktów

Rheinmetall znalazł się pod silną presją po doniesieniach, że Niemcy mogą wycofać zakup sześciu fregat przeciwpodwodnych F126 i skierować zamówienie do TKMS. Akcje spółki spadały w szczycie prawie o 17%, co oznacza największy jednodniowy spadek od kwietnia 2025 r. Dla rynku problemem nie jest tylko potencjalna utrata dużego kontraktu, ale fakt, że inwestorzy zaczynają kwestionować wcześniejsze założenie, iż niemieckie zapowiedzi zbrojeniowe automatycznie przełożą się na przychody największych wykonawców. Rynek zaczyna też wyceniać scenariusz stopniowego wygaszania konfliktu na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, co ogranicza entuzjazm wobec wcześniejszej hossy na akcjach zbrojeniowych.

Według analityków Morgan Stanley anulowanie programu mogłoby oznaczać dla Rheinmetalla około 2 mld euro odpisów. To szczególnie istotne, ponieważ spółka była przekonana, że kontrakt zostanie zabezpieczony jeszcze przed wakacyjną przerwą parlamentarną. Jednocześnie akcje TKMS rosły nawet o 12%, co pokazuje, że rynek nie dyskontuje spadku całych wydatków obronnych Niemiec, lecz możliwą zmianę zwycięzców w obrębie sektora. Dodatkowym elementem presji jest planowany debiut giełdowy KNDS we Frankfurcie i Paryżu, gdzie obecni właściciele — państwo francuskie oraz Wegmann & Co mają zaoferować 20% udziałów. Dla inwestorów oznacza to większy wybór ekspozycji na europejski sektor obronny i potencjalnie mniejszą koncentrację kapitału wyłącznie wokół Rheinmetalla.

Źródło: xStation5