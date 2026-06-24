Przegląd rynkowy: Spadki na giełdzie w Niemczech🚩 Rheinmetall traci 13%, panika w sektorze obronnym

- Niemcy mogą porzucić program budowy sześciu fregat F126 i zamiast tego kupić osiem mniejszych jednostek Meko A-200, co podważa oczekiwania wobec dużych kontraktów obronnych.
- Najmocniej ucierpiał Rheinmetall, którego akcje spadały nawet o 14%, ponieważ spółka miała zostać głównym wykonawcą programu wartego do 12,8 mld euro.
- Presja rozlała się na cały europejski sektor obronny, bo inwestorzy coraz mocniej kwestionują, ile z zapowiadanych wydatków wojskowych faktycznie trafi do spółek z sektora.
- Niemcy mogą porzucić program budowy sześciu fregat F126 i zamiast tego kupić osiem mniejszych jednostek Meko A-200, co podważa oczekiwania wobec dużych kontraktów obronnych.
- Najmocniej ucierpiał Rheinmetall, którego akcje spadały nawet o 14%, ponieważ spółka miała zostać głównym wykonawcą programu wartego do 12,8 mld euro.
- Presja rozlała się na cały europejski sektor obronny, bo inwestorzy coraz mocniej kwestionują, ile z zapowiadanych wydatków wojskowych faktycznie trafi do spółek z sektora.
Europejskie indeksy rozpoczęły środową sesję ostrożnie. STOXX 50 i STOXX 600 poruszają się blisko poziomów odniesienia po wcześniejszej przecenie sektora technologicznego. Inwestorzy czekają na rozwój rozmów USA–Iran oraz na wyniki Microna, które mogą dać nowe wskazówki co do kondycji sektora półprzewodników. Europejskie spółki obronne znalazły się pod silną presją po doniesieniach, że Niemcy mogą porzucić plan budowy sześciu fregat F126, czyli największego programu okrętowego kraju od czasów II wojny światowej.
- Według Financial Times Berlin miałby zrezygnować z wielomiliardowego projektu F126 i zamiast tego kupić osiem mniejszych fregat Meko A-200.
- Najmocniej ucierpiał Rheinmetall, spółka miała zostać głównym wykonawcą programu F126 o wartości do 12,8 mld euro.
- Rheinmetall miał przejąć realizację kontraktu od holenderskiej stoczni Damen Naval po latach opóźnień, ale projekt wciąż czekał na zatwierdzenie przez komisję budżetową.
- Presja objęła także inne europejskie spółki obronne: Hensoldt tracił 2,9%, Renk 4%, Saab 2,6%, Leonardo 3,5%, a BAE Systems 1,6%.
- Spadki wpisują się w słabszy sentyment wobec sektora obronnego w 2026 r., gdy inwestorzy coraz mocniej kwestionują, ile z zapowiadanych wydatków wojskowych faktycznie trafi do kontraktorów.
Ewentualne przemodelowanie programu F126 byłoby ciosem dla niemieckich ambicji obronnych, ponieważ Berlin deklarował chęć budowy „najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie” do 2039 r.
Źródło: xStation5
Rheinmetall traci premię za pewność kontraktów
Rheinmetall znalazł się pod silną presją po doniesieniach, że Niemcy mogą wycofać zakup sześciu fregat przeciwpodwodnych F126 i skierować zamówienie do TKMS. Akcje spółki spadały w szczycie prawie o 17%, co oznacza największy jednodniowy spadek od kwietnia 2025 r. Dla rynku problemem nie jest tylko potencjalna utrata dużego kontraktu, ale fakt, że inwestorzy zaczynają kwestionować wcześniejsze założenie, iż niemieckie zapowiedzi zbrojeniowe automatycznie przełożą się na przychody największych wykonawców. Rynek zaczyna też wyceniać scenariusz stopniowego wygaszania konfliktu na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, co ogranicza entuzjazm wobec wcześniejszej hossy na akcjach zbrojeniowych.
Według analityków Morgan Stanley anulowanie programu mogłoby oznaczać dla Rheinmetalla około 2 mld euro odpisów. To szczególnie istotne, ponieważ spółka była przekonana, że kontrakt zostanie zabezpieczony jeszcze przed wakacyjną przerwą parlamentarną. Jednocześnie akcje TKMS rosły nawet o 12%, co pokazuje, że rynek nie dyskontuje spadku całych wydatków obronnych Niemiec, lecz możliwą zmianę zwycięzców w obrębie sektora. Dodatkowym elementem presji jest planowany debiut giełdowy KNDS we Frankfurcie i Paryżu, gdzie obecni właściciele — państwo francuskie oraz Wegmann & Co mają zaoferować 20% udziałów. Dla inwestorów oznacza to większy wybór ekspozycji na europejski sektor obronny i potencjalnie mniejszą koncentrację kapitału wyłącznie wokół Rheinmetalla.
Źródło: xStation5
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