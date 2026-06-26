Przegląd rynkowy: Spadki rozlewają się na rynek europejski

Na parkietach w Frankfurcie, Paryżu i Amsterdamie spadki notują dziś producenci chipów oraz zaawansowanych technologii. Europejscy liderzy sektora, tacy jak ASML czy Infineon podążają śladem amerykańskich gigantów. Negatywny sentyment spowija także spółki z sektora motoryzacyjnego i przemysłu ciężkiego.

Wykres 1: Heatmapa sektorowa w Euro Stoxx 50 (26.06.2026)

Źródło: XTB Research, 26.05.2026

W obliczu wyciszenia się konfliktu na linii USA-Iran, spekulacyjny entuzjazm wokół spółek z szeroko pojętego ekosystemu AI przygasa. Trzeba coraz więcej aby sprostać bardzo wygórowanym oczekiwaniom inwestorów, a miliardowe nakłady na infrastrukturę i centra danych są coraz bardziej pieczołowicie weryfikowane.

Ponadto, końca dobiega II kwartał, który był dla sektora tech wyjątkowo udany. Z racji na rebalancing, zwłaszcza w funduszach instytucjonalnych oraz zbalansowanych, ostatnie dni czerwca mogą być dla najlepiej radzących sobie w ostatnich miesiącach spółek wymagające. Zarządzający funduszami często zmuszeni są do przywrócenia odpowiedniej struktury portfela (np. 60% akcje, 40% obligacje), co tłumaczy po części notowane ostatnio wzrosty cen obligacji skarbowych największych światowych gospodarek.

Spółki

O ile jeszcze wczoraj, po publikacji dalece lepszych od oczekiwań wyników przez Micron, pisaliśmy o pokaźnym umocnieniu Infineon Technologies oraz ASML, dziś obie spółki znajdują się w gronie największych przegranych, notując spadek o kolejno 3,4% oraz 1,3%

Wykres 2: Zwycięzcy i przegrani w Euro Stoxx 50 (26.06.2026)

Źródło: XTB Research, 26.06.2026

Tracą także niemieccy giganci – Siemens (-4%) oraz BMW (-1,8%), które w skali miesiąca osłabiło się już o przeszło 20%. Za tak silnym spadkiem cen akcji bawarskiego zakładu motoryzacyjnego w dużej mierze odpowiada tąpnięcie sprzedaży w Chinach (aż o 18% r/r). Chińscy konsumenci masowo przesiadają się na rodzime, lokalne marki samochodów elektrycznych, takie jak BYD, Xiaomi czy Li Auto.

Indeksy

Spada nie tylko paneuropejski Euro Stoxx 50 (-0,8%). Na czerwono świecą się także niemiecki DAX (-1,2%), francuski CAC40 (-0,8%), włoski FTSE MIB (-1,3%) czy polski WIG20 (-1,6%).

Wykres 3: Dashboard dla Euro Stoxx 50 (26.06.2026)

Źródło: XTB Research, 26.06.2026

Kontrakty futures sugerują także, że na czerwono powinna otworzyć się amerykańska giełda.

Surowce energetyczne

Zgodnie ze słowami amerykańskiego Sekretarza Energii, Chrisa Wrighta, w ciągu ostatnich kilku dób przez Cieśninę Ormuz przepływało średnio ok. 72 statków, transportując blisko 20 milionów baryłek ropy naftowej dziennie. O liczbie 70 statków, które 24 czerwca przepłynęły przez cieśninę mówi także Kpler, firma specjalizująca się w analityce dot. globalnego rynku surowców oraz transportu morskiego. To wciąż ok. dwukrotnie mniej, niż przed wybuchem wojny, trend jest jednak klarownie wzrostowy, co może tłumaczyć dalsze spadki cen.

Za baryłkę ropy naftowej Brent zapłacimy obecnie nieco ponad $73.

Koszt baryłki WTI to ok. $70.

Wykres 4: OIL [D1] (30.10 - 26.06)

Źródło: xStation, 26.05.2026

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB