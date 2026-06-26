Przegląd rynkowy: Spadki rozlewają się na rynek europejski

Na parkietach w Frankfurcie, Paryżu i Amsterdamie spadki notują dziś producenci chipów oraz zaawansowanych technologii. Europejscy liderzy sektora, tacy jak ASML czy Infineon podążają śladem amerykańskich gigantów. Negatywny sentyment spowija także spółki z sektora motoryzacyjnego i przemysłu ciężkiego.
Wykres 1: Heatmapa sektorowa w Euro Stoxx 50 (26.06.2026)
Źródło: XTB Research, 26.05.2026
W obliczu wyciszenia się konfliktu na linii USA-Iran, spekulacyjny entuzjazm wokół spółek z szeroko pojętego ekosystemu AI przygasa. Trzeba coraz więcej aby sprostać bardzo wygórowanym oczekiwaniom inwestorów, a miliardowe nakłady na infrastrukturę i centra danych są coraz bardziej pieczołowicie weryfikowane.
Ponadto, końca dobiega II kwartał, który był dla sektora tech wyjątkowo udany. Z racji na rebalancing, zwłaszcza w funduszach instytucjonalnych oraz zbalansowanych, ostatnie dni czerwca mogą być dla najlepiej radzących sobie w ostatnich miesiącach spółek wymagające. Zarządzający funduszami często zmuszeni są do przywrócenia odpowiedniej struktury portfela (np. 60% akcje, 40% obligacje), co tłumaczy po części notowane ostatnio wzrosty cen obligacji skarbowych największych światowych gospodarek.
Spółki
O ile jeszcze wczoraj, po publikacji dalece lepszych od oczekiwań wyników przez Micron, pisaliśmy o pokaźnym umocnieniu Infineon Technologies oraz ASML, dziś obie spółki znajdują się w gronie największych przegranych, notując spadek o kolejno 3,4% oraz 1,3%
Wykres 2: Zwycięzcy i przegrani w Euro Stoxx 50 (26.06.2026)
Źródło: XTB Research, 26.06.2026
Tracą także niemieccy giganci – Siemens (-4%) oraz BMW (-1,8%), które w skali miesiąca osłabiło się już o przeszło 20%. Za tak silnym spadkiem cen akcji bawarskiego zakładu motoryzacyjnego w dużej mierze odpowiada tąpnięcie sprzedaży w Chinach (aż o 18% r/r). Chińscy konsumenci masowo przesiadają się na rodzime, lokalne marki samochodów elektrycznych, takie jak BYD, Xiaomi czy Li Auto.
Indeksy
Spada nie tylko paneuropejski Euro Stoxx 50 (-0,8%). Na czerwono świecą się także niemiecki DAX (-1,2%), francuski CAC40 (-0,8%), włoski FTSE MIB (-1,3%) czy polski WIG20 (-1,6%).
Wykres 3: Dashboard dla Euro Stoxx 50 (26.06.2026)
Źródło: XTB Research, 26.06.2026
Kontrakty futures sugerują także, że na czerwono powinna otworzyć się amerykańska giełda.
Surowce energetyczne
Zgodnie ze słowami amerykańskiego Sekretarza Energii, Chrisa Wrighta, w ciągu ostatnich kilku dób przez Cieśninę Ormuz przepływało średnio ok. 72 statków, transportując blisko 20 milionów baryłek ropy naftowej dziennie. O liczbie 70 statków, które 24 czerwca przepłynęły przez cieśninę mówi także Kpler, firma specjalizująca się w analityce dot. globalnego rynku surowców oraz transportu morskiego. To wciąż ok. dwukrotnie mniej, niż przed wybuchem wojny, trend jest jednak klarownie wzrostowy, co może tłumaczyć dalsze spadki cen.
- Za baryłkę ropy naftowej Brent zapłacimy obecnie nieco ponad $73.
- Koszt baryłki WTI to ok. $70.
Wykres 4: OIL [D1] (30.10 - 26.06)
Źródło: xStation, 26.05.2026
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
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