Podsumowanie dnia: Globalne odbicie indeksów po kluczowych wynikach spółek tech, jen dominuje forex, ropa w odwrocie (30.07.2026)

📈 Akcje i przegląd rynku Odbicie na Wall Street: Kontrakty na amerykańskie indeksy silnie wzrosły, napędzane znakomitymi wynikami finansowymi spółek Microsoft i Lam Research, w połączeniu z mniej jastrzębią narracją Fed. Kontrakty na S&P 500 ( US500 ) zyskały 1,6%, podczas gdy kontrakty na Dow Jones ( US30 ) wzrosły o 1,1%.

Uwaga inwestorów przenosi się na wyniki spółek Amazon , Apple i Chevron , które zostaną opublikowane po sesji w USA.

Wzrosty sektora technologicznego i AI: Kontrakty na Nasdaq 100 ( US100 ) skoczyły o 3,4%, w miarę jak kapitał gwałtownie odpływał ze spółek typu value i/lub defensywnych (Apple, Walmart, Chevron, PepsiCo) w stronę technologii i półprzewodników (+5,5% wzrostu całego sektora w indeksie).

Hossa na spółkach AI otrzymała nowy impuls dzięki świetnym wynikom Microsoftu (+17%, napędzanym 43-procentowym wzrostem Azure) oraz Lam Research (+30% przychodów), co podniosło wyceny szerszego ekosystemu SaaS i producentów chipów.

Wzrosty w Europie: Europejskie giełdy zamknęły sesję na wyraźnych plusach na całym rynku. Liderem był hiszpański IBEX 35 (SPA35: +2,0%), a za nim włoski FTSE MIB (ITA40: +1,9%), holenderski AEX (NED25: +1,65%), polski WIG20 (W20: +1,2%), niemiecki DAX (DE40: +1,1%), francuski CAC 40 (FRA40: +1,1%) oraz brytyjski FTSE 100 (UK100: +0,7%). 📊 Najważniejsze dane makroekonomiczne PKB USA: Wzrost PKB za II kwartał 2026 roku spowolnił do 1,5% w ujęciu zannualizowanym (wobec 2,1% prognozy oraz poprzedniego odczytu), do czego przyczynił się spadek eksportu, wydatków rządowych oraz niższe inwestycje biznesowe w warunkach niepewności wywołanej wojną.

Inflacja PCE: Konsumpcja prywatna wyniosła 0,3% (vs 0,4% oczekiwane). Miesięczna inflacja bazowa PCE okazała się nieznacznie niższa od prognoz, osiągając 0,1% m/m (vs 0,2% oczekiwane; 3,3% r/r zgodnie z oczekiwaniami), co wskazuje na łagodniejszą krótkoterminową presję cenową.

Stopa bezrobocia w strefie euro: Bezrobocie w strefie euro utrzymało się w czerwcu na poziomie 6,3%, powtarzając wynik z maja. 🏦 Banki centralne i rynek walutowy (FX) Bank Anglii (BoE): BoE utrzymał główną stopę procentową na poziomie 3,75% w wyniku bardziej zaciętego niż oczekiwano głosowania 6 do 3 (Pill, Greene i Mann głosowali za podwyżką o 25 punktów bazowych). Prezes Bailey poparł przerwę w cyklu, a nieco mniej jastrzębi wydźwięk komunikatów stawia pod znakiem zapytania ewentualną wrześniową podwyżkę. Kurs GBPUSD wzrósł o 0,8%.

Rynek walutowy (FX): Dolar amerykański pogłębił wyprzedaż po posiedzeniu FOMC (USDIDX: -0,9%). Jen japoński był liderem wzrostów wśród walut G10 w związku z podejrzewaną interwencją walutową japońskich władz (USDJPY: -2,7%, EURJPY: -2,1%). Waluty pro-ryzykowne wyraźnie zyskiwały (AUDUSD: +1,2%, NZDUSD: +1,6%), podczas gdy EURUSD wzrósł o 0,6% do 1,1530. 🛢️ Surowce i metale szlachetne Surowce energetyczne: Ceny ropy naftowej cofnęły się – kontrakty na ropę Brent spadły o 1,1% do 87,20 USD za baryłkę, a ropa WTI straciła 0,5%, osiągając 84,30 USD za baryłkę. Europejskie kontrakty na gaz ziemny spadły o 4,0%, podczas gdy gaz na NYMEX zyskał 0,9%.

Metale szlachetne: Złoto i srebro odbiły w ślad za słabszym dolarem i niższymi oczekiwaniami odnośnie stóp procentowych. Złoto wzrosło o 1,0% do 4105 USD za uncję, podczas gdy srebro zyskało 2,05%, osiągając 58,84 USD za uncję.

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