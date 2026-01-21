Przegląd rynkowy: Wall Street i Europa tracą; rynki czekają na Trumpa w Davos 🛣️

- Europejska sesja przebiega relatywnie słabo, a wczesne oznaki odbicia zostają szybko wymazane. Na godzinię 13:30 niemiecki DAX traci 0,95%, francuski CAC40 zniżkuje 0,33%, a brytyjski FTSE100 0,2%.
- Słabość udziela sie również rynkom w Polsce, gdzie kluczowy indeks WIG20 traci 1,33%, stając się tym samym liderem strat na Starym Kontynencie.
- Akcje Danone zanurkowały o 5% po wycofaniu mleka dla dzieci Dumex Dulac 1 z rynku Singapuru z powodu toksyny cereulid w oleju ARA. To największy jednodniowy spadek od 6 lat, pogłębiony obawami o reputację w segmencie nutrition.
- Barry Callebaut rośnie po powołaniu Heina Schumachera (ex-Unilever CEO) na stanowisko szefa firmy – największego światowego dostawcy kakao. Nowy lider ma pomóc w wyjściu z kryzysu na rynku kakao.
- Burberry zyskuje 5,3% dzięki lepszym od oczekiwań wynikom sprzedaży w kluczowym okresie świątecznym. Pokazuje odporność luksusowego detalisty mimo presji na sektor.
- Tematem przewodnim dzisiejszego handlu jest przemówienie prezydenta USA, Donalda Trumpa na konfenrecji w Szwajcarskim kurorcie Davos (godzina 14:30 CET).
- Bitcoin pozostaje w konsolidacji po korekcie w czwartym kwartale przekraczającej 30%, a awersja do ryzyka i korelacja z rynkiem akcji ograniczają potencjał wzrostowy. Skupienie uwagi i w tym aspekcie przeniosło się na Davos, gdzie regulacje dotyczące kryptowalut w USA (CLARITY Act) są przedmiotem intensywnej debaty..
- Inflacja w Wielkiej Brytanii przyspieszyła po raz pierwszy od pięciu miesięcy, osiągając 3,4% r/r w grudniu wobec 3,2% w listopadzie, nieco powyżej prognoz ekonomistów (3,3%). Wzrost cen był napędzany głównie podwyżką akcyzy na tytoń oraz wyższymi cenami biletów lotniczych.
- Na rynku FX najlepiej radzi sobie obecnie Waluty Antypodów. Spadki natomiast dominują na funcie brytyjskim i dolarze amerykańskim.
- NATGAS zyskuje dzisiaj 22% wobec utrzymującej się fali mrozu w USA. Zaktualizowane dane pogodowe z wczoraj potwierdzają ochłodzenie, które wskazywano już w poniedziałek.
- Grunt pod nogami odzyskuje również ropa, która w przypadku WTI zyskuje obecnie 1,5%. W tym aspekcie inwestorzy zwrócą uwagę na dane API, które poznamy wieczorem i dostarczą wskazówek co do zmiany zapasów tego surowca w USA w ciągu ostatniego tygodnia.
- Nieprzerwanie dobrze radzi sobie zloto. Kontrakt GOLD zyskuje dzisiaj 2,2% na powrotnej fali obaw geopolitycznych.
- BItcoin w konsolidacji, utrzymuje się poniżej 89 000 USD.
Heatmapa zmienności na rynku FX w chwili obecnej.Źródło: xStation
