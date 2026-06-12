Przegląd rynkowy: Wzrost inflacji i deeskalacja. Linie lotnicze odrabiają straty.

Europejskie rynki odzyskują część optymizmu, jednak wyceny pozostają w zawieszeniu.
- W godzinach popołudniowych najlepiej radzi sobie kontrakt SPA35, który umacnia się o 0,7%; w tyle zostaje NED25, który traci ponad 0,5%. EU50 traci 0,5%. W całej Europie z kontraktów na główne indeksy najlepiej radzi sobie W20, który umacnia się o ok. 2%.
- Deeskalacyjna retoryka ze strony D. Trumpa w czwartek wsparła odbicie po dużych stratach z przełomu obecnego i poprzedniego tygodnia. Mimo pozytywnych impulsów i poprawy nastrojów dziś kupujący stracili impet.
- Francuski producent podwodnych dronów, Exail Technologies, nie był w stanie dojść do porozumienia z ICG w kwestii wyceny swoich obligacji. Spółka traci ponad 10%.
- Wzrost inflacji we Francji wspiera wyceny spółek modowych i luksusowych, które tradycyjnie mają dużo lepsze możliwości do obrony i ekspansji marż w otoczeniu inflacyjnym. LVMH oraz Hermes rosną o ponad 4%.
- Spadki cen ropy oraz paliw wspierają wyceny europejskich linii lotniczych. Lufthansa rośnie o ponad 6%, Ryanair zyskuje ok. 4%.
- AirFrance jest wsparte dodatkowo rozmowami na temat zakupu EasyJet. Francuskie linie zyskują aż 9%.
- Rolls-Royce i Safran rosną o prawie 4%. Wynika to z publikacji Berenberga, który wskazał na istotną poprawę liczby godzin spędzonych w powietrzu na silnik.
- Duże wzrosty notują europejscy producenci samochodów. Stellantis, Renault oraz Volkswagen zyskują między 3 a 6%.
- Jest to rezultat listu otwartego do Komisji Europejskiej, w którym argumentowano, aby Wspólnota zaadoptowała przejrzysty system „Made in Europe”, który miałby faworyzować pojazdy, których 70% wartości pochodzi z Europy.
Z Europy napłynęła potężna dawka danych makroekonomicznych, głównie o inflacji.
- Majowa inflacja w Niemczech, Francji i Hiszpanii okazała się zgodna z oczekiwaniami, lecz wciąż pozostaje lekko podwyższona. W ujęciu rocznym HICP wyniosło kolejno 2,7%, 2,8% oraz 3,6%.
- W Wielkiej Brytanii wzrost gospodarczy wyhamował do 1,2% rocznie. Produkcja przemysłowa spadła o 0,2%.
- Wśród surowców energetycznych w centrum uwagi pozostaje ropa, która pogłębia wczorajsze spadki. Brent traci prawie 2% i znajduje się na poziomie 87 USD.
- Wśród metali zyskują pallad oraz miedź - o ok. 2%.
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