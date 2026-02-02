Przegląd rynku: Wzrosty w Europie, Mocne PMI, Insiderzy sprzedają

- Europejski rynek, po początkowym wahaniu się na początku sesji, obrał kurs na wzrosty. Niemal wszystkie główne indeksy Starego Kontynentu notują zwyżki.
- Liderami wzrostów są IBEX (+1%), SMI (+1%) oraz DAX (+0,8%).
- Rosną także CAC 40 (+0,5%) oraz FTSE 100 (+0,7%).
- Szeroki indeks EURO STOXX umacnia się o 0,6%.
- Inwestorzy otrzymali solidną dawkę danych makroekonomicznych z Europy. Brytyjski Markit opublikował styczniowe PMI przemysłowe dla krajów Unii Europejskiej:
- Polska: 48,8 (oczekiwane: 49; poprzednio: 48,5)
- Szwajcaria: 48,8 (oczekiwane: 47,9; poprzednio: 45,8)
- Francja: 51,2 (oczekiwane: 51; poprzednio: 50,7)
- Niemcy: 49,1 (oczekiwane: 48,7; poprzednio: 45,8)
- Szwajcaria opublikowała także dane o sprzedaży detalicznej. Bez uwzględnienia wpływu czynników sezonowych, w grudniu wzrosła ona o 2,9% wobec oczekiwań na poziomie 2%.
- W Wielkiej Brytanii również opublikowano dane o PMI przemysłowym: 51,8 wobec oczekiwanych 51,6. Ceny domów w UK wzrosły w styczniu o 0,3%.
- Spółki górnicze oraz powiązane z metalami szlachetnymi przeceniają się w rezultacie piątkowego krachu na rynku metali szlachetnych. Fresnillo traci 3%, KGHM jest w dół o 7%, a Rio Tinto spada o ponad 1%.
- Keir Starmer deklaruje chęć dołączenia Wielkiej Brytanii do wspólnego funduszu mającego rozwijać przemysł zbrojeniowy.
- Widoczne są duże przeceny akcji producentów gier komputerowych. Po premierze nowej wersji modelu Gemini 3, która rzekomo jest w stanie samodzielnie tworzyć gry komputerowe, akcje Ubisoftu tracą 3%.
- Analitycy Deutsche Bank ostrzegają, że zmienia się struktura alokacji aktywów wśród inwestorów instytucjonalnych, co wskazuje na pogorszenie sentymentu wobec ryzyka. Sprzedaż akcji przez insiderów osiąga najwyższe poziomy od 2021 roku.
- Złoto i srebro próbują zahamować spadki. Ceny srebra wracają powyżej 80 dolarów za uncję, a złota – powyżej 4700 dolarów.
- Duże spadki cen surowców energetycznych.
- Po braku oczekiwanego ataku na Iran w miniony weekend rynek uznał część premii za ryzyko za zneutralizowaną. Cena ropy spada o ok. 5%. Baryłka ropy WTI kosztuje ok. 62 dolary.
- Traci również gaz ziemny. Nowe, znacznie łagodniejsze (cieplejsze) prognozy pogody wywierają presję na ceny surowca.
- Istotne ruchy na rynku Forex:
- Frank szwajcarski traci 0,7% wobec dolara i 0,4% wobec euro.
- Osłabia się dolar kanadyjski wobec dolara amerykańskiego – o 0,3%.
- Euro traci 0,2% wobec dolara amerykańskiego oraz japońskiego jena.
- Rynek kryptowalut odrabia część strat. Ethereum wraca powyżej 2300 dolarów, a bitcoin utrzymuje poziom 77 000 dolarów.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.