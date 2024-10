Przegląd surowcowy - Ropa, gaz, złoto, kakao (24.09.2024)

Ropa:

Duże cięcie stóp procentowych w USA oraz działania stymulacyjne ze strony Ludowego Banku Chin prowadzą do ożywienia sytuacji na rynku ropy naftowej

Jeśli uwolniona gotówka w chińskich bankach doprowadzi do wzrostu importu ropy naftowej, może to oznaczać, że deficyt w IV kwartale tego roku będzie większy niż prognozowany przez EIA 1 mln brk na dzień

UBS oczekuje ceny powyżej 80 USD za baryłkę na koniec tego roku, bazując na prognozach wskazujących na utrzymujący się deficyt na rynku ropy do końca tego roku

Brak eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie prowadzi do ograniczonego wzrostu cen. Nie można jednak wykluczyć, że zmienność na rynku ropy naftowej zostanie utrzymana na podwyższonym poziomie

Wciąż dużą niewiadomą pod względem popytowym są Chiny. Warto jednak zauważyć, że dane za sierpień pokazały wyraźne odbicie importu do 49 mln ton, co jest poziomem powyżej 5 letniej średniej dla danego okresu, choć nieco poniżej poziomu maksymalnego dla sierpnia z ostatnich 5 lat

Import w sierpniu był największy w tym roku i w przeliczeniu na baryłki wyniósł 11,56 mln brk na dzień. W lipcu import wyniósł 42,34 mln ton, natomiast w sierpniu zeszłego roku było to 52,8 mln ton

Ropa z Rosji stanowi obecnie 25% dostaw dla Chin. Drugim największym dostawcą ropy dla Chin jest Malezja, która posiada większe ilości ropy z importu z Iranu oraz Wenezueli

Zapasy ropy w USA spadły ostatnio minimalnie i znajdują się w okolicach sezonowego dołka. Niemniej globalny deficyt sugeruje, że spadki zapasów lub przynajmniej utrzymanie ich bez zmian w kolejnych tygodniach powinno być obserwowane.

Zapasy ropy naftowej w USA znajdują się w pobliżu 5 letniego dołka. Mimo to ceny ropy naftowej WTI znajdują się wciąż relatywnie nisko. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Crack spread ponownie powrócił do spadków w USA, co wskazuje na dalsze problemy popytowe. Tymczasem ceny odbiły z okolic 66 USD do poziomów 72 USD za baryłkę. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Import ropy w Chinach odbił w sierpniu. Jeśli ożywienie będzie kontynuowane, wtedy ceny ropy naftowej mogą powrócić do wyższych poziomów na koniec roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Gaz:

Ceny gazu wyraźnie zyskują w odpowiedzi na utrzymujące się wysokie zużycie gazu oraz przez zagrożenie produkcji w Zatoce Meksykańskiej

Obecnie konsumpcja jest nawet 10% wyższa niż przed rokiem

Ceny od rolowania kontraktu terminowego wzrosły już o ponad 10%

Sezonowość związana z sezonem grzewczym sugeruje jednak, że szczyty cenowe zwykle są osiągane w trakcie listopada i później ceny zniżkują

Krzywa terminowa wskazuje, że najwyższe ceny powinny mieć miejsce w grudniu (styczniowy kontrakt)

Konsumpcja gazu pozostaje obecnie na podwyższonym poziomie. Październik to zwykle początek sezonu grzewczego. Niemniej moment kiedy popyt przewyższa podaż i gaz pobierany jest z zapasów zwykle przypada na pierwszy tydzień listopada. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Sezonowość wskazuje, że szczyt cenowy powinien być ustanowiony w listopadzie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Ceny gazu w zeszłym roku po wrześniowym rolowaniu zaliczyły wzrost na poziomie ok. 0,6 USD na kontrakcie. Jeśli sytuacja miałaby się powtórzyć, byłoby to wyrównanie cen ze szczytu z czerwca tego roku, powyżej poziomu 3,1 USD/MMBTU. Na ten moment kontrakt styczniowy jest notowany na poziomie 3,6 USD/MMBTU. Źródło: xStation5

Złoto:

Złoto sięga kolejnych historycznych maksimów w oczekiwaniu na dalsze cięcia stóp procentowych w USA

W tym momencie prawdopodobieństwo cięcia o 50 pb w listopadzie wzrosło już do 50%

Goolsbee z USA uważa, że jest szansa na kolejny taki ruch, biorąc pod uwagę wciąż restrykcyjny poziom stóp procentowych. Kashkaari wskazuje na potrzebę wsparcia rynku pracy większym cięciem w tym roku

ETFy kontynuują zakupy złota. W tym momencie notujemy już 3 z rzędu miesiąc przyrostu złota

Wzrost cen złota w ujęciu rocznym przekracza już 25%, co w historii zdarzało się niezwykle rzadko. Niemniej złoto wybija się z sezonowości 5 i 10 letniej, podążając sezonowością długoterminową

Długoterminowa sezonowość wskazuje na szczyt obecnie, następnie początkiem listopada oraz na koniec grudnia. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

ETFy kontynuują zakupy złota, które netto trwają już 3 miesiąc z rzędu. Źródło: xStation5

Kakao:

Europejskie Stowarzyszenie Kakao stwierdziło, że dyrektywa dotycząca wylesiania lasów z Komisji Europejskiej, która ma zacząć obowiązywać od grudnia, może wpłynąć na blokadę znacznej ilości dostaw kakao i innych towarów rolnych do Europy.

Dyrektywa w sprawie wylesiania będzie wymagać od traderów takich towarów jak kakao, kawa, soja, itp., aby udowodnili, że towary nie pochodzą z ziemi wylesionej po 2020 roku

Teoretycznie może to doprowadzić do skoku cenowego w Europie i zwiększyć dysproporcje między rynkiem europejskim oraz amerykańskim

Zapasy kakao w dalszym ciągu spadają, tuż przed rozpoczęciem zbiorów w sezonie właściwym, którego start przypada zazwyczaj na październik

Wysokie ceny kakao utrzymujące się od 2023 roku doprowadziły do zwiększenia plantacji na całym świecie, ale wpływ na podaż może być widoczny dopiero za około 4 lat

Zapasy kakao są najniższe od 2008 roku. Cena pozostaje jednak poniżej ważnego oporu na poziomie 8000 USD za tonę, tuż przed rozpoczęciem sezonu właściwego. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Cena pozostaje poniżej ważnego oporu na poziomie 8000 USD za tonę oraz poniżej zniesienia 50.0 całej fali wzrostowej z tego roku. Teoretycznie start nowego sezonu powinien być negatywny dla cen, ale wszystko będzie zależało od początkowych dostaw kakao. Dodatkowo od grudnia ma obowiązywać dyrektywa KE, która zabrania korzystania z towarów rolnych z terenów wylesionych po 2020 roku. Może to wpłynąć na ograniczenie dostępnej podaży dla Europy i podnieść ceny kakao najwyższej jakości. Źródło: xStation5